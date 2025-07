Soldes Boulanger : voici les 22 meilleures pépites à saisir lors de la 2e démarque

Boulanger propose une sélection encore plus large de produits Tech à prix cassés lors de la 2e démarque des soldes. Découvrez ici les meilleures offres de cette deuxième vague de réductions chez ce marchand.

La seconde édition des soldes est bien là en ce début d’été 2025. L’occasion de faire déjà de bonnes affaires sur de nombreuses références Tech. Boulanger participe évidemment à l’évènement, et il est déjà possible de se faire plaisir avec de belles réductions. Pour ce faire, nous vous avons concocté une sélection de produits en promotion chez l’enseigne française.

Quelles sont les meilleures offres Boulanger pendant les soldes d’été ?

LG OLED65B5

Si vous souhaitez changer de téléviseur, vous devriez trouver votre bonheur avec le récent LG OLED65B5. Ce TV offre une belle qualité d’image pour regarder confortablement ses contenus favoris avec un prix plus attractif après 700 euros de remise lors des soldes.

Ce qu’on apprécie du LG 65OLEDB5

Sa grande dalle OLED 4K UHD avec un taux de rafraîchissement natif de 120 Hz

Sa compatibilité avec les normes HDR10, HLG et Dolby Vision et Atmos

Ses ports HDMI 2.1 et webOS 2025

Lancé à 2 299 euros, le téléviseur LG OLED de la série B5 en 65 pouces s’affiche à 1 699 euros chez Boulanger, mais grâce à une remise de 100 euros (dans le panier), le téléviseur tombe à 1 599 euros.

Philips 65MLED910 2025

Dalle QLED Mini LED, Ambilight, ports HDMI 2.1… Les points forts du téléviseur Philips 65MLED910 de 2025 sont nombreux. En voici encore un : son prix, qui est passé de 1 599 euros à 1 099 euros pendant les soldes.

Le Philips 65MLED910 2025 c’est quoi ?

Une dalle QLED Mini LED de 65 pouces + Ambilight

La 4K, HLG, le HDR10+ ou encore le Dolby Vision et Atmos

HDMI 2.1, ALLM, VRR et 144 Hz

De base à 1 599 euros, le téléviseur Philips 65MLED910 2025 se négocie à 1 199 euros chez Boulanger, mais grâce à 100 euros de remise dans le panier, il passe à 1 099 euros.

TCL NXTVision 55A300 PRO

Les soldes sont souvent l’occasion de faire de bonnes affaires et trouver de bons prix sur des téléviseurs. C’est le cas du TCL NXTVision 55A300 Pro, un TV atypique avec barre de son intégré, qui perd près de 200 euros de son prix.

Le TCL NXTVision A300 Pro en résumé

Un design tableau qui fait de l’effet

Excellent calibrage et fidélité des couleurs

Des performances gaming et Google TV aux commandes

Dans sa version 55 pouces, le TCL NXTVision A300 Pro est vendu à 1 090 euros, mais à l’occasion des soldes, il se négocie à seulement 899 euros chez Boulanger

Dyson Wash G1

Dyson s’est enfin décidé à se lancer sur le marché des nettoyeurs de sols, avec le Wash G1. Un balai aspirateur polyvalent qui devient nettement plus intéressant après 30 % de remise lors des soldes.

Ce qu’il faut retenir du Dyson Wash G1

Une grande maniabilité et possibilité de tenir debout seul

Une séparation des débris intelligente

Trois modes d’hydratation

De base à 699 euros, le Dyson Wash G1 est en ce moment disponible en promotion à 499 euros chez Boulanger.

Pack Arlo Essential

Une caméra de surveillance est bien utile pour surveiller les alentours de son domicile. Avec ce pack, Boulanger vous propose de garder un œil à la fois à l’extérieur qu’à l’intérieur de votre domicile, le tout pour moins de 80 euros lors de soldes.

Que propose ce pack Arlo ?

Deux caméras pour sécuriser l’intérieur et l’extérieur de votre domicile

Des images en 2K et une vision nocturne

Détection des mouvements

Avec un prix barré à 159,99 euros, le kit de caméra de surveillance Arlo Essential 2K (intérieur + extérieur) s’affiche désormais à 79,99 euros sur le site Boulanger.

