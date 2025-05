Test de l’Ecovacs Deebot T80 Omni : 2 semaines sans toucher à mon robot aspirateur (et mes sols n’ont jamais été aussi propres)

Après avoir testé de très nombreux robots aspirateurs, je croyais avoir tout vu. Mais le T80 Omni d'Ecovacs m'a surpris : sa technologie Osmoroller élimine des taches séchées que d'autres robots n'effacent pas, et sa station automatisée est bien conçue. À 1099 €, est-il vraiment à la hauteur ? Voici mon verdict après deux semaines d'utilisation intensive.

Ecovacs Deebot T80 Omni Fiche technique

Caractéristique Ecovacs Deebot T80 Omni Dimensions (robot) 353 × 351,5 × 98 mm Navigation dToF + RGB AI + Lumière structurée 3D Puissance d’aspiration 18 000 Pa Capacité du bac à poussière 220 ml Réservoir d’eau interne 110 ml Capacité réservoir eau propre (station) 4 L Capacité réservoir eau sale (station) 2,2 L Capacité sac à poussière 3 L (90 jours) Pression du rouleau lavant 3700 Pa Autonomie maximale 290 minutes (mode silencieux) Batterie 6400 mAh Niveau sonore 63,4 dBA Prix 1 099 €

Comme vous pouvez le voir, le T80 Omni a des caractéristiques techniques impressionnantes, notamment sa pression de lavage de 3700 Pascal (16 fois supérieure aux modèles standards selon Ecovacs) et sa puissance d’aspiration de 18 000 Pascal qui le placent dans le haut du panier. La station Omni complète offre un système de nettoyage automatisé avec lavage à l’eau chaude et séchage du rouleau.

L’exemplaire du test nous a été prêté par Ecovacs.

Ecovacs Deebot T80 Omni Design et ergonomie

Premier constat qui saute aux yeux : fini la serpillière rotative ou vibrante classique. Le T80 Omni embarque un système Osmoroller qui transforme radicalement l’approche du lavage des sols. Mais ça, on en parlera un peu plus loin.

Le T80 Omni est élégant, avec son look minimaliste en blanc ou noir. À seulement 9,8 cm de haut, il se faufile sous les canapés et les lits sans problème. Fini le dôme LiDAR encombrant : la navigation est intégrée à l’avant, ce qui rend le robot plus discret.

Ses deux grosses roues et une petite roue pivotante lui donnent une excellente mobilité. Les capteurs sous le châssis repèrent les obstacles et franchissent les seuils jusqu’à 2 cm, parfait pour naviguer entre les pièces. Vous verrez néanmoins un peu plus loin que ce n’est pas suffisant dans ma maison pour franchir certains passages.

Un seul bouton (capacitif) sur le dessus lance ou arrête le nettoyage. Tout le reste se contrôle via l’application, ce qui peut être un peu frustrant si vous voulez une action rapide sans smartphone. Mais ce choix donne au robot un design épuré. Vous pouvez retirer la coque du dessus pour accéder au bouton on-off.

La station Omni assez compacte (50 cm de haut) pour tout ce qu’elle fait : vider la poussière, laver et sécher le rouleau, stocker l’eau propre (4 L) et sale (2,2 L). Son sac à poussière de 3 L dure environ 3 mois, selon Ecovacs. J’ai aimé son look soigné et ses réservoirs faciles à retirer.

Le rouleau Osmoroller, c’est la star. Contrairement aux disques rotatifs classiques, il applique une pression constante pour déloger les taches.

La brosse latérale a été repensée avec seulement deux branches au lieu de trois traditionnellement. Ce design permet de rabattre efficacement la poussière vers la brosse centrale sans la disperser, un problème que j’ai souvent rencontré avec d’autres modèles.

En retournant le robot, on découvre la brosse principale anti-enchevêtrement Zero Tangle 2.0, conçue pour limiter l’accumulation de cheveux et poils d’animaux. Sa conception avec des rainures spécifiques permet une meilleure collecte des débris tout en évitant les blocages.

