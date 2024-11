Le Galaxy S25 se montre moins puissant que la concurrence dans Geekbench, à SoC égal

Le Galaxy S25 a été repéré sur Geekbench. Outre analyser ses scores, on peut surtout apprécier le SoC qui y est référencé et il relance le débat.

Le Samsung Galaxy S25 // Source : Android Headline – OnLeaks

Attendu pour la première quinzaine de janvier 2025, le Galaxy S25 constituera la plus petite occurrence des smartphones haut de gamme de Samsung.

Beaucoup de détails ont déjà fuité sur ce smartphone, mais il reste un point d’ombre d’envergure : quelle puce utilisera-t-il ?

Côté Galaxy S25 Ultra, peu de doutes, ce sera le Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, nouveauté majeure de ces derniers mois et qui offrira des performances encore plus folles que celles du Snapdragon 8 Gen 3 installé sur le Galaxy S24 Ultra.

En revanche, en ce qui concerne les Galaxy S25 et Galaxy S25 Plus (et dans la même mesure l’hypothétique Galaxy S25 Slim), on est encore dans le flou. Mediatek 9400, Exynos 2500 ou Snapdragon 8 Elite, tout et son contraire a été évoqué.

https://twitter.com/Jukanlosreve/status/1857063689934815696

Tous les Galaxy S25 en Snapdragon 8 Elite ?

Aujourd’hui, le Geekbench que l’on a sous les yeux mentionne un Galaxy S25 coréen (SM-S931N) doté d’un Snapdragon 8 Elite. Cela favorise la théorie indiquant que Samsung harmoniserait sa gamme autour d’un seul et même SoC.

Le SoC présenté ici serait même une version adaptée pour les smarpthones Samsung, présentant une fréquence d’horloge plus élevée que le modèle initial : 4,47 Ghz contre 4,32 Ghz.

Si l’on se penche sur les performances relevées, elles sont logiquement plus élevées que celles du Galaxy S24, mais moins que d’autres smartphones également montés en Snapdragon 8 Elite. Samsung pourrait avoir priorisé la stabilité à la performance brute.

Rappelons que dans son choix de SoC, Samsung pourrait décider de n’utiliser le dernier Snapdragon que sur certains marchés, comme il l’a déjà fait auparavant. Si c’est le cas, il y a de fortes chances pour que nous n’y ayons pas droit en France. Habituellement, dans ce schéma, on est servi en Exynos. Néanmoins, Samsung rencontre des problèmes de production avec l’Exynos 2500. Au bilan, on n’est plus sûr de rien.

Single Core Multi Core Samsung Galaxy S24 2072 6565 Samsung Galaxy S25 2481 8658 Realme GT 7 Pro 3033 9271 Scores Geekbench