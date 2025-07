Le premier nettoyeur de sols de Dyson, le Wash G1, perd 200 € de son prix durant les soldes

En 2024, Dyson a fait son entrée sur le marché des nettoyeurs de sols, étendant ainsi sa domination. Car comme on pouvait s’en douter, le Dyson Wash G1 est à la fois performant et esthétique, mais surtout très coûteux. Sauf en période de soldes : au lieu de 699 euros, il est affiché 499 euros chez Boulanger.

Après une première incursion sur le secteur avec son aspirateur-balais avec fonction de lavage de sols (Submarine), Dyson s’est enfin décidé à se lancer sur le marché des nettoyeurs de sols, avec le Wash G1. Le constructeur britannique ajoute ainsi une nouvelle gamme d’appareils à son catalogue, tout en conservant ce qui a fait sa réputation, à savoir une combinaison de design et de technologie de design et de technologie. Cela se reflète dans le prix, le Wash G1 conserve ainsi tout l’ADN de Dyson. Fort heureusement, le premier nettoyeur de sols de la marque profite d’une réduction de 50 euros chez Boulanger durant les soldes d’été.

Les trois points essentiels du Dyson Wash G1

Une grande maniabilité et possibilité de tenir debout seul

Une séparation des débris intelligente

Trois modes d’hydratation

Au lieu de 699 euros, le Dyson Wash G1 est aujourd’hui disponible en promotion à 499 euros chez Boulanger.

Un nettoyage intelligent et performant

Bien qu’il s’agisse de son premier nettoyeur de sols, Dyson révolutionne le marché avec le Wash G1, son design innovant et sa technologie de pointe. Fidèle à sa réputation, le constructeur britannique propose un appareil offrant des performances impressionnantes. Équipé d’une technologie de filtration avancée qui sépare efficacement les débris de l’eau sale, l’appareil se concentre sur le lavage et l’absorption plutôt que sur l’aspiration pure, simplifiant de ce fait son entretien.

Ergonomique, son design permet une prise en main facile et un confort d’utilisation optimal. D’autant plus qu’il est à la fois léger et maniable, de sorte que le Dyson Wash G1 peut être utilisé sur différents types de sols (carrelage, parquet et même moquette).

Une technologie de lavage optimisée

Grâce à son système de lavage spécialement conçu pour distribuer uniformément sa solution de lavage sur le sol, le Dyson Wash G1 nettoie de manière homogène les surfaces et leur confère une brillance parfaite. En parallèle, la tête rotative ajuste automatiquement sa puissance en fonction du type de sol, offrant ainsi un nettoyage sur mesure pour chaque type de surface.

Enfin, grâce à son système de réservoir facile à vider et à ses brosses amovibles, l’appareil se veut facile à entretenir. Après chaque usage, le réservoir d’eau et la tête de nettoyage se nettoient facilement, garantissant ainsi une performance optimale. De plus, sa batterie longue durée permet de couvrir de grandes surfaces sans interruption, vous permettant de nettoyer efficacement toute votre maison avec un seul passage.

