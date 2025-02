Test du Thomson Go TV, le téléviseur sur pied et avec batterie

La marque Thomson propose un téléviseur original. Il s’agit d’un modèle de 32 pouces fonctionnant sous Android TV qui est installé sur un pied réglage en hauteur, en inclinaison et dont la base montée sur roulettes contient une batterie permettant de regarder des programmes pendant plusieurs heures et de le déplacer partout chez soi. En voici notre test complet.

Source : Thomson

Sur le marché des téléviseurs, il existe finalement assez peu de modèles vraiment originaux. Certes, il y a les TV « Lifestyle » notamment The Serif ou The Sero ainsi que The Frame chez Samsung ou les OLED Evo Easel et OLED Evo Posé chez LG, mais sorti de là, on a bien du mal à trouver des téléviseurs qui sortent des sentiers battus. Le Thomson Go TV est pourtant l’un de ceux-là.

En effet, ce modèle présente la particularité d’être installé sur un pied réglable en hauteur qui lui-même est fixé à une base intégrant des roulettes.

.@SylvainPichot nous a ramené le téléviseur Thomson Go Plus Mobile sur le plateau #TechOnMe pic.twitter.com/ugRI7WBK9K — PP Garcia / PP World (OFFICIEL) (@ppgarcia75) February 13, 2025

Mais ce n’est pas tout, car le fabricant a posé le principe jusqu’à intégrer une batterie dans le pied qui permet ainsi d’utiliser le téléviseur totalement sans fil. Ainsi, on peut le promener où on veut, de pièce en pièce dans une maison ou un appartement répondant ainsi à différents usages.

Fonctionnant sous Android TV et compatible Wi-Fi, le téléviseur permet ainsi d’accéder à toutes les plateformes de streaming parmi les plus populaires et, le cas échéant, via ses entrées HDMI, de lire aussi d’autres sources comme depuis un lecteur DVD/Blu-ray, voire d’y brancher une console. Disposant également d’un tuner intégré, il permet de regarder les programmes de TNT. Techniquement, le Thomson Go TV dispose d’une dalle LCD de 32 pouces avec une définition 1366 x 768 pixels, donc inférieur à du Full HD. Nous avons pu l’essayer pendant un moment et en voici nos impressions.

Fiche technique

Modèle Thomson Go TV Dimensions 734 mm x 429 mm x 426 mm Définition maximale 1366 x 768 pixels Taille de l’écran 32 pouces Compatible HDR Non Ports HDMI 2 Compatible Surround Non Nombre de haut-parleurs 2 Puissance des haut-parleurs 16 watts Sortie audio Haut-parleurs Système d’exploitation (OS) Android TV Assistant vocal Google Assistant Efficacité énergétique E Fiche produit

Le test a été réalisé par un téléviseur Thomson Go TV qui a été prêté par la marque

Design et connectiques, un pied réglage en hauteur, roulant et intégrant une batterie

Le téléviseur Thomson Go TV est donc livré avec un pied qui se fixe à l’arrière de l’appareil.

Thomson Go TV // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le montage n’est pas compliqué et à la portée de n’importe qui étant donné qu’il suffit de le clipser après l’avoir branché à un connecteur propriétaire. Une plaque ronde, blanche, de la même couleur que l’écran vient parfaire l’intégration.

Thomson Go TV // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Thomson Go TV // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le pied est à viser sur la base. Cette dernière intègre 5 roulettes pour déplacer très facilement le téléviseur une fois monté.

Source : Sylvain Pichot / Frandroid

La base est particulièrement stable et permet vraiment d’assurer un déplacement en toute sécurité, évitant tout risque de basculement. D’ailleurs l’ensemble fait un peu plus de 18 kg, écran compris. Le pied est réglage en hauteur. Depuis le sol, comptez sur une mesure de 113 cm jusqu’à l’axe (centre du téléviseur) et peut atteindre 132 cm.

L’écran est monté sur un axe qui permet d’incliner le téléviseur vers le haut ou vers le bas. Notez qu’il est également possible de le faire pivoter horizontalement, le cas échéant.

Thomson Go TV // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Thomson Go TV // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Thomson Go TV // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Toutefois, il n’est pas possible de mettre l’écran à la verticale. Si une telle installation/configuration est nécessaire pour vous, sachez que Thomson propose également le modèle Go Plus que l’on peut faire pivoter jusqu’à 90 degrés. Ce modèle propose, une dalle tactile Ultra HD tandis que les autres caractéristiques sont similaires.