Panasonic TV-55W80AEZ

Voici le TV 4K Panasonic 55W80AEZ de 55 pouces qui fonctionne avec Fire TV, l’écosystème d’Amazon. Un bon téléviseur QLED presque à moitié prix en ce moment pour les soldes.

Les avantages du Panasonic TV-55W80AEZ

Il est compatible HDR10+, HLG et Dolby Vision

L’interface Fire TV d’Amazon permet d’utiliser Alexa

Un mode spécial gaming avec prise en charge ALLM et VRR

Chez Boulanger, le Panasonic TV-55W80AEZ est vendu à 399 euros alors qu’il coûtait 759 euros à son lancement. Le prix le plus bas sur les 30 derniers jours était de 499 euros.

Samsung Galaxy Book 3 Pro

Compact, puissant et endurant, le Samsung Galaxy Book 3 Pro est un PC portable qui ne manque pas d’atouts. En ce moment, il chute sous les 1 000 euros grâce aux soldes.

Les atouts du Samsung Galaxy Book 3 Pro

Un écran Oled de 14 pouces en WQXGA+ à 120 Hz

Un i7-13e gen avec 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go

Endurant et compatible avec les normes Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.1

Au lieu d’un prix barré à 1 399 euros, le Samsung Galaxy Book 3 Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 999 euros sur Boulanger.

Dyson V15 Detect Absolute

Le V15 Dectect Absolute garde le format stick pratique et polyvalent des Dyson, mais ajoute un laser et quelques fonctionnalités pour éliminer plus efficacement les poussières. Et, pour en profiter, aujourd’hui, Boulanger vous fait économiser 250 euros à l’occasion des soldes.

Les points forts du Dyson V15 Detect Absolute

Le mode auto, qui réduit considérablement le bruit

La technologie Detect qui révèle la poussière invisible

Le capteur de particules pour les amateurs de technologie de pointe

Initialement vendu au prix de 799 euros, l’aspirateur Dyson V15 Detect Absolute est maintenant remisé à 549 euros sur Boulanger.

Samsung HW-QS710F

La Samsung HW-QS710F est une toute récente barre de son compatible Dolby Atmos et DTS:X, qui s’accompagne en plus d’un caisson de basses assez inédit. Un modèle testé et validé qui peut en ce moment vous revenir à moins de 500 euros grâce aux soldes.

Les points forts de la Samsung HW-QS710F

Un caisson de basses compact et performant

Une compatibilité Dolby Atmos et DTS:X

Une application SmartThings riche en fonctionnalités

Lancée à 649 euros, la barre de son Samsung HW-QS710F peut actuellement vous revenir à 499 euros chez Boulanger.

Pack Samsung Galaxy Tab S10 FE

Polyvalente, boostée à l’IA et fournie avec son S Pen très utile, la Samsung Galaxy Tab S10 FE est une tablette qui ne manque pas d’atouts. Elle se négocie en ce moment avec 180 euros de moins.

Les points forts de la Samsung Galaxy Tab S10 FE

Une dalle de 10,9 pouces + 90 Hz

Le S Pen fourni

Galaxy AI intégré

Précédemment affiché à 629 euros, le pack Samsung Galaxy Tab S10 FE + Book Cover Keyboard Slim est aujourd’hui disponible en promotion à 449 euros chez Boulanger.

HP OmniBook 7 17-dc0003nf

Léger, puissant, silencieux, et surtout équipé d’un processeur Ultra 7 avec moteur IA intégré, le HP OmniBook 7 17-dc0003nf coche toutes les cases d’un bon compagnon de travail. Bonne nouvelle : pendant les soldes, il coûte 400 euros de moins.

Les points clé de HP OmniBook 7 17-dc0003nf

Un processeur Ultra 7 258V

Une dalle FHD de 17 pouces

Un design léger et une autonomie jusqu’à 12 heures 50

Au lieu de 1 499 euros, le HP OmniBook 7 17-dc0003nf est aujourd’hui disponible en promotion à 1 099 euros sur le site Boulanger.

