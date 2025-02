Google Maps : cette petite nouveauté très pratique qui pourrait drastiquement améliorer la lisibilité de l’application

Et si vos lieux enregistrés sur Google Maps n’étaient plus représentés par une étoile, un cœur ou un drapeau, tout particulièrement lorsque vous dézoomez sur une zone ? En lieu et place, le groupe américain pourrait les remplacer par des petits points de couleur, afin d’éviter que tout se chevauche. Un gage de visibilité et de clarté.

Google Maps expérimente une nouvelle manière d’afficher les lieux enregistrés en réduisant la taille des marqueurs lorsqu’un utilisateur dézoome. Actuellement, les marqueurs tels que les étoiles, cœurs ou drapeaux conservent leur taille quelle que soit l’échelle de la carte. Avec cette modification en test, ces icônes se transforment en petits points colorés avec un contour blanc à certains niveaux de zoom.

Plus de clarté

Ce test a été repéré – via 9to5Google – dans la version bêta 25.06.x de Google Maps sur Android. Lorsque l’utilisateur zoome modérément, les marqueurs conservent leur apparence habituelle. En revanche, en dézoomant davantage, certains marqueurs restent inchangés, tandis que d’autres – la majorité en réalité – deviennent de simples points colorés sans icône spécifique. Ce changement vise à alléger l’affichage de la carte et à améliorer la lisibilité des autres éléments. On ne pourrait qu’approuver cette nouveauté.

En 2023, Google avait déjà testé un système similaire avant de revenir à l’affichage classique. L’approche actuelle diffère en permettant à certains marqueurs de conserver leur apparence originale – on ne sait pas si c’est l’utilisateur lui-même qui le choisit, ou Maps. Cette méthode permet d’éviter une surcharge visuelle lorsque plusieurs lieux enregistrés se chevauchent sur une même zone.

Rien de définitif encore

Certes, la compréhension des marqueurs enregistrés lorsqu’ils apparaissent sous forme de points pourrait légèrement diminuer, mais tout cela apporte tout de même plus de clarté à l’ensemble : disons que la zone géographique ciblée pourrait mieux respirer. Surtout, ce ne serait probablement qu’une histoire d’habitude et de temps pour l’apprivoiser. Cette nouveauté permettrait aussi de ne pas obstruer les informations textuelles affichées à l’écran.

Ce test est actuellement limité à la version bêta et Google n’a pas précisé si cette fonctionnalité sera déployée de manière définitive. Les utilisateurs de la version stable conservent pour l’instant l’affichage traditionnel des marqueurs enregistrés.