Le dos de l’écran est légèrement bombé dans un style plutôt épuré. Notez l’impossibilité de l’accrocher au mur, ce modèle étant dépourvu de pas de vis pour une fixation. Il y a trois boutons à l’arrière pour mettre le téléviseur en veille et pour gérer le volume.

Thomson Go TV // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Toutes les connectiques sont cachées par des plaques en plastique afin de conserver le côté épuré de l’arrière du TV. C’est bien vu. Il y a, d’un côté, la prise Antenne et de l’autre un port Ethernet, une entrée Audio/Vidéo analogique, deux entrées HDMI et une prise USB 3.0. Notez que l’une des entrées HDMI est compatible eARC afin de la relier à une barre de son ou un amplificateur, le cas échéant pour l’audio. Comme évoqué en introduction, le téléviseur est compatible Wi-Fi 5 et dispose également du Bluetooth 5.1.

Thomson Go TV // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Il supporte la technologie AirPlay pour l’envoi de contenus audio ou vidéo depuis un appareil sous iOS. Les mobiles Android peuvent également facilement établir une liaison avec lui, le cas échéant. Fonctionnant sous le système de Google, il est compatible Chromecast.

La télécommande, rétroéclairée et ergonomique

La télécommande livrée avec le téléviseur profite du même revêtement blanc que l’écran. C’est bien pensé. Elle profite d’un système de rétroéclairage, ce qui est une excellente chose permettant ainsi de s’en servir dans l’obscurité. Elle propose des touches numériques pour passer facilement d’une chaîne à une autre. Il y a également un rond directionnel pour se déplacer aisément dans les menus avec un bouton central pour valider.

Les doubles touches pour changer de chaîne et gérer le volume sont facilement accessibles. En outre, on peut également compter sur trois boutons dédiés aux plateformes de streaming Netflix, YouTube et Prime Video sachant qu’il y a aussi un bouton spécifique pour lancer l’interface Google Play pour télécharger des applications. La télécommande fonctionne en Bluetooth et intègre un microphone pour les commandes vocales.

Thomson Go TV // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Notez, si vous vous posez la question, que la marque n’a pas prévu de poser ou de fixer la télécommande sur l’écran ou le pied, ce qui aurait pu permettre de la « ranger » et, le cas échéant, de la déplacer en même temps que l’écran sans avoir à prendre en main.

L’image et le son, une luminosité et une définition faibles

Le téléviseur Thomson Go TV s’appuie donc sur une dalle LCD de 32 pouces en diagonale capable d’afficher une définition HD soit 1366 x 768 pixels. Malheureusement, on n’a même pas droit à du Full HD. Notez que la marque propose le modèle Thomson Go Plus qui dispose d’une dalle tactile avec une définition Ultra HD pour ceux qui veulent un meilleur rendu. La fréquence de rafraîchissement est de 60 Hz au maximum. On est donc ici sur un modèle vraiment d’entrée de gamme au niveau de l’affichage.

Thomson Go TV // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

À l’image, le rendu est cohérent et juste satisfaisant. On est très loin de la qualité obtenue avec les TV même de milieu de gamme profitant notamment d’un système Mini-LED pour le rétroéclairage ayant ici à faire à une technologie LED. Les effets de blooming sont relativement maîtrisés ici. En outre, on profite d’un taux de contraste intéressant, mais loin d’être aussi élevé que les TV OLED ou que certains modèles de TV LCD de milieu de gamme. Le téléviseur propose des scènes relativement fluides, sans plus. On n’avons cependant pas constaté de trainées particulières lors de la diffusion de nos extraits de test pour ce type d’évaluation.

Thomson Go TV // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Notez que ce modèle est loin de proposer une colorimétrie optimale, même en mode Film qui doit normalement se rapprocher le plus d’un rendu « cinéma ». Les séquences sont bien trop froides et les spécialistes des TV pensés pour le Home Cinéma auront beaucoup de mal à s’y retrouver, mais ce n’est pas vraiment le but de ce modèle qui veut s’adresser à un très large public, pas forcément des connaissances.

Ces impressions sont confirmées par les mesures puisque nous avons relevé une température moyenne des couleurs de 11301 K, ce qui est beaucoup, beaucoup plus élevé que les 6500 K attendus. Si l’espace colorimétrique standard est plutôt bien couvert (à 98,5%), on peut regretter une fidélité des couleurs qui n’est juste du tout (Delta E moyen mesuré à 11,29 pour un maximum de 3, idéalement).