Chromebook Acer Plus CB516

L’Acer Chromebook Plus CB516 fait partie de ces PC portables simples et pratiques à utiliser qui intéresseront sans aucun doute les travailleurs et les étudiants. En ce moment, ce modèle est même disponible à un prix plus doux pendant les soldes.

L’Acer Chromebook Plus CB516, c’est quoi ?

Une dalle FHD IPS de 15,6 pouces

Un combo Intel Core i3 de 13e gen + 8 Go de RAM + 512 Go SSD

Chrome OS, une interface fluide

Initialement affiché à 499 euros, l’Acer Chromebook Plus CB516 est aujourd’hui proposé à 399 euros sur Boulanger, mais grâce à une ODR de 80 euros, le laptop peut vous revenir à 319 euros.

JBL Charge 5

La sortie récente de la JBL Charge 6 remet un coup de projecteur le modèle précédent : la Charge 5 est une enceinte puissante, dynamique et endurante, le tout pour moins de 130 euros.

Pourquoi on recommande la JBL Charge 5 ?

Une enceinte solide certifiée IP67

Un son puissant avec une signature équilibrée

Une autonomie de plus de 20 heures

Au lieu de 199,99 euros habituellement, la JBL Charge 5 est maintenant disponible en promotion à 129,99 euros chez Boulanger.

Pack Google Pixel 9 + Pixel Buds Pro

Avec son design repensé, sa prise en main très agréable, ses performantes photo aux petits oignons et ses bonnes performances, le Google Pixel 9 se présente comme un très chouette smartphone haut de gamme. Si ce dernier vous fait de l’oeil, il est proposé dans un pack en promo à moins de 650 euros pendant les soldes.

Ce qu’on apprécie du Pixel 9

Le format revisité réussi avec un bel écran

Talentueux en photo et boosté à l’IA

7 ans de mises à jour

Petit plus : les Pixel Buds Pro offerts

Au lieu de 899 euros, le Pixel 9 est aujourd’hui disponible en promotion à 649 euros sur Amazon, avec des Pixel Buds Pro offerts.

Xiaomi 14T Pro

Le Xiaomi 14T Pro est un téléphone de milieu-haut de gamme qui offre d’excellentes prestations. S’il vous intéresse, il est bénéficie de 200 euros de remise pendant les soldes, et devient encore plus recommandable.

3 bonnes raisons de craquer pour le Xiaomi 14T Pro

D’excellentes performances globales, même en gaming

512 Go de ROM, 12 Go de RAM, vous êtes tranquille

De très bonnes photos de jour

Affiché à 903 euros sur le site officiel, le Xiaomi 14T Pro dans sa version 512 Go est actuellement remisé à 699 euros sur le site Boulanger. Deux cadeaux sont offerts : un bracelet connecté, le Smart Band 9 Active, et des écouteurs sans fils, les Buds 6 Play.

Pack Xiaomi Redmi Note 14 5G + Buds 6 Play

Le Xiaomi Redmi Note 14 5G va ravir les personnes à la recherche d’un smartphone efficace, et ce, sans faire flamber la facture. Il délivre une expérience équilibrée et des performances globalement satisfaisantes avec un prix plus doux dans ce pack en promotion pendant les soldes.

Les atouts du Xiaomi Redmi Note 14 5G

Il promet 4 ans de mises à jour, c’est pas mal

Vous retrouvez un port jack et un emplacement pour une carte microSD

Vous avez un bel écran AMOLED Full HD+ 120 Hz de 6,67 pouces

Chez Boulanger, le Xiaomi Redmi Note 14 5G est en promotion à 239,99 euros avec les écouteurs Buds 6 Play offerts, au lieu de 299,99 euros de base.

Samsung Galaxy A36

Dévoilé il y a quatre mois, le Samsung Galaxy A36 fait partie des premiers smartphones de la série Galaxy A à offrir les fonctions IA du constructeur. S’il vous intéresse, sachez que ce digne successeur du très bon Galaxy A35 est en ce moment 50 euros moins cher pendant les soldes.

Ce qu’il faut retenir du Samsung Galaxy A36

Une dalle OLED lumineuse de 6,7 pouces

Six ans de mises à jour

Galaxy AI

Initialement affiché à 399,99 euros, le Samsung Galaxy A36 5G est aujourd’hui proposé à 349 euros chez Boulanger. Pour l’achat de ce téléphone, une Galaxy Fit 3 est offerte.

