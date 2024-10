MediaTek veut régner sur les smartphones haut de gamme avec son Dimensity 9400

Après des mois de rumeurs, MediaTek a levé le voile sur son Dimensity 9400, une puce de nouvelle génération, gravée en 3 nm et capable de rivaliser avec les meilleurs SoC du moment.

Le lancement officiel du MediaTek Dimensity 9400 marque un tournant pour MediaTek, qui vise à s’imposer dans la course aux processeurs mobiles haut de gamme.

Ce nouveau SoC (system on chip) positionne MediaTek en concurrent direct des géants comme Qualcomm avec son futur Snapdragon 8 Elite et Apple avec son A18 Pro.

MediaTek se hisse au niveau des plus grands

Le Dimensity 9400 repose sur une architecture de type All Big Core, avec un CPU basé sur le Cortex-X925 cadencé à 3,62 GHz, combiné avec trois Cortex-X4 et quatre Cortex-A720. Ce choix, axé sur la puissance brute, permet d’atteindre des performances exceptionnelles, notamment dans les environnements de jeu et les applications d’intelligence artificielle (IA).

MediaTek avance que sa nouvelle puce est 35 % plus rapide en single core et 28 % plus rapide en multi core que sa précédente occurence, le Dimensity 9300. La consommation énergétique n’est pas oubliée puisque, gravé en 3 nm, le Dimensity 9400 serait jusqu’à 40 % moins énergivore que son prédécesseur.

La partie graphique de ce chipset est administrée par le GPU Immortalis-G925, une amélioration par rapport aux générations précédentes, offrant une augmentation de 41% des performances graphiques et une amélioration de 40% des performances en ray tracing.

Des avancées qui font du Dimensity 9400 une solution particulièrement adaptée aux smartphones axés sur les jeux, rivalisant avec des appareils équipés des puces Qualcomm ou Apple.

Supériorité graphique de MediaTek

En termes de puissance graphique, le Dimensity 9400 surpasse nettement ses concurrents, y compris l’Apple A18 Pro et le Snapdragon 8 Gen 3.

Lors des tests GFX Aztec 1440P Vulkan, le Dimensity 9400 a enregistré un score impressionnant de 134 FPS, soit 86% de mieux que l’Apple A18 Pro (72 FPS), et 41% supérieur au Snapdragon 8 Gen 3 (95 FPS).

Cela témoigne de la capacité de MediaTek à proposer des performances graphiques de premier plan, une donnée critique pour les applications gourmandes comme les jeux en 3D.

La guerre des performances multi-cœurs : MediaTek se détache

Cependant, bien que MediaTek devance Apple en performances graphiques, l’A18 Pro conserve un avantage sur le Dimensity 9400 en termes de performances monocœur, où il excelle avec une marge de 12%.

Cet écart est particulièrement pertinent pour des tâches moins parallélisées comme le chargement des applications et la navigation générale dans l’interface utilisateur.

En termes de performances multi-cœurs, le Dimensity 9400 surpasse l’Apple A18 Pro, enregistrant un score supérieur dans les tests GeekBench. Un résultat intéressant pour ceux qui usent beaucoup du multitâche ou effectuent des tâches lourdes, comme le montage vidéo ou le streaming de jeux.

Single-Core Multi-Core Google Tensor G4 1984 6628 Apple A18 Pro 3409 8492 Dimensity 9400 2889 8833 Snapdragon 8 Gen 4 3236 10049

L’intelligence artificielle selon MediaTek

Un autre domaine où le Dimensity 9400 se démarque est l’IA. Le SoC intègre des capacités avancées, notamment via son moteur IA amélioré, capable de traiter des volumes de données plus importants, et d’optimiser des tâches comme le traitement des images et la reconnaissance vocale.

MediaTek a introduit une nouvelle fonctionnalité appelée « AgentIC », qui vise à booster les performances de l’IA dans les smartphones équipés du Dimensity 9400 avec des traitements de LLM 80 % plus rapides qu’avec le 9300.

En plus de cela, le Dimensity 9400 prend en charge des formats d’écran plus innovants comme les écrans pliables et triple-pliables, un domaine où MediaTek a misé pour répondre aux nouvelles tendances de conception des smartphones comme le Huawei Mate XT que nous avons pu prendre en main.

Cela ouvre la porte à des innovations matérielles plus variées pour les fabricants de smartphones qui cherchent à se différencier sur un marché de plus en plus compétitif.

Perspectives d’adoption

Le lancement du Dimensity 9400 intervient alors que Qualcomm prépare son Snapdragon 8 Elite (ex Snapdragon 8 Gen 4), prévu pour la fin de l’année. Ce timing crée un terrain de comparaison direct entre ces deux processeurs phares, chacun cherchant à se démarquer sur des aspects différents.

Qualcomm mettra l’accent sur l’efficacité énergétique et la connectivité, tandis que MediaTek semble se concentrer sur les performances graphiques et l’IA.

Reste à voir dans quelle mesure les constructeurs de smartphones adopteront le Dimensity 9400. Des marques comme Vivo et Oppo ont déjà montré un intérêt pour la puce, notamment avec leurs futurs modèles comme le Vivo X200 Pro et le Find X8 Pro. Il se murmure aussi que les Galaxy S25 et S25 Plus de Samsung pourrait adopter le Dimensity 9400 dans certaines régions.