« Un problème technique » sur Google Maps : la petite bourde qui a des conséquences sur l’historique de vos trajets

Google admet avoir rencontré un problème technique sur Maps ayant effacé l’historique des trajets de certaines personnes.

Voilà quelques semaines que des personnes se plaignaient d’une perte de données sur l’application Google Maps. Le menu Vos trajets n’affichait plus l’historique de leurs déplacements et voyages.

The Verge a pu en apprendre davantage par le biais d’une porte-parole de Google.

Nous avons brièvement rencontré un problème technique qui a entraîné la suppression des données de « Vos trajets » pour certaines personnes. Presque toutes les personnes disposant de sauvegardes chiffrées des trajets pourront restaurer leurs données ; malheureusement, celles qui n’ont pas activé les sauvegardes ne pourront pas récupérer les données perdues.

Nous voici donc face à une bonne et une mauvaise nouvelle. D’un côté, on peut se rassurer que les choses rentrent dans l’ordre pour la grande majorité des utilisatrices et utilisateurs. De l’autre, un certain nombre de personnes doivent juste accepter la fatalité d’avoir perdu potentiellement des années d’historique.

Activer la copie de Vos trajets dans Google Maps

Pour savoir si vous avez activé la sauvegarde de votre historique, allez dans l’application Google Maps. Tapez sur votre image de profil puis, dans le menu qui s’affiche, sélectionnez Vos trajets.

Regardez alors en haut à droite, vous verrez une icône en forme de nuage. S’il y a une flèche dans ce nuage, cela veut dire que la sauvegarde est activée. Si le nuage est barré, c’est qu’elle n’est pas activée.

En cliquant sur le nuage en question, vous pouvez modifier vos préférences de sauvegarde afin d’enregistrer « une copie chiffrée de vos trajets dans votre compte au cas où vous auriez besoin de changer d’appareil ».

Pour rappel, cet été, dans un souci de mieux protéger les données des utilisateurs et utilisatrices, Google Maps a supprimé l’accès à l’historique des trajets depuis la version web du service de cartographie.

Ces données sont maintenant stockées directement sur le smartphone sont donc disponibles uniquement depuis l’application mobile. Et en cas de pépin, il faut donc avoir activer ladite copie chiffrée sur le cloud pour les récupérer.

