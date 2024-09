iPhone 16 Pro : cette version est à éviter à tout prix

Il est grand temps qu’Apple admette que 128 Go n’est plus suffisant pour un appareil « Pro » en 2023.

Avec l’annonce des nouveaux iPhone 16 et 16 Pro, et des prix qui n’augmentent pas, il y a quand même une frustration.

Apple a dévoilé son Phone 16 Pro, et une fois de plus, le géant de Cupertino propose une version 128 Go pour son modèle Pro. Mais soyons honnêtes : en 2023, proposer une telle capacité sur un appareil censé être « professionnel » est un non-sens total. C’est comme vendre une Ferrari avec un moteur de tondeuse à gazon.

Les limites criantes du 128 Go

La réalité est simple : 128 Go, c’est vraiment trop peu pour un iPhone Pro moderne. Les applications d’aujourd’hui, surtout celles destinées aux professionnels, sont de plus en plus gourmandes en espace. Entre vos apps de retouche photo, de montage vidéo et vos jeux en 3D, vous allez rapidement vous sentir à l’étroit dans votre propre téléphone.

Mais le vrai problème surgit lorsqu’on parle de vidéo 4K. L’iPhone 16 Pro permet de filmer en 4K à 120 fps, une fonctionnalité impressionnante sur le papier. Cependant, saviez-vous qu’une minute de vidéo dans cette qualité peut peser jusqu’à 400 