Le système TruEdge 2.0 permet au rouleau de s’étendre légèrement vers l’extérieur lors du nettoyage des bords et des plinthes. Cette extension de 10 mm fait toute la différence pour atteindre les zones habituellement négligées par les autres robots.

Le bac à poussière interne (220 ml) et le réservoir d’eau (110 ml) sont petits, mais la station Omni compense en vidant et remplissant automatiquement. Pratique.

L’accès aux différents éléments de la station (réservoirs d’eau, sac à poussière) est facilité par des trappes magnétiques bien intégrées. Les réservoirs disposent de poignées ergonomiques qui simplifient leur manipulation, même lorsqu’ils sont pleins.

Une caméra intégrée permet de surveiller la maison à distance via l’application. Une LED s’allume en cas de faible luminosité, ce qui aide le robot à naviguer la nuit.

Le filtre et le sac à poussière sont antibactériens, un plus pour l’hygiène. Mais j’ai été déçu par les sacs en plastique, moins écolos que les anciens en carton.

Globalement, le T80 Omni est bien pensé, mais quelques détails, comme l’absence de boutons physiques ou les sacs plastiques, m’ont laissé perplexe.

Ecovacs Deebot T80 Omni Installation

La mise en route du T80 Omni s’est révélée plus simple que prévu. Après avoir déballé l’ensemble, j’ai d’abord installé la station Omni près d’une prise électrique, en veillant à laisser environ 50 cm d’espace libre de chaque côté et 1,5 m devant, comme recommandé dans le manuel.

Le robot est livré partiellement chargé, mais j’ai préféré le laisser se recharger complètement avant la première utilisation. Pensez à bien allumer l’aspirateur robot, sinon il ne chargera pas : il y a un bouton on-off sous la trappe du dessus.

Pendant ce temps, j’ai téléchargé l’application Ecovacs Home disponible sur iOS et Android. La création d’un compte est nécessaire, mais reste rapide et intuitive.

L’appairage du robot s’est fait sans accroc. Il m’a suffi de scanner le QR code situé sur le dessus du robot et de le connecter à mon réseau Wi-Fi 2,4 GHz. L’assistant de configuration m’a guidé pas à pas, avec des instructions claires et des illustrations utiles.

Une fois l’installation terminée, le robot a automatiquement proposé de cartographier mon domicile. Cette étape initiale a duré environ 30 minutes pour mon appartement de 80 m². J’ai été impressionné par la précision de la carte générée, qui a correctement identifié et séparé toutes les pièces de mon domicile.

L’application permet ensuite de personnaliser cette carte en renommant les pièces, en ajustant les délimitations si nécessaire, en ajoutant des objets et en définissant des zones interdites ou des zones de nettoyage spécifiques. Cette étape de personnalisation m’a pris environ 10 minutes, mais s’est avérée très utile pour optimiser les nettoyages futurs.

Vous pouvez ensuite configurer la façon dont l’aspirateur robot doit travailler (puissance, lavage, etc.) ou laisser la fonction IA le faire elle-même les bons réglages (on en parle un peu plus loin).

Ecovacs Deebot T80 Omni Applications

L’application Ecovacs Home constitue le centre de contrôle du T80 Omni, avec une interface intuitive et des fonctionnalités très avancées.

La fonction de surveillance vidéo à distance s’est révélée étonnamment utile. Grâce à la caméra frontale du robot, j’ai pu vérifier l’état de mon appartement et surveiller mes animaux pendant mon absence. La qualité d’image est correcte même en faible luminosité, et vous avez la possibilité de définir des zones d’exclusion vidéo pour préserver votre vie privée dans certaines pièces.

Le contrôle manuel du robot via l’application fonctionne sans latence notable, avec un joystick virtuel intuitif et la possibilité de voir en direct ce que « voit » le robot. Cette fonction s’est avérée pratique pour cibler rapidement une zone spécifique sans lancer un nettoyage complet.

