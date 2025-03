Test du Dyson Wash G1 : un laveur de sol aussi efficace que stylé, et encore des imperfections

Dyson a révolutionné, ou bousculé, chacun des marchés qu’il a abordés. Après l’aspiration, les purificateurs d’air et les soins capillaires, la marque revient au traitement des sols avec le Wash G1, son premier laveur. Ce n’est pas seulement un bel objet de design, mais aussi un produit performant.

Comme à chaque fois que Dyson s’attaque à un nouveau marché, il compte autant sur ses designers que sur ses ingénieurs pour se démarquer. Pour le Wash G1, son premier laveur de sol, le Britannique affiche encore une fois un profil stylistique unique. Il promet en plus un nettoyage de haute volée, l’autonettoyage des brosses et surtout le premier système au monde permettant de séparer résidus et eaux sales, pratique et hygiénique.

En bonus, son prix de 799 euros n’atteint pas les niveaux stratosphériques de certains de ses produits. Tout cela est plus qu’alléchant, voyons maintenant ce qu’il a dans le ventre face aux épreuves que nous lui avons préparé.

Design et fonctionnalités : aussi stylé que maniable

Nous sommes face à un produit dans la droite lignée des produits Dyson. Nous retrouvons des lignes contemporaines, à la fois franches et douces. Le manche de couleur violette est assez fin, et sa poignée ergonomique est de belle taille. En haut de ce dernier, nous trouvons l’écran LCD et les trois boutons nécessaires à son usage.

Le corps du Wash G1 se compose de deux bacs à eau (propre et sale) transparents, ce qui permet de visualiser simplement l’état de remplissage des deux bacs. Le premier a une capacité de 1 L et le second de 0,8 L.

Nous avons ensuite la brosse, qui est de belle taille avec des dimensions de 31,8 x 21,6 cm. Elle se compose de deux rouleaux en microfibre contrarotatifs. Ils sont complétés par deux brosses en fils de nylon, chargées de récupérer les résidus et de les envoyer dans le collecteur placé entre les brosses.

L’ensemble à vide pèse 4,9 kg, auxquels il faut ajouter 0,9 kg lorsque le bac d’eau propre est plein.

L’ensemble glisse très facilement, avec des efforts minimes. Même un préadolescent pourra la manipuler sans difficulté. Les virages sont confortables, et l’appareil peut se mettre à plat pour nettoyer sous un meuble. Toutefois, une hauteur minimale de 10 cm sera nécessaire pour qu’il puisse passer dessous.

L’écran LCD est assez large et affiche les informations essentielles, notamment le niveau d’humidité et l’autonomie restante en minutes. Le bouton argenté juste en dessous permet de choisir le niveau d’humidité. Le bouton bleu active l’humidification maximale tant que l’appuie est maintenu. Enfin, le bouton rouge permet la mise en marche en continu.

La base de recharge a une autre fonctionnalité : elle permet, une fois le lavage des sols terminé, de lancer l’autonettoyage des brosses.

L’application : RAS

Le Dyson Wash G1 n’est pas un produit connecté. Toutefois, il est possible de l’ajouter à l’application MyDyson.

Cela vous donnera accès à des tutoriels vidéo sur l’utilisation et l’entretien du produit. N’attendez rien de plus.

Performances en lavage : très efficace et fluide à l’usage

Ergonomie

Malgré ses 4,9 kg sur la balance, le Wash G1 se manie presque aussi bien qu’un aspirateur balai. La tête motorisée de la brosse s’adapte facilement à votre rythme et permet un usage moins fatigant pour les bras. De plus, il faut admettre qu’il est particulièrement agile dans les virages, même impromptus, là où la majorité des concurrents manque de souplesse au quotidien.

Une fois la main posée sur la poignée, tous les boutons sont accessibles sans avoir à étirer exagérément les doigts, y compris pour les personnes avec de petites mains. Oui, vos ados n’auront aucune excuse pour ne pas apprendre à l’utiliser !

Le bouton de mise en marche (en rouge) est accessible avec le pouce, tout comme celui qui active le mode Boost avec humidification maximale. Il suffit de maintenir une pression continue pour l’activer. Le dernier bouton, situé juste sous l’écran, permet de régler le taux d’humidification des rouleaux et reste lui aussi accessible d’un simple mouvement du pouce.

La brosse passe facilement sous les meubles, et le corps peut s’allonger à 180° pour permettre au G1 de continuer son travail tant qu’il offre au moins 10 cm de hauteur. En position debout, il ne pourra traiter que la partie visible sous les meubles.

Dyson a très bien calibré le volume de ses deux réservoirs d’eau. Ainsi, celui d’eau propre est parfaitement adapté à l’autonomie du Wash G1. Il est exceptionnel de devoir interrompre son utilisation pour le remplir, contrairement à ce qui est fréquent chez les concurrents. Celui d’eau sale est un peu moins grand, mais tout aussi bien pensé. Il sera rare de devoir le vider en pleine session de lavage.

