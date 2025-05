Ce projet européen peut nous rendre indépendant de Bing et Google

Le projet Openwebsearch.eu propose une alternative indépendante en matière de recherche en ligne et peut compter sur l’Union européenne pour y parvenir.

Bien qu’il existe de nombreux moteurs de recherche tels que DuckDuckGo qui souhaite préserver la vie privée de ses utilisateurs ou encore Lilo moteur de recherche français qui finance des projets sociaux grâce aux recherches de ses utilisateurs, ces solutions reposent souvent sur des index de recherche appartenant à Bing ou Google. Une situation créant une « indépendance » conditionnée au bon vouloir de ces géants en matière d’accès à l’information.

Soutenu par l’Union européenne, le projet Openwebsearch.eu (OWI) souhaite résoudre ce problème en proposant une alternative libre, publique et européenne, loin de la main mise des GAFAM.

Initié il y a deux ans et demi, ce projet de recherche porté par sept pays européens regroupe 14 partenaires allant d’universitaires comme l’Université de Leipzig en Allemagne en passant par des centres de recherche comme le CERN en Suisse. Disponible dans sa version pilote, ce premier index sera ouvert au mois de juin aux équipes de développement scientifiques et commerciales souhaitant utiliser ces données Web ouvertes.

L’OWI symbolise un premier pas vers une véritable souveraineté numérique européenne et constitue une étape fondamentale pour ouvrir la voie à un paysage européen de l’IA ouvert et global.

Loin d’être uniquement réservé au milieu de la recherche en ligne, OWI précise qu’il est également possible de se servir de cette base de donnée pour lancer des applications LLM.

Une initiative qui tombe à point nommé, alors que l’Union européenne souhaite revenir dans la course à l’IA en investissant 200 milliards d’euros dans le secteur.

Pour en savoir plus, OWI convie les curieux à son événement de lancement qui aura lieu le 6 juin 2025 de 10h à minuit sur Zoom.