La personnalisation du nettoyage atteint un niveau de précision impressionnant. Pour chaque pièce, j’ai pu ajuster le niveau d’humidité du rouleau (sur une échelle de 1 à 50), l’intensité d’aspiration, le nombre de passages et même l’ordre de nettoyage des pièces. Le T80 Omni adapte également automatiquement ces paramètres en fonction du type de sol détecté, réduisant par exemple l’humidité sur mon parquet sensible.

Les fonctionnalités de programmation permettent d’automatiser entièrement le nettoyage en fonction de mes habitudes. Vous avez aussi une fonction d’optimisation énergétique qui permet de programmer les cycles (et surtout la charge) pendant les heures creuses, ainsi que la possibilité de recevoir des notifications détaillées sur l’état du nettoyage, les zones problématiques rencontrées et les interventions nécessaires.

Ecovacs Deebot T80 Omni Performances

La principale innovation du T80 Omni est son système de lavage Osmoroller, et c’est précisément là qu’il excelle. J’ai d’abord testé le robot sur des taches fraîches dans ma cuisine : éclaboussures de sauce tomate et café renversé. Le rouleau, avec sa pression de 3700 Pascal, a éliminé ces taches en un seul passage alors que mon ancien robot laveur aurait nécessité plusieurs cycles.

Plus impressionnant encore, j’ai testé le T80 Omni sur des taches séchées datant de plusieurs jours. Sur du vinaigre de vin rouge séché sur mon carrelage, le robot a considérablement atténué la tache au premier passage et l’a complètement éliminée après un second cycle ciblé. Cette performance s’explique par le mouvement rotatif du rouleau qui, contrairement aux serpillières traditionnelles, exerce une action mécanique plus intense sur les taches.

Le système d’humidification continue du rouleau joue un rôle crucial dans ces résultats. À chaque rotation (200 par minute), le rouleau est légèrement humidifié et nettoyé, évitant ainsi d’étaler la saleté. J’ai pu observer cette différence en comparant les traces laissées derrière le robot : elles étaient uniformément humides, sans les zones sèches que je constatais avec d’autres modèles.

La détection des surfaces est remarquablement précise. Lorsque le T80 Omni passe d’un sol dur à un tapis, il soulève automatiquement son rouleau de 10 mm pour éviter de mouiller le textile. J’ai délibérément placé plusieurs types de tapis sur son parcours, et aucun n’a été humidifié, même sur les bords.

L’aspiration est tout aussi impressionnante. Avec ses 18 000 Pascal, le T80 Omni a facilement collecté les poils de mes deux chats, même ceux incrustés dans les tapis. La brosse principale Zero Tangle 2.0 s’est montrée particulièrement efficace, évitant les enchevêtrements de poils que je devais régulièrement retirer sur mon ancien robot.

Le système de navigation IVI 3.0 combine une cartographie laser dToF avec un système de détection d’obstacles par lumière structurée et IA. En pratique, cela se traduit par une capacité remarquable à éviter les obstacles. J’ai testé sa réactivité en plaçant différents objets sur son parcours : chaussures, jouets d’enfants, câbles, et même un bol d’eau pour mon chat. Le T80 les a tous identifiés et contournés avec précision… exceptés pour les câbles qui n’ont pas toujours été correctement identifiés.

La technologie RGB AI permet au robot de reconnaître certains types de taches et d’adapter son comportement. J’ai remarqué qu’il intensifiait automatiquement le lavage en passant sous ma table à manger, zone habituellement plus sale, sans que j’aie à configurer quoi que ce soit. Cette fonctionnalité Instant Remap 2.0 offre une personnalisation automatique du nettoyage.

La puissance d’aspiration s’adapte également automatiquement aux surfaces. Sur mes tapis, j’ai pu constater une augmentation audible de la puissance d’aspiration, ce qui a permis d’extraire plus efficacement la poussière incrustée dans les fibres. Cette fonction Auto-Boost est particulièrement utile dans les foyers mixtes comme le mien.

