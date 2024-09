L’iPhone 16 Pro vaut-il la peine face au 15 Pro ? Notre comparatif technique

Chaque année, c’est le même refrain : Apple sort un nouvel iPhone et promet monts et merveilles. Mais cette fois-ci, avec l’iPhone 16 Pro, la firme à la pomme a-t-elle vraiment réussi à se surpasser ? Comparons-le à l’iPhone 15 Pro pour voir si le jeu en vaut la chandelle.

Depuis l’annonce de l’iPhone 16 Pro par Apple, je suis sûr que nombre d’entre vous se posent la question fatidique : est-ce réellement nécessaire de changer son iPhone 15 Pro ? Faut-il passer à l’iPhone 15 Pro moins cher ou se diriger vers l’iPhone 16 Pro directement ?

Dans ce comparatif, nous allons regarder en détails les caractéristiques techniques des deux appareils pour répondre à cette interrogation.

À ce stade de notre comparatif, sachez que nous nous basons sur ce qui a été annoncé. Nous n’avons pas réalisé un test approfondi pour en juger pleinement. Pour ça, il faudra attendre un peu.

Rappelez-vous des iPhone 15 Pro et Pro Max

Titane, USB-C, puce A17 Pro… L’iPhone 15 Pro avait fait peau neuve en 2023. Apple a troqué l’acier inoxydable contre du titane grade 5. Résultat ? 187 grammes sur la balance contre 221 grammes pour son prédécesseur. Petit bémol cependant : l’iPhone 15 Pro a pris un peu d’embonpoint côté épaisseur, passant de 7,85 mm à 8,25 mm.

Sous le capot, la puce A17 Pro avait fait son entrée en scène, et elle avait de quoi faire pâlir la concurrence. Gravée en 3 nm (une première dans un smartphone), elle embarquait la bagatelle de 19 milliards de transistors.

Fini le bon vieux port Lightning ! L’iPhone 15 Pro était enfin passé à l’USB-C, et ce n’est pas qu’un simple changement de prise. Cette évolution apporte son lot de nouveautés, notamment des vitesses de transfert pouvant atteindre 10 Gbit/s. Une aubaine pour les créateurs de contenu qui pouvaient transférer leurs vidéos 4K en un clin d’œil.

Côté photo, la vraie nouveauté se cachait du côté de l’iPhone 15 Pro Max, qui s’était offert un téléobjectif 5x là où le modèle Pro se contente d’un 3x.

Tableau de comparaison des iPhone 15 Pro et 16 Pro

Caractéristique iPhone 15 Pro iPhone 16 Pro Écran 6,1 pouces Super Retina XDR 6,3 pouces Super Retina XDR Résolution 2556 x 1179 pixels à 460 ppp 2622 x 1206 pixels à 460 ppp Processeur A17 Pro A18 Pro Stockage 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To Caméra principale 48 Mpx, ƒ/1.78 48 Mpx, ƒ/1.78, « Camera Fusion » Ultra grand-angle 12 Mpx, ƒ/2.2 48 Mpx, ƒ/2.2 Téléobjectif 12 Mpx, zoom optique 3x 12 Mpx, zoom optique 5x Vidéo 4K à 60 i/s 4K à 120 i/s (Dolby Vision) Face ID Oui Oui Connectivité 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 Port USB-C USB-C (USB 3) Autonomie Jusqu’à 23h de lecture vidéo Jusqu’à 27h de lecture vidéo Recharge sans fil MagSafe jusqu’à 15W MagSafe jusqu’à 25W Poids 187 g 199 g Dimensions 146,6 x 70,6 x 8,25 mm 149,6 x 71,5 x 8,25 mm Étanchéité IP68 IP68 Bouton Camera Control Non Oui