TV QLED Samsung TQ55Q7F5

Le TV Samsung TQ55Q7F5 est un nouveau modèle QLED optimisé par l’intelligence artificielle. Il a surtout l’avantage d’être nettement moins cher que d’habitude grâce aux soldes et tombe sous les 600 euros.

Les forces du Samsung TQ55Q7F5

Une dalle QLED de 55 pouces

Compatible HDR10, HDR10+, HDR HLG, HGiG

De nombreuses fonctionnalités IA

De base à 799 euros, le TV QLED Samsung TQ55Q7F5 peut aujourd’hui vous revenir à 599 euros chez Boulanger.

Xiaomi Redmi 14C (256 Go)

Le Xiaomi Redmi 14C est un smartphone d’entrée de gamme qui ne manque pas d’atouts, entre son design soigné, son écran plutôt fluide et sa grosse autonomie. Un modèle qui devrait en plus ravir les utilisateurs au budget serré puisqu’il coûte moins de 150 euros durant les soldes.

Les bons points du Xiaomi Redmi 14C

Une dalle HD+ de 6,88 pouces + 120 Hz

La photo de jour

Une journée et demie d’autonomie

Proposé à 177 euros, le Xiaomi Redmi 14C (256 Go) est aujourd’hui affiché à seulement 149 euros chez Boulanger.

Sony WH-1000XM4

Le Sony WH-1000XM4 est un casque Bluetooth à réduction de bruit active qui est une vraie référence dans le domaine. Même si depuis est sortie le XM6, il reste un bon casque à conseiller et qui se trouve bien plus abordable lors des soldes.

Pourquoi le Sony WH-1000XM4 est toujours intéressant ?

Une autonomie monstre de 30h, même avec l’ANC

Des coussinets super confortables pour de longues sessions d’écoute

La gestion de la réduction de bruit sur 20 niveaux

Habituellement vendu à 269 euros, le Sony WH-1000XM4 est aujourd’hui proposé seulement à 206 euros sur le site Boulanger avec le code AUDIO10.

On trouve également le XM5 en promotion à 299 euros chez Boulanger, au lieu de 419 euros à son lancement.

Samsung TQ83S90D 2024

Avec une taille de 83 pouces, l’OLED et la 4K, vous avez une qualité d’image folle sur une grande surface, de quoi plonger dans vos divertissements avec une qualité à la hauteur du prix du téléviseur, qui bénéficie de 900 euros de remise durant les soldes.

Les points forts du Samsung TQ83S90D

Le processeur NQ4 AI Gen2 traite l’image en temps réel

La taille de 83″ est particulièrement adaptée aux grands espaces

Le HDR+ sur l’OLED soigne l’image comme jamais

Au lieu d’un prix barré à 3 590 euros, le téléviseur est en ce moment en promotion à 2499 euros chez Boulanger grâce à 200 euros de remise dans la panier.

Xiaomi Redmi Pad SE

La Xiaomi Redmi Pad SE est une tablette simple et suffisamment efficace pour une utilisation classique. Elle se concentre plutôt sur l’essentiel, et c’est une réussite, d’autant plus que ce modèle pas cher propose même quelques caractéristiques vraiment intéressantes pour son prix, comme un écran rafraîchi à 90 Hz. Grâce aux soldes, elle ne coûte pas plus de 160 euros.

Pourquoi choisir la Xiaomi Redmi Pad SE ?

Sa dalle de 11 pouces en FHD+ et rafraîchi à 90 Hz

Sa puce Snapdragon efficace pour les tâches du quotidien

Sa batterie de 8 000 mAh

Proposée à 199 euros, la tablette Xiaomi Redmi Pad SE s’affiche en ce moment en promotion à 159 euros sur le site Boulanger.

Les Soldes d’été 2025 avec Frandroid

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’été en France. En cette occasion, la rédaction de Frandroid met à votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider à faire votre choix dans votre prochain achat Tech à prix réduit. Il y a plusieurs articles avec différentes thématiques, à vous de choisir :

Et pour être sûr de ne manquer aucun bon plan de l’édition 2025 des soldes d’été, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’été 2025

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.