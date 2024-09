Ce qui change sur l’Apple A18 Pro : la puce des iPhone 16 Pro

Entre évolutions subtiles et améliorations significatives, cette puce Apple A18 Pro mérite qu’on s’y attarde.

Apple a dévoilé sa nouvelle puce A18 Pro, destinée à équiper les iPhone 16 Pro (notre comparatif avec l’iPhone 15 Pro est en ligne).

Comme à son habitude, la firme de Cupertino ne lésine pas sur les superlatifs pour vanter les mérites de sa dernière puce Apple Silicon. Mais que vaut réellement cette puce face à sa petite sœur, l’A18 « tout court », et surtout par rapport à l’A17 Pro de l’année dernière ?

Une évolution en douceur, mais des progrès notables

Commençons par le CPU, véritable cerveau de la bête. L’A18 Pro conserve l’architecture à 6 cœurs de son prédécesseur, avec deux cœurs hautes performances et quatre cœurs à haute efficacité. Apple annonce une amélioration des performances d’environ 15 % par rapport à l’A17 Pro. C’est loin d’être négligeable, mais on est loin de la révolution promise par certains analystes un peu trop enthousiastes.

La partie graphique, elle, fait un bond un peu plus marqué, même si elle partage la même architecture que l’A17 Pro. Le GPU passe à 6 cœurs (contre 5 pour l’A18 standard) et promet des performances 20 % supérieures à celles de l’A17 Pro. Le ray tracing, cette technologie qui permet un rendu plus réaliste des reflets et des ombres dans les jeux vidéo, serait même deux fois plus rapide.

L’IA au cœur de la stratégie d’Apple

Un des points forts mis en avant par Apple pour l’A18 Pro est son « Neural Engine » à 16 cœurs. Ce composant dédié à l’intelligence artificielle et au machine learning est identique à celui de l’A18 standard.

Apple promet des merveilles en termes d’IA embarquée, mais reste assez vague sur les applications concrètes avec Apple Intelligence. On peut imaginer des améliorations dans le traitement des photos, la reconnaissance vocale ou le traitement de texte, mais on ne sait pas encore ce qui est traité en local de ce qui est traité dans le cloud.

Pro is for… Professional ?

Ce qui distingue vraiment l’A18 Pro de sa version standard, ce sont ses capacités en matière de vidéo et de connectivité. La puce intègre un encodeur ProRes, un nouveau processeur de signal d’image (ISP) et promet des vitesses USB 3 plus rapides.

Des fonctionnalités qui parlent surtout aux professionnels de l’image et de la vidéo, qui utilisent leur iPhone comme outil de travail. Pour l’utilisateur lambda, ces améliorations passeront probablement inaperçues au quotidien.

Apple insiste sur le fait que l’A18 Pro est « conçue pour Apple Intelligence dès le départ ». On peut y voir une allusion à de futures fonctionnalités d’IA générative, un domaine où Apple semble accuser un certain retard par rapport à la concurrence. La puce est fabriquée selon un procédé 3 nm de « deuxième génération », ce qui devrait théoriquement permettre de meilleures performances et une meilleure efficacité énergétique.

Il est intéressant de noter qu’Apple a choisi cette année de doter ses iPhone 16 « non Pro » d’une nouvelle puce A18, plutôt que de recycler l’A17 Pro de l’année dernière. Cette A18 partage de nombreuses caractéristiques avec l’A18 Pro, notamment le Neural Engine à 16 cœurs. Les principales différences se situent au niveau du GPU (5 cœurs au lieu de 6) et de l’absence de certaines fonctionnalités « pro » comme l’encodage ProRes.

En attendant, l’A18 Pro confirme la position d’Apple comme un des leaders de l’innovation dans le domaine des puces mobiles, même si la concurrence, notamment du côté d’Android avec les Qualcomm Snapdragon, ne cesse de se renforcer. On parle ici de la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 qui pourrait faire mieux qu’Apple cette année.