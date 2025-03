Vous pouvez désormais poser des questions à Google Maps grâce à l’IA (mais ça ne marche pas vraiment)

Cherchant évidemment à installer son IA Gemini au cœur de tous ses produits, Google déploie doucement l’assistant conversationnel sur Maps afin de simplifier la vie des internautes. Sans vraiment y réussir pour le moment.

Crédit : Frandroid

Vous pourrez bientôt directement demander à Google Maps si le restaurant au coin de la rue sert bien des ramens végétariens. Google commence effectivement à intégrer Gemini plus profondément dans Maps. L’agent conversationnel est théoriquement capable de répondre à des questions précises en s’appuyant sur les trésors de données accumulées sur la célèbre application de cartographie.

Comme l’a remarqué Android Authority, certains internautes ont en effet vu apparaître une petite option « Poser une question sur le lieu » qui cache une intégration poussée de l’IA dans Google Maps.

Des résultats très aléatoires

Pour le moment, la fonctionnalité ne semble pas être déployée sur tous les comptes Google, mais nous avons pu la tester sur un Pixel 8 de test et les fonctionnalités sont séduisantes… Sur le papier.

Théoriquement, en invoquant Gemini depuis Google Maps il est possible de poser une question en langage naturel à la machine à propos d’un commerce sélectionné à l’écran. Il est par exemple possible de demander si un élément de menu est disponible chez un restaurant, si des chambres sont encore disponibles depuis la fiche d’un hôtel ou plus généralement des informations relatives à un lieu touristique. Rien qu’il ne soit pas possible de faire manuellement, mais Gemini propose de fouiller le web à votre place, faisant gagner un temps précieux.

Lors de nos tests, Gemini a su répondre à quelques questions, mais a complètement halluciné la plupart des détails sur bon nombre de lieux spécifiques ou s’est simplement rabattu sur des conseils génériques de recherche sur le web concernant d’autres.

Non Gemini, Le Musée du Louvre n’est pas le Musée de l’Aventure Peugeot // Crédit : Corentin Béchade pour Frandroid

L’IA générative de Google a par exemple confondu successivement le Musée du Louvre avec la Basilique Notre-Dame de Nice, le musée des minéraux et de la faune alpine de Chamonix ou l’église Saint-Joseph des Cévennes à Montpellier. Il a également inventé un restaurant « Naruto Ramen » lors de la consultation d’un restaurant japonais portant un tout autre nom. Pas une franche réussite donc.

Sans surprise, le déploiement de cette fonctionnalité se fait à la manière de Google, c’est-à-dire lentement, de manière relativement aléatoire et sans grande visibilité sur le calendrier de disponibilité. Mais, vu l’état d’avancement du projet, ce n’est pas un grand mal.

Si vous souhaitez voir si vous êtes éligible au test de cette fonctionnalité, il vous faudra la version 16.10.40 de l’appli Google, la 1.0.686588308 de Gemini et la 25.12.01 de Maps. Ensuite, invoquez Gemini pendant que vous consultez la fiche d’un commerce Google Maps et vérifiez si le nouveau bouton apparaît.

Pour aller plus loin

« Un problème technique » sur Google Maps : la petite bourde qui a des conséquences sur l’historique de vos trajets

Sur le papier, la fonctionnalité a de quoi être utile, mais clairement son implémentation laisse largement à désirer pour le moment. Ne soyez donc pas trop pressé.

Votre café et votre dose de tech vous attendent sur WhatsApp chaque matin avec Frandroid.