Thomson Go TV mesures // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Avec des contenus HDR, le téléviseur propose une luminosité qui est cohérente avec les autres modèles d’entrée de gamme. Nous avons ainsi relevé un pic de luminosité de 301 cd/m² en mode Film avec une gestion délicate des détails pour les scènes extrêmement lumineuses. La bonne nouvelle est que cette luminosité est constante, quelle que soit la taille de la zone mesurée.

Thomson Go TV // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Enfin, concernant la fidélité des couleurs, avec des contenus HDR, toujours en mode Film, là non plus, ce n’est pas très bon étant donné que nous avons mesuré un Delta E moyen de 7,77 donc encore une fois très largement supérieur au seuil de 3 en dessous duquel l’œil humain n’arrive plus à faire la différence entre la couleur affichée et celle qui est demandée.

Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Concernant le son, le téléviseur s’appuie sur la présence de deux haut-parleurs de 8W chacun. Ce n’est pas ridicule par rapport à ce qui se fait sur le marché pour les modèles plus classiques. Ici, pas de Dolby Atmos et aucun effet de spatialisation ne sont à attendre. Le son délivré par le téléviseur est juste passable. Il est bien trop poussé sur les médiums au détriment des détails que l’on pourrait attendre des aigus. Il y a, certes, une certaine ampleur, mais sans réelle qualité et précision.

Globalement, il somme creux et manque de cruellement de finesse. Disons qu’il peut juste faire le job pour des programmes classiques de télévision, mais c’est tout. Les différents modes audio proposés au sein des menus n’y changent pas grand-chose.

Thomson Go TV // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Gaming, pourquoi pas

Disposant d’entrées HDMI, il est possible de brancher une console de jeu ou un PC sur ce téléviseur. Il n’y a cependant aucune technologie d’optimisation pour les jeux qui soit disponible (gestion du rafraîchissement, faible latence, optimisation de la colorimétrie, etc.). La luminosité maximale est plus faible (233 cd/m²) en mode Jeu qu’en mode Film. En outre, la colorimétrie n’est pas meilleure. On peut donc jouer sur ce téléviseur, mais ce n’est pas vraiment la meilleure expérience que nous ayons pu voir.

Thomson Go TV // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Thomson Go TV // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Thomson Go TV // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Interface, Android TV à bord et une certaine lenteur

Le téléviseur est animé par le système d’exploitation Android TV qui diffère un peu de Google TV de par son approche au niveau de l’organisation des menus de configuration et de la page d’accueil. Sur cette dernière, il y a toutefois aussi des contenus suggérés ainsi qu’une bande d’applications préinstallées. Si vous ne trouvez pas votre bonheur parmi celles-ci, la plateforme de téléchargement en propose d’autres. Particulièrement fournie, elle doit combler les plus exigeants.

Thomson Go TV // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Par défaut, il y a la plupart des applications de streaming dont Netflix, Prime Video, YouTube et d’autres.

Tous les menus de configuration sont intégrés. L’interface est relativement sobre et assez complète pour offrir des possibilités de paramétrage (et il en a besoin même si on n’arrivera jamais à obtenir l’image d’un modèle de milieu ou haut de gamme).

Thomson Go TV // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Thomson Go TV // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Thomson Go TV // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Techniquement, le téléviseur dispose d’un petit gigaoctet de mémoire vive. C’est trop peu et à l’usage, la navigation n’est fluide. Il faut patienter quelques secondes pour voir une réaction à l’écran après avoir appuyé sur une touche de la télécommande. À titre de comparaison, le Thomson Go Plus embarque 8 Go de RAM, ce qui est beaucoup plus adapté.

Si vous souhaitez tout savoir sur l’interface Android TV, tout de même similaire à celle de Google TV, nous vous invitons à lire le dossier complet que nous avons consacré à ce dernier.

Autonomie

Étant donné d’une batterie dans sa base, le téléviseur propose de regarder des programmes en mode « sans fil ». Il faut environ 3 heures pour la recharger complètement. Une fois cela fait, nous avons pu constater une autonomie de presque 3h40 avec le mode d’image réglé sur Film. Notez qu’il est possible d’aller un peu plus loin en activant le mode d’image Eco où la luminosité est plus faible. Cela laisse largement de quoi enchaîner plusieurs épisodes d’une série ou regarder des films (très) longs. Dommage que l’on n’ait pas la notion du temps restant via un menu ou un voyant, par exemple.

Petite astuce, il y a un bouton placé juste à côté du connecteur pour l’alimentation qui permet d’éteindre totalement l’appareil. Il faut aussi penser à l’enfoncer pour allumer le téléviseur, le cas échéant.

Thomson Go TV // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le téléviseur Thomson Go TV est disponible pour un prix de 599 euros.