Des voitures chinoises qui suivent Elon Musk, la fin du mal des transports grâce à Android et les prix des Galaxy S25 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 11 décembre : un constructeur chinois donne raison à Tesla, Android veut soigner le mal des transports et la fuite des prix des Galaxy S25. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid

Rendu 3D du Galaxy S25 Plus // Source : Onleaks x Android Headlines

Les voitures électriques chinoises Xpeng vendues en France pourraient bien donner raison à Elon Musk

Depuis plusieurs années, Elon Musk s’est positionné comme un fervent opposant au lidar, ce radar analysant, grâce à une technologie laser, l’environnement à 360 degrés. Il semble que le patron de Tesla ait fini par convaincre Xpeng, puisque la firme chinoise s’apprêterait à faire disparaître cette technologie sur ses futurs G6 et G9 restylés.

Android supprime le mal des transports avec une fonction toute bête

Rien de plus pénible que de ne pas pouvoir utiliser son smartphone durant un long trajet en raison du mal des transports. pour y remédier, Google aurait cependant une solution, baptisée Motion Cues. Il s’agit d’une fonctionnalité permettant de visualiser, sur l’écran, des points de repères en mouvement pour contrecarrer le malaise. Pour l’heure, elle semble encore en développement.

On connaît les prix des Galaxy S25, S25 Plus et S25 Ultra

Attendus le mois prochain, les futurs Galaxy S25, Galaxy S25 Plus et Galaxy S25 Ultra dont déjà parler d’eux avec la fuite de leur prix de vente. Le site WinFuture a en effet mis la main sur les prix des différents modèles en Suède, avec un premier tarif de 899 euros pour la Galaxy S25 en version 128 Go et jusqu’à 1809 euros pour le galaxy S25 Ultra en version 1 To.