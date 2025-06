Cet aspirateur robot Ecovacs noté 9/10 fait l’unanimité sur son prix avec 200 € de remise pour ne plus avoir à s’occuper de vos sols

Les marchands se sont mis d’accord pour déduire 200 euros au prix de base de l’Ecovacs Deebot T80 Omni qui passe à 899 euros sur Amazon, Fnac, Darty et Boulanger.

C’était l’une des critiques négatives sur le Deebot T80 Omni par Ecovacs : son prix. Nous vous conseillions même d’attendre les promotions pour vous le procurer, malgré ses qualités évidentes, et nous y voilà. La plupart des grands marchands proposent une économie de 18 % sur cet aspirateur robot laveur autonome. Un modèle assez impressionnant qui vous laisse tranquille deux semaines, pendant lesquelles il s’occupe de vos sols avec une efficacité redoutable.

Pourquoi craquer pour l’Ecovacs Deebot T80 Omni

La polyvalence de la station qui vide, lave et sèche toute seule

L’aspirateur navigue intelligemment et détecte les obstacles avec précision

Le rouleau en microfibre qui tourne à 200 trs/minute

Le prix de base de l’Ecovacs Deebot T80 Omni est de 1099 euros. Avec la promo à 899 euros sur Amazon, il passe sous le palier psychologique des 900 euros. En plus, Fnac, Darty et Boulanger lui ont emboité le pas et le proposent au même prix.

Un aspirateur robot qui met un coup de pression

L’Ecovacs Deebot T80 Omni est un aspirateur robot qui, d’apparence, ressemble à tout ce que propose la concurrence. Une unité mobile qui se promène librement chez vous, qui aspire la poussière, lave les sols et retourne à sa base quand il a fini. Sauf qu’il est beaucoup plus que ça, avec des petites subtilités qui font qu’il tire son épingle du jeu. L’une d’elle, c’est sa technologie Osmoroller, un rouleau en microfibre qui arrive à déloger les tâches sèches et incrustées dans le sol avec une facilité déconcertante.

C’est rendu possible par la pression de 3 700 Pa exercée par l’aspirateur sur le sol. Ce qui fait qu’en un seul passage, il s’occupe des saletés les plus récalcitrantes. Il tourne à 200 tours par minute, avec une légère humidification et est régulièrement nettoyé pour éviter les traces quand il passe. Résultat : le sol est uniformément propre après son passage, il n’y a pas de résidus de saletés agglomérés dans un coin.

Adieu le dôme LiDAR pour plus de mobilité

Une autre de ses particularités, c’est l’absence de dôme LiDAR qui est utilisé encore beaucoup chez la concurrence. Ici, le système de navigation se situe à l’avant et est d’une précision diabolique. Les obstacles sont parfaitement détectés et il navigue dans toutes les pièces auxquelles il a accès avec une facilité déconcertante. Tout se contrôle via le smartphone, malgré la présence d’un unique bouton sur le dessus de l’aspirateur qui lance le nettoyage.

La base est, elle aussi, bien travaillée, avec un bac pour collecter les eaux usées, un autre avec de l’eau propre pour faire le plein, mais aussi nettoyer le rouleau. Il y a aussi un sac pour recueillir la poussière, ce qui vous permet de ne pas avoir à vous en occuper trop souvent. Avec 290 minutes d’autonomie, vous avez largement de quoi nettoyer tous vos sols en une session.

L’Ecovacs Deebot T80 Omni est passé entre les mains de nos équipes et vous pouvez en retrouver le test complet juste ici.

Vous pouvez aussi consulter notre guide d’achat sur les meilleurs aspirateurs robots pour découvrir d’autres modèles, eux-aussi testés par nos soins.

