OnePlus 13R : les premières images sont déjà là avant le lancement officiel

Les premières images réelles du OnePlus 13R viennent d’être dévoilées par Louis Lee, président de la marque. Ce nouveau smartphone, qui sera d’abord lancé en Chine sous le nom d’Ace 5, révèle enfin son design frontal tant attendu.

Les photos partagées sur le réseau social chinois Weibo par Louis Lee montrent un écran aux bordures particulièrement fines, rappelant celles du OnePlus 13 haut de gamme. Le constructeur a opté pour un écran plat, suivant la tendance actuelle des fabricants chinois qui délaissent progressivement les écrans incurvés. Selon les rumeurs, il s’agirait d’une dalle BOE X2 LTPO de 6,78 pouces, qui allie définition 1.5K et fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

Le président de OnePlus a confirmé la présence d’un châssis en métal, une touche premium à ce modèle qui se positionne juste en dessous du flagship. Sous le capot, le OnePlus 13R embarquera le processeur Snapdragon 8 Gen 3, avec une optimisation spécifique qui, selon la marque, lui permettra de surpasser les performances des autres appareils équipés de la même puce. Il devrait ainsi s’agir du modèle overclocké « Leading Version ».

Que sait-on du OnePlus 13R ?

Les spécifications techniques s’annoncent de haut vol : 16 Go de RAM LPDDR5X, 512 Go de stockage UFS 4.0, et une imposante batterie de 6 000 mAh compatible avec la charge rapide 100 W. Une configuration avec trois capteurs photo complètera l’ensemble, bien que les détails précis des capteurs n’aient pas encore été révélés.

OnePlus prévoit de lancer ce nouveau modèle au début de l’année 2025, aux côtés du OnePlus 13. Cette stratégie suit celle adoptée avec succès pour la série précédente, où le OnePlus 12R proposait une alternative intéressante au modèle premium, en conservant de nombreuses caractéristiques haut de gamme.

La marque prépare également une version Pro de l’Ace 5 pour le marché chinois, qui sera équipée du Snapdragon 8 Elite. Des rumeurs évoquent même le développement d’un modèle compact pour la fin 2025, élargissant ainsi la gamme de produits proposés par OnePlus.