Le lavage

Le Wash G1 embarque deux rouleaux en microfibre, avec une rotation de 235 à 265 tours par minute selon le mode de lavage choisi.

Le premier rouleau est dédié aux sols fragiles comme le parquet, le second aux sols durs classiques, et le dernier pour les taches tenaces. Si celles-ci persistent, vous pouvez activer le mode Boost.

Pour tester ses capacités, nous avons laissé sécher du café, du cola, du ketchup et ajouté une bonne dose de maquillage bien gras. Bien que le Wash G1 ne dispose pas de fonction aspirateur, nous avons également dispersé divers résidus pour évaluer son comportement et le système de récupération des débris secs.

Le café est éliminé en un à deux passages maximum. Pour le cola, bien sucré et collant, comptez un passage pour éliminer le liquide. Contrairement à certains concurrents, un passage de plus ou deux maximum, suffisent pour retirer tout le sucre et évitant au sol de rester collant.

Le ketchup est traité avec efficacité : un à deux passages suffisent pour l’éliminer. Nous avons beaucoup apprécié l’efficacité des rouleaux très absorbants, qui empêchent le ketchup de s’étaler. Tous les résidus solides ont été retirés avec succès. Comme nous le verrons plus bas, les deux rouleaux complémentaires en fil de nylon remplissent parfaitement leur rôle en attrapant les débris solide de manière très efficace. Notez que les cheveux et fils fins sont également retirés mais ce point reste un peu en retrait.

Seul le maquillage, quelle que soit l’intensité du mode utilisé, n’est jamais totalement éliminé. Des traces restent visibles, bien que l’essentiel soit retiré. À sa décharge, actuellement seul le Tineco S7 Steam a réussi cette épreuve, mais il s’agit d’un nettoyeur vapeur, et non d’un simple laveur.

Le Wash G1 se révèle donc être un laveur de sol particulièrement efficace, même s’il peut encore s’améliorer. Un très bon point : l’absorption de l’eau est d’un excellent niveau. Même en mode Boost, le sol n’est jamais surchargé en eau, ce qui accélère le séchage comparé à ses petits concurrents. Ensuite, il est possible d’ajouter du détergeant pour ajouter en efficacité et apporter une « sensation » de propre à vos narines.

Côté bruit, nous avons un produit assez discret avec 56 dB à un mètre et moins de 50 dB à deux mètres. Il y a peu de chances que vous réveilliez un enfant ou un adulte faisant la sieste, si ils sont dans une chambre porte fermée.

Entretien : exigeant mais tellement simple et hygiénique

Il faut admettre que Dyson a conçu un produit qui simplifie et rend bien plus hygiénique l’utilisation et l’entretien de son laveur de sols au quotidien.

Après chaque session de lavage, tout commence par la tête de nettoyage. En effet, en plus des rouleaux, deux brosses supplémentaires recueillent les débris solides pour les stocker dans un bac situé entre elles. Il suffit de tirer sur le tiroir de couleur rouge pour l’extraire. Secouez-le au-dessus d’une poubelle pour le vider, puis passez-le sous un jet d’eau pendant quelques secondes, et le tour est joué.

Une fois le bac replacé dans la tête de nettoyage, vous pouvez vous occuper des réservoirs. L’appareil vous informe lorsque le bac d’eau sale doit être vidé et celui d’eau propre rempli. Toutefois, cela est également visible à l’œil nu grâce aux conteneurs transparents.

C’est une bonne idée, car cela encourage à ne pas attendre trop longtemps avant de s’occuper de ce bloc. Pour commencer, déclipsez-le, puis retirez chaque réservoir. Ensuite, ouvrez-les simplement en les tournant, remplissez celui d’eau propre, et ajoutez du détergent si vous le souhaitez. Évitez cependant les produits en gel, qui ont tendance à créer des dépôts pouvant nuire au bon fonctionnement.

Le réservoir d’eau sale doit être vidé, puis rincé. L’opération complète prend moins de cinq minutes et se révèle très simple à réaliser. De plus, à la différence des concurrents, le fait de séparer le réservoir d’eau sale des débris rend l’entretien bien plus hygiénique et agréable.

Pour terminer, placez le Wash G1 sur sa base et lancez le processus d’auto-nettoyage des brosses. Ce dernier est très efficace, et les brosses en fibre de carbone sont parfaitement nettoyées. Un passage en machine une fois par mois leur redonnera leur éclat d’origine.

Autonomie : c’est honnête

Bon point, l’autonomie est affichée sur l’écran LCD en temps d’usage. Le laveur affiche l’estimation en temps réel, ce qui permet de varier les modes de lavage et d’avoir toujours sous les yeux le temps restant d’usage.

Nous avons donc droit à une autonomie allant de 35 à 45 minutes. Le mode Boost lui permet un usage continu d’une dizaine de minute.

Prix et disponibilité

Le Dyson Wash G1 est disponible en un seul coloris, au prix de 699 euros sur le site du constructeur et chez les revendeurs partenaires.