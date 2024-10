Les Galaxy S25 embarqueraient une autre puce ultrapuissante

Samsung ne lancerait pas tous ses Galaxy S25 avec sa puce maison, l’Exynos 2500, ni même le Snapdragon 8 Elite, mais avec un troisième concurrent.

C’est un post sur le site officiel Google Deepmind qui met le feu aux poudres. Samsung aurait jeté son dévolu sur la nouvelle puce haut de gamme de Mediatek pour équiper ses Galaxy S25.

Une nouvelle tonitruante tellement on a été habitué à avoir chaque année des modèles en Exynos ou en Snapdragon en fonction des régions.

L’arrivée d’une troisième partie dans la danse bouleverse quelque peu la gamme phare du constructeur sud-coréen.

L’ombre du Dimensity 9400

Sur Google Deepmind, on peut lire que « MediaTek, l’une des plus grandes sociétés de conception de puces au monde, a étendu AlphaChip pour accélérer le développement de ses puces les plus avancées, comme le haut de gamme Dimensity 5G utilisé dans les téléphones mobiles Samsung ».

Et pour l’instant, jamais Samsung n’a utilisé de SoC Mediatek haut de gamme dans es smartphones. Seuls l’entrée et le milieu de gamme ont eu droit à des Dimensity. Néanmoins, côté tablettes, les Galaxy Tab S10 ont été lancées avec un Dimensity 9300+, le plus haut de gamme actuel de Mediatek.

Un coup d’essai qui aurait donc sa transformation avec les Galaxy S25 et le Dimensity 9400 dont il est question derrière ce « Dimensity 5G ».

Pourquoi changer de SoC ?

Comme dit plus haut, habituellement, les Galaxy S se partagent entre ceux qui sont en Snapdragon et ceux qui sont en Exynos.

Côté Snapdragon, Qualcomm a augmenté ses tarifs. Le Snapdragon 8 Elite (ex Snapdragon 8 Gen 4) serait au moins 20 % plus onéreux que le Snapdragon 8 Gen 3.

De quoi conforter sa position unique sur le fleuron de la gamme, le le Galaxy S25 Ultra.

Et pour l’Exynos et bien Samsung éprouverait un mauvais rendement de production sur son Exynos 2500. Difficile d’arroser avec lui seul toutes les unités.

Aussi, la solution de repli de Samsung se nommerait Mediatek avec le Dimensity 9400. Il serait installé sur les Galaxy S25 et Galaxy S25 Plus.

Au bilan, le marché se diviserait en deux sur ces modèles. Certains en Exynos et d’autres en Dimensity. Qu’aurons-nous en France ? Bonne question. Seule indice, les Galaxy S24 et S24 Plus étaient sortis chez nous en Exynos. Mais tout peut encore changer.