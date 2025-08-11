Séisme pour les développeurs : GitHub n’est plus indépendant de de Microsoft

 
C’est potentiellement une très mauvaise nouvelle que vient d’annoncer Microsoft pour l’écosystème open source. La plateforme GitHub ne sera plus indépendante.

En 2018, Microsoft a racheté le géant GitHub. Une acquisition à 7,5 milliards de dollars qui avait alors beaucoup inquiété le monde du développement. GitHub est, en effet, la plateforme de référence à l’échelle mondiale pour collaborer sur des logiciels open source.

Microsoft avait alors promis une indépendance complète pour GitHub. Une indépendance respectée pendant 7 ans, mais qui prend fin soudainement aujourd’hui.

GitHub perd son patron et son indépendance

Dans un article publié ce lundi 11 août sur GitHub, Thomas Dohmke, le CEO de GitHub, annonce son départ de la société. Il souhaite à nouveau travailler et aider à créer des start-ups.

Il glisse aussi l’annonce explosive du jour :

GitHub et son équipe de direction poursuivront leur mission au sein de l’organisation CoreAI de Microsoft. De plus amples détails seront communiqués prochainement.

Comme on peut le lire, GitHub ne sera désormais plus indépendant, mais bien pleinement intégré à la division CoreAI de Microsoft.

À ce stade, la firme ne fait pas d’annonces supplémentaires, mais cela intervient à un moment où Microsoft semble entamer une véritable transformation. En quelques semaines, nous avons eu vent d’un vrai changement de culture chez Microsoft, de licenciements massifs dans son activité jeu vidéo, de l’implication de l’entreprise avec l’armée israélienne, et la direction a prévenu les salariés que l’année à venir allait être « intense ».

Désormais, GitHub sera plus directement contrôlé par la direction de Microsoft et ses objectifs seront alignés avec ceux de la firme, notamment en matière d’IA.

Le saviez-vous ? Google News vous permet de choisir vos médias. Ne passez pas à côté de Frandroid et Numerama.

Signaler une erreur dans le texte
Cassim Montilla

Journaliste - Chef de rubrique actualités

Ce contenu est bloqué car vous n'avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Disqus.
Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l'usage étant opéré par Disqus avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l'amélioration des produits d'Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l'audience de ce site (en savoir plus)

En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires.

Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies.

Gérer mes choix