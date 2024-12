Monté sur pied, fonctionnant sur batterie, tactile : ce TV LG StandbyME ne fait rien comme les autres, même sur son prix qui baisse de 400 €

LG fait dans l’original avec ce TV StandbyME de 27″. Un écran qui peut pivoter à la verticale, est monté sur pied avec des roulettes, peut fonctionner sur batterie et bien d’autres choses encore. Qui plus est disponible à -31 % chez Fnac et d’autres e-commerçants.

LG StanbyME // Source : LG Electronics

Attention, produit atypique, mais néanmoins intéressant. Il s’agit d’un petit écran connecté 27″ de chez LG qui offre de belles opportunités. Vous souhaitez vous prélasser dans un bon bain devant votre série préférée ? Il suffit de faire glisser le téléviseur dans votre salle de bain. Vous voulez passer un appel en visio avec un écran plus grand que celui de votre smartphone ? C’est possible grâce au support amovible du TV et du mode miroir. Les utilisations sont multiples et le prix est unique en ce moment chez Fnac puisque vous pouvez économiser 400 euros dessus.

En quoi le StandbyME 27art10 de LG est intéressant ?

Pour son écran orientable et réglable dans tous les sens

Sa batterie qui propose une autonomie de 3 h

Et son pied sur roulettes pour transporter le TV partout

Normalement, ce produit à mi-chemin entre objet design et tech est vendu 1299 euros. Mais aujourd’hui chez Fnac, vous avez l’opportunité de le commander pour 899 euros. Il est aussi disponible chez Darty et Boulanger.

Un téléviseur bon pied bon œil

Le LG StandbyME de 27″ tient autant de l’écran connecté que du téléviseur. Difficile de le décrire précisément, mais voilà : il s’agit d’un écran tactile de 27″, donc, qui affiche de la Full HD à 50 Hz. Il est connecté pour vous donner accès à toutes les plateformes de streaming auxquelles vous êtes inscrit.

L’écran est à la fois rotatif, pivotant, inclinable et ajustable. Il peut donc tourner à 180°, pivoter à 130°, s’incliner à 50° et s’ajuster en hauteur sur 20 cm. Ce n’est pas automatique, c’est à vous de le faire, mais comme ça, vous pouvez vraiment regarder la TV partout. Ajoutez à ça que sous la base du pied sur lequel il est monté, il y a des roulettes qui permettent de le transporter facilement de pièce en pièce.

Un téléviseur qui fonctionne sur batterie, c’est fou

L’une des autres particularités du LG StandbyME de 27″ est de fonctionner sur batterie. Ce n’est pas son seul mode d’alimentation, il peut bien sûr être simplement branché. Il dispose d’environ 3h d’autonomie avec une luminosité moyenne, ce qui permet de regarder un film classique, suivre une recette de cuisine ou juste surfer sur Internet.

Encore une autre particularité de ce téléviseur : il est compatible AirPlay 2 pour les iPhone et vous pouvez dupliquer l’écran de votre smartphone Android. Il y a en plus un petit socle amovible pour poser le téléphone au-dessus ou sous le téléviseur, ce qui permet par exemple de passer des appels en visio en profitant des 27″. C’est donc un téléviseur qui brille plus par son originalité que ses capacités techniques, mais si l’aventure vous tente, vous savez ce qu’il vous reste à faire.

Si vous préférez un écran plus traditionnel, vous pouvez retrouver notre sélection des meilleurs TV testés dernièrement dans notre guide d’achat.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.