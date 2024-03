Windows : Microsoft force avec Bing, même sur Google Chrome

Microsoft a ajouté une nouvelle fenêtre qui se déclenche dans Google Chrome sur les PC Windows : elle vous invite à définir Bing comme moteur de recherche par défaut. Une nouvelle fois, l'entreprise force en encourageant les utilisateurs de Windows à utiliser son propre moteur de recherche.

Ce n’est pas la première fois que ça arrive : partout où il peut, Microsoft tente de faire la promotion de Microsoft Edge, son navigateur, mais aussi de Bing, son moteur de recherche. Cette fois-ci, c’est une alerte qui se déclenche directement dans la version Windows de Chrome.

Microsoft veut absolument que vous utilisiez Bing, même si c’est sur Chrome

C’est Windows Latest qui rapporte cette histoire. Le journaliste Mayank Parmar raconte avoir eu une fenêtre contextuelle alors qu’il utilisait Chrome sur Windows. Elle l’invitait à utiliser Bing en tant que moteur par défaut dans le navigateur web de Google. Il ne s’agit pas d’un virus, mais bel et bien d’une énième campagne de Microsoft, comme l’a confirmé l’entreprise au média anglophone. Elle précise qu’il s’agit d’une notification « unique » (ce qui sous-entend qu’elle n’est censée apparaître qu’une seule fois). De quoi aussi faire la promotion des fonctionnalités d’intelligence artificielle du moteur de recherche, y compris de l’accès gratuit à GPT-4, le LLM derrière ChatGPT dans sa version « Plus ».

Microsoft souhaite même récompenser ceux qui acceptent sa requête : « pour ceux qui choisissent de définir Bing comme moteur de recherche par défaut sur Chrome, lorsqu’ils sont connectés avec le compte Microsoft, ils obtiennent également plus de tours de discussion dans Copilot et dans l’historique des discussions. »

Une publicité probablement incompatible avec les nouvelles règles dictées par l’UE

Une fenêtre qui pose des questions, notamment à une heure où le Digital Markets Act est entré en application. Pour rappel, il s’agit d’un texte de loi européen visant à rétablir une concurrence loyale sur les marchés numériques. Windows fait partie des services qui sont les plus surveillés par la Commission européenne et est l’un de ceux qui doivent respecter des règles plus strictes, de par son importance.

L’ajout de cette fenêtre faisant la promotion de Bing est une nouvelle preuve que Microsoft use de la popularité de son système d’exploitation pour promouvoir ses autres services.

