Il n’y aura pas de Snapdragon 8 Gen 4, Qualcomm change son appelation

Le Snapdragon 8 Gen 4, c’est la puce qui devait alimenter une large partie des smartphones haut de gamme de 2025. Finalement, la puce reste, mais son nom change.

On en parle depuis des mois maintenant. La nouvelle puce haut de gamme de Qualcomm est attendue pour octobre avec sa présentation officielle. Le premier à en bénéficier sera le Xiaomi 15 qui sera dévoilé le 23 octobre en Chine.

Mais voilà, si l’on était habitué aux Gen X depuis trois ans, Qualcomm change aujourd’hui son fusil d’épaule et modifie le nom de sa puce, comme on peut le lire sur le support promotionnel du Xiaomi 15. Pas de Snapdragon 8 Gen 4, donc, mais un Snapdragon 8 Elite !

Quand le PC mène la danse des noms

Si l’on croise l’univers mobile et l’univers PC, on se rend compte qu’il y a un lien. Pour les ordinateurs, Qualcomm a lancé son Snapdragon X Elite, lequel équipe notamment le Surface Laptop de Microsoft.

Ce Snapdragon 8 Elite est cené être basé sur le processus de gravure en 3 nm de TSMC, contre 4 nm pour son prédécesseur, le 8 Gen 3 qui, gavé de puissance, demeure largement une référence encore aujourd’hui.

Le 8 Elite sera doté de deux cœurs de performance à 4,0 GHz et de six cœurs d’efficacité à 2,8 GHz. Côté résultats, on devrait avoir un gain de plus de 30 % sur la partie CPU par rapport au Snapdragon 8 Gen 3, d’après les premiers benchmarks, lesquels montrent aussi que le Snapdragon 8 Elite met au pas l’Apple A18 Pro de l’iPhone 16 Pro Max.