Enfin, le système TruEdge 2.0 est parfait pour le long des plinthes : là où mon ancien robot laissait systématiquement une bande de poussière d’environ 2 cm, le T80 Omni parvient à nettoyer jusqu’à 1-2 mm du bord grâce à l’extension automatique de son rouleau.

En termes d’autonomie, le T80 Omni a largement tenu ses promesses. Avec sa batterie de 6400 mAh, il a couvert mon appartement entier (environ 80 m²) avec une utilisation de 60 % de la batterie en mode combiné aspiration et lavage. En mode d’aspiration simple, l’autonomie est évidemment meilleure.

Le système de reprise du nettoyage fonctionne parfaitement : lorsque la batterie devient faible, le robot retourne à sa base, se recharge jusqu’à 80 %, puis reprend exactement là où il s’était arrêté.

Le niveau sonore est le principal point d’amélioration. À pleine puissance, le robot atteint 63,4 dBA, ce qui est perceptible, surtout dans les petits espaces. J’ai préféré programmer ses sessions de nettoyage en mon absence ou en utilisant le mode silencieux lorsque j’étais présent, qui reste tout à fait efficace pour l’entretien quotidien.

La fonction de reconnaissance et d’adaptation à la saleté (Instant Remap 2.0) est impressionnante. Lors d’un test, j’ai délibérément renversé des céréales sèches dans la cuisine. Non seulement le T80 Omni les a toutes aspirées efficacement, mais il a ensuite intensifié son lavage sur cette zone précise sans aucune intervention de ma part.

Ecovacs Deebot T80 Omni Entretien

L’entretien du T80 Omni est simplifié grâce à sa station Omni. Le système de vidage automatique du bac à poussière fonctionne efficacement, envoyant les débris dans un sac de 3 litres qui, selon Ecovacs, peut contenir jusqu’à 90 jours de poussière.

Dans mon cas, après deux semaines d’utilisation quotidienne, le sac semblait à peine rempli au quart.

Le nettoyage du rouleau lavant est entièrement automatisé. Après chaque session, le robot retourne à sa base où le rouleau est lavé à l’eau chaude (entre 45°C et 75°C selon le niveau de saleté détecté), puis séché à l’air chaud à 45°C. Cette fonction limite considérablement les interventions manuelles et prévient efficacement les mauvaises odeurs.

J’ai particulièrement apprécié ce système qui élimine la corvée de nettoyage des serpillières traditionnelles.

Les seules manipulations régulières concernent le remplissage du réservoir d’eau propre et le vidage du réservoir d’eau sale (je vous conseille de le faire souvent car cette eau sale peut facilement sentir mauvais).

Les réservoirs sont facilement accessibles et disposent de poignées ergonomiques qui facilitent leur manipulation. Le bac de récupération d’eau sale est amovible et peut être nettoyé au lave-vaisselle, un détail pratique qui simplifie encore l’entretien.

Attention toutefois : si le bac n’est pas correctement repositionné après nettoyage, l’eau sale ne pourra plus être absorbée par la station et restera stockée dans le plateau, ce qui m’est arrivé une fois après un nettoyage trop rapide.

Ecovacs Deebot T80 Omni Prix et disponibilité

À 1099€ (ou 899€ en promotion), l’Ecovacs Deebot T80 Omni se positionne dans la gamme haute du marché des robots aspirateurs-laveurs, mais reste moins onéreux que certains concurrents haut de gamme.

Parmi les meilleures alternatives, citons le Dreame X50 Ultra, proposé aux alentours de 1199€, mise sur une puissance d’aspiration supérieure (22 000 Pa contre 18 000 Pa pour le T80 Omni) et sur une station légèrement plus compacte, mais son système de lavage à serpillière rotative traditionnelle s’est révélé moins efficace sur les taches tenaces lors de mes comparaisons. Il peut franchir des obstacles de 6 cm.

De l’autre côté, le Roborock S8 MaxV Ultra, commercialisé à environ 999 € (1 499 € à son lancement), est un modèle de 2024, mais il est très complet.

Il convient également de mentionner le nouveau venu dans cette catégorie : le Roborock Saros 10R, disponible autour de 999 €.