Samsung Galaxy S25 : les coloris dévoilés avant le lancement officiel grâce à ces photos

De nouvelles images des tiroirs de cartes SIM viennent de dévoiler la palette de couleurs des prochains Samsung Galaxy S25 et S25+. On sait désormais à peu près à quoi s’attendre.

Samsung Galaxy S24 FE // Source : Robin Wycke – Frandroid

Des clichés des tiroirs SIM des Galaxy S25, partagés par le célèbre leaker Roland Quandt, connu pour la fiabilité de ses informations, donnent un premier aperçu des choix esthétiques de Samsung pour sa gamme 2025.

Cinq coloris distincts ont été identifiés sur ces composants : Noir, Vert, Violet, Bleu foncé et Blanc. Le Bleu se distingue particulièrement comme étant la teinte la plus sombre jamais vue sur un appareil de la série Galaxy S, tandis que le Vert et le Violet s’inspirent respectivement des tons menthe et lavande. Les options Noir et Blanc restent plus classiques, bien que le Noir pourrait se rapprocher d’un gris anthracite.

Les Galaxy S25 auront droit à cinq couleurs

Ces fuites concordent avec les informations précédentes qui mentionnaient des noms commerciaux spécifiques : Moon Night Blue, Silver Shadow, Sparking Blue, Sparkling Green et Midnight Black. Le coloris identifié comme Blanc correspondrait probablement au Silver Shadow, tandis que le Bleu foncé serait le Moon Night Blue.

D’autres fuites suggèrent également que Samsung pourrait proposer des coloris exclusifs sur sa boutique en ligne, notamment Pink Gold, Blue/Gold et Coral Red. Le Galaxy S25 Ultra, quant à lui, devrait bénéficier d’une gamme de couleurs complètement différente, axée sur des finitions en titane : Titanium Black, Blue, Gray et Silver.

Les coloris du Galaxy S25 // Source : Roland Quandt

Concernant les performances, les deux modèles ont été repérés sur Geekbench avec deux processeurs différents : l’Exynos 2500 de Samsung et le Snapdragon 8 Elite. Les résultats des tests suggèrent une amélioration significative par rapport aux modèles de l’année précédente. Les tailles d’écran devraient rester identiques, avec 6,2 pouces pour le modèle standard et 6,7 pouces pour le Plus.

La présentation officielle de la série Galaxy S25 est attendue pour janvier 2025, avec une possible version « Slim » qui pourrait faire son apparition plus tard dans l’année.