Tableau de comparaison des iPhone 15 Pro Max et 16 Pro Max

Caractéristiques iPhone 15 Pro Max iPhone 16 Pro Max Écran 6,7 pouces Super Retina XDR 6,9 pouces Super Retina XDR Résolution 2796 x 1290 pixels à 460 ppp 2868 x 1320 pixels à 460 ppp Processeur A17 Pro A18 Pro Stockage 256 Go, 512 Go, 1 To 256 Go, 512 Go, 1 To Caméra principale 48 Mpx, ƒ/1.78 48 Mpx, ƒ/1.78, « Camera Fusion » Ultra grand-angle 12 Mpx, ƒ/2.2 48 Mpx, ƒ/2.2 Téléobjectif 12 Mpx, zoom optique 5x 12 Mpx, zoom optique 5x Vidéo 4K à 60 i/s 4K à 120 i/s (Dolby Vision) Face ID Oui Oui Connectivité 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 Port USB-C USB-C (USB 3) Autonomie Jusqu’à 29h de lecture vidéo Jusqu’à 33h de lecture vidéo Recharge sans fil MagSafe jusqu’à 15W MagSafe jusqu’à 25W Poids 221 g 227 g Dimensions 159,9 x 76,7 x 8,25 mm 163 x 77,6 x 8,25 mm Étanchéité IP68 IP68 Bouton Camera Control Non Oui

Comparaison avec les iPhone 16 et 16 Pro

À première vue, l’iPhone 16 Pro semble avoir hérité des gènes de son grand frère. On retrouve le même cadre en titane, introduit avec le 15 Pro. Cependant, Apple n’a pas chômé et a apporté quelques subtiles améliorations.

Le 16 Pro arbore un écran légèrement plus grand, passant de 6,1 pouces à 6,3 pouces, sans pour autant augmenter significativement la taille globale du téléphone. Les dimensions ont légèrement évolué, avec une hauteur de 149,6 mm (contre 146,6 mm pour le 15 Pro), une largeur de 71,5 mm (contre 70,6 mm) et une épaisseur inchangée de 8,25 mm. Le poids reste relativement stable à 199 g, soit seulement 12 g de plus que son prédécesseur. L’augmentation de poids n’est que de 6 grammes pour la version Pro Max, alors que la taille d’écran passe de 6,7 à 6,9 pouces.

Autre changement notable : l’introduction du bouton Camera Control, avec notre article dédié par ici qui revient sur les nouveautés de ce « bouton » et son fonctionnement.

Côté coloris, Apple joue la carte de la continuité avec les teintes titane noir, titane blanc, titane naturel et le coloris « Desert Titanium ».

C’est un nouveau coloris ! Selon l’angle sous lequel on regarde l’iPhone, la couleur oscille entre un marron chaleureux, un cuivré éclatant et un doré subtil.

Performances : prêt pour l’IA

Sous le capot, c’est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. L’iPhone 16 Pro embarque la nouvelle puce A18 Pro d’Apple, succédant à l’A17 Pro du 15 Pro. Cette nouvelle puce promet des performances accrues avec un nouveau CPU 6 cœurs (2 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique) et un nouveau GPU 6 cœurs.

Bien qu’Apple ne donne pas de chiffres précis sur les gains de performance, on peut s’attendre à une amélioration significative, notamment dans les domaines de l’intelligence artificielle et du traitement d’image, grâce au nouveau Neural Engine 16 cœurs.

En pratique, pour la majorité des utilisations quotidiennes (navigation web, réseaux sociaux, streaming vidéo), vous ne verrez probablement pas de différence flagrante, le 15 Pro étant déjà une bête de course dans ces domaines. Là où le 16 Pro devrait tirer son épingle du jeu, c’est dans les tâches plus exigeantes : édition vidéo 4K, jeux en réalité augmentée, ou multitâche intensif. Mais surtout Apple Intelligence, mais il est encore trop tôt pour le dire.

Ce que l’on a hâte de tester est la chauffe : Apple annonce avoir revu le système de refroidissement interne.

Autre sujet : on vous déconseille la version 128 Go qui existe encore sur la version Pro standard, vous serez trop à l’étroit rapidemet.

Photographie : la révolution silencieuse

C’est probablement dans le domaine de la photographie que l’iPhone 16 Pro marque le plus gros coup. Si le 15 Pro était déjà excellent dans ce domaine, son successeur pousse encore plus loin les limites.

Le 16 Pro introduit un nouveau système baptisé « Caméra Fusion » de 48 Mpx, qui promet des photos d’une netteté exceptionnelle. Le capteur principal reste à 48 Mpx, mais avec une ouverture améliorée à ƒ/1,78 et un système de stabilisation optique de l’image de 2ᵉ génération.

L’ultra grand-angle passe également à 48 Mpx (contre 12 Mpx sur le 15 Pro), offrant des photos super haute définition. Le téléobjectif, quant à lui, propose désormais un zoom optique 5x (contre 3x sur le 15 Pro), avec une ouverture ƒ/2,8.

Apple a également amélioré ses algorithmes de traitement d’image, avec l’introduction du Photonic Engine et du Smart HDR 5. Ces technologies promettent des photos plus détaillées, des couleurs plus fidèles, et surtout, des performances en basse lumière qui font un bond en avant. Il faudra vérifier ce que cela donne dans la réalité.

Côté vidéo, le 16 Pro introduit l’enregistrement vidéo Dolby Vision 4K à 120 i/s.

Écran : plus grands

L’écran du 16 Pro s’agrandit légèrement, passant à 6,3 pouces, tout en conservant la technologie Super Retina XDR OLED. La résolution augmente en conséquence à 2 622 x 1 206 pixels, maintenant une densité de pixels de 460 ppp.

On retrouve toutes les technologies qui ont fait le succès de l’écran du 15 Pro : ProMotion, True Tone, HDR, et une luminosité maximale de 2000 nits en extérieur. La Dynamic Island, introduite avec le 14 Pro, est toujours de la partie.

Du Wi-Fi 7

L’iPhone 16 Pro fait un bond en avant en termes de connectivité. Il intègre le Wi-Fi 7, une première pour un smartphone Apple, promettant des vitesses de connexion sans fil encore plus rapides. Le Bluetooth passe à la version 5.3, et on note l’apparition de la puce Ultra Wideband de 2ᵉ génération pour une localisation encore plus précise.

Autonomie et recharge

Apple annonce une amélioration de l’autonomie pour l’iPhone 16 Pro, avec jusqu’à 27 heures de lecture vidéo (contre 23 heures pour le 15 Pro). Les batteries seraient plus grandes, Apple annonce avoir revu en grande partie la conception interne des iPhone 16 Pro.

La recharge rapide est toujours de la partie, avec la promesse de 50 % de charge en environ 30 minutes avec un adaptateur 20 W. C’est encore peu par rapport à la concurrence.

La recharge sans fil MagSafe est désormais capable de délivrer jusqu’à 25 W, une légère amélioration par rapport aux 15 W du modèle précédent. Apple indique sur les iPhone 16 Pro sont certifiés Qi2, mais c’est aussi le cas pour les 15 Pro.

Prix

Pas d’augmentation de prix cette année, ni de baisse.

Capacité iPhone 15 Pro iPhone 16 Pro iPhone 15 Pro Max iPhone 16 Pro Max 128 Go 1229 € 1229 € – – 256 Go 1359 € 1359 € 1479 € 1479 € 512 Go 1609 € 1609 € 1729 € 1729 € 1 To 1859 € 1859 € 1979 € 1979 €

Le verdict : évolution ou révolution ?

L’iPhone 16 Pro représente une évolution significative par rapport au 15 Pro. L’écran plus grand, le nouveau système de caméra, le processeur A18 Pro et les améliorations de connectivité en font un appareil intéressant.

Par contre, pour les possesseurs d’un iPhone 15 Pro, le passage au 16 Pro n’est pas du tout un indispensable, à moins d’être un inconditionnel de la photo ou d’avoir des besoins très spécifiques en termes de puissance. Les améliorations sont réelles, mais pas suffisamment marquées pour justifier l’investissement à peine un an après.

En revanche, pour ceux qui possèdent un modèle plus ancien ou qui viennent du monde Android, l’iPhone 16 Pro représente ce qui se fait de mieux dans l’écosystème Apple. C’est un appareil qui devrait être puissant, polyvalent, avec un excellent appareil photo et une autonomie solide. Vous pouvez aussi attendre nos tests, si vous n’êtes pas trop pressés.