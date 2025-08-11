Séisme pour les développeurs : GitHub n’est plus indépendant de de Microsoft

C’est potentiellement une très mauvaise nouvelle que vient d’annoncer Microsoft pour l’écosystème open source. La plateforme GitHub ne sera plus indépendante.

En 2018, Microsoft a racheté le géant GitHub. Une acquisition à 7,5 milliards de dollars qui avait alors beaucoup inquiété le monde du développement. GitHub est, en effet, la plateforme de référence à l’échelle mondiale pour collaborer sur des logiciels open source.

Microsoft avait alors promis une indépendance complète pour GitHub. Une indépendance respectée pendant 7 ans, mais qui prend fin soudainement aujourd’hui.

GitHub perd son patron et son indépendance

Dans un article publié ce lundi 11 août sur GitHub, Thomas Dohmke, le CEO de GitHub, annonce son départ de la société. Il souhaite à nouveau travailler et aider à créer des start-ups.

Il glisse aussi l’annonce explosive du jour :

GitHub et son équipe de direction poursuivront leur mission au sein de l’organisation CoreAI de Microsoft. De plus amples détails seront communiqués prochainement.

Comme on peut le lire, GitHub ne sera désormais plus indépendant, mais bien pleinement intégré à la division CoreAI de Microsoft.

À ce stade, la firme ne fait pas d’annonces supplémentaires, mais cela intervient à un moment où Microsoft semble entamer une véritable transformation. En quelques semaines, nous avons eu vent d’un vrai changement de culture chez Microsoft, de licenciements massifs dans son activité jeu vidéo, de l’implication de l’entreprise avec l’armée israélienne, et la direction a prévenu les salariés que l’année à venir allait être « intense ».

Désormais, GitHub sera plus directement contrôlé par la direction de Microsoft et ses objectifs seront alignés avec ceux de la firme, notamment en matière d’IA.