Le OnePlus 13R exposé sur Amazon, la petite bourde qui nous en dit plus

Amazon vend la mèche et livre des infos intéressantes sur les caractéristiques du prochain OnePlus 13R.

OnePlus a confirmé récemment le lancement du OnePlus 13R en France en début d’année prochaine. Il sera dévoilé officiellement en même temps que le OnePlus 13.

Le constructeur chinois ne s’est pas plus étendu dans sa communication. On a ainsi aucune information sur ce smartphone qui est censé être une version plus abordable du OnePlus 13. Sur la génération actuelle, le OnePlus 12R avait hérité de la plateforme du OnePlus 11. En toute logique, il devrait en être de même pour le OnePlus 13R.

Le SoC du OnePlus 12

C’est ce que vient confirmer la petite bourde de la version indienne d’Amazon qui publie dans ses fiches celle du OnePlus 13R. Il sera bien propulsé par le Snapdragon 8 Gen 3, soit le meilleur SoC de l’année écoulée, OnePlus réservant le Snapdragon 8 Elite au OnePlus 13.

On y apprend également que sa batterie est revue à la hausse. Elle passe de 5500 mAh à 6000 mAh.

En outre, comme ses petits copains, OnePlus met l’accent sur l’intelligence artificielle avec OnePlus AI.

AI Notes pour nettoyer formater écrire des notes,

AI Imaging Power qui est une suite de fonctions d’édition photo

et une recherche intelligente.

Des informations dont on dispose par ailleurs, on peut aussi dire que ce OnePlus 13R devrait disposer d’un écran Oled 120 Hz (LTPO) de 6,78 pouces. Une configuration à trois objectifs doit garnir son dos (grand-angle stabilisé de 50 Mpx, ultra grand-angle de 8 Mpx et capteur macro de 2 Mpx).

Il pourrait sortir en 12 ou 16 Go de RAM avec trois options de stockage : 256 Go, 512 Go et 1 To.

50 euros de réduction sur le OnePlus 13 et un cadeau

OnePlus tiendra sa présentation le 7 janvier. Il est déjà possible de réserver le OnePlus 13 en versant 50 euros sur le site officiel. Cela donnera droit à une réduction de 50 euros à la sortie du produit.

En outre, OnePlus offre « une enceinte Bang & Olufsen Beosound Explore speaker d’une valeur de 249 € ou une OnePlus Watch 2R d’une valeur de 279 € » à l’occasion de ces précommandes.