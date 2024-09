Les Oppo Find X8 pourraient bien être plus puissants que les iPhone 16 Pro

Le nouveau SoC de Mediatek est au coude-à-coude avec l’Apple A18 Pro, la puce qui équipe les iPhone 16 Pro et Pro Max.

Mediatek Dimensity // Source : Mediatek

Après le Tensor G4 de Google et les Apple A18, la foire aux nouvelles puces mobiles haut de gamme continue en cette rentrée 2024. Les prochains sur la liste sont Qualcomm avec le Snapdragon 8 Gen 4, mais aussi Mediatek qui présentera en octobre son Dimensity 9400.

Ce dernier devrait équiper en premier lieu la gamme Find X8 d’Oppo. Après avoir goûté au retour timide de la marque en France avec notamment son Reno 12 Pro, il serait dans la logique des choses que l’on puisse remettre la main sur les smartphones haut de gamme de la marque chinoise.

Aussi, est-il intéressant de se pencher sur le SoC qui l’animera, en l’occurrence le Dimensity 9400.

Pas de coeurs d’efficacité (E-cores)

Si l’on en croit les détails qui ont filtré, il serait architecturé autour d’un cœur Cortex-X5 cadencé à 3,63 GHz, de trois cœurs Cortex-X4 cadencés à 2,80 GHz et de quatre cœurs Cortex-A725 cadencés à 2,1 GHz.

À noter qu’ici il n’y a que des Performance-cores (P-cores) et aucun Efficient-cores (E-cores). Les premiers sont plus rapides, plus puissants, mais aussi plus gourmands en énergie. Ici, les Cortex-A725, les moins puissants, seront sans doute dévoués aux tâches quotidiennes les plus légères.

Une stratégie que Mediatek avait déjà adoptée sur le Dimensity 9300 et ça lui avait réussi puisque cette puce lui a rapporté plus d’un milliard de dollars de revenus en 2023.

Coincé entre Apple et Qualcomm

Et ce Dimensity 9400 est récemment apparu sur Geekbench sur un Oppo PKB110, sous lequel se cacherait le Find X8.

Face à l’Apple A18 Pro, il retrousse ses manches et le grille correctement sur le score multicoeur. Mais Apple inverse la tendance sur le résultat monocoeur. Un partout la balle au centre.

Single-Core Multi-Core Google Tensor G4 1984 6628 Apple A18 Pro 3409 8492 Dimensity 9400 2889 8833 Snapdragon 8 Gen 4 3236 10049 Résultats Geekbench 6

Et on peut aussi pousser la comparaison avec le Snapdragon 8 Gen 4, aussi apparu dans Geekbench. Là, en revanche, le Dimensity 9400 est battu à plate couture par la conception de Qualcomm répartie en deux cœurs Cortex-X925 cadencés à 4,26 GHz et six cœurs Cortex-A725 cadencés à 2,8 GHz.

À noter que pour les puces de Mediatek et Qualcomm, les benchmarks ont été réalisés sur des modèles de préproduction. On n’est pas à l’abri de quelques ajustements qui rehausseraient leurs scores.