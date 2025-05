Bing double ses parts de marché en 5 ans face à Google, mais cela suffira-t-il ?

Google est au plus bas de son histoire sur le marché des moteurs de recherche alors que Bing affiche une progression lente, mais assurée.

Microsoft Bing // Source : Microsoft

L’hégémonie de Google pourrait être mise à mal sur le marché des moteurs de recherche ? Si cette éventualité peut paraitre fantaisiste, les chiffres actuels montrent une chute lente et progressive du géant face à un concurrent : Bing.

Le moteur de recherche de Microsoft ne semble plus être la risée des utilisateurs et se place en vraie alternative à un Google toujours plus ciblé par les critiques.

Bing double ses parts de marché en 5 ans

Selon les chiffres Statcounter du cabinet d’études Statista, Bing a dépassé les 12% de parts d’usage sur desktop en mars 2025, un chiffre doublé par rapport à 2020 (6,14%).

Si la position de Google reste largement dominante à 79,1% de parts de marché, il s’agit du chiffre le plus faible de son histoire. Depuis 2020, le moteur de recherche aurait ainsi perdu 8% sur le terrain des recherches desktop.

Les parts de marché des différents moteurs de recherche depuis 2015 // Source : Statista

La tendance est donc bien imputable à la solution de Microsoft, mais reste encore trop timide pour inquiéter Google qui reste ultra dominant sur mobile. Comme l’indique le site Windows Latest, les parts de marché de Bing sur smartphone restent très encore très largement à l’avantage de Google : 89,66% contre 3,88% pour Bing.

Un constat qui s’explique très simplement par la sur représentation du moteur de recherche de Google au sein de l’écosystème Android. Une situation qui fait d’ailleurs l’objet d’un procès d’envergure aux États-Unis et qui pourrait bien forcer la firme à se séparer de son moteur.

Microsoft fait le forcing sur Bing

On connait les pratiques de Microsoft pour inciter chaudement les utilisateurs à utiliser ses services, qu’il s’agisse de son navigateur Edge, de Bing, ou même de passer à Windows 11.

L’année dernière, Bing a cependant connu une renaissance avec l’arrivée de l’IA Copilot sur les PC Windows et le mobile. Un nouveau coup de projecteur qui a certainement incité le public à s’essayer à une alternative parfois plus pertinente que Google et directement intégrée à Windows.

Mais il faudra encore de longues années avant que les investissements de Microsoft puissent inquiéter Google sur son terrain. Pour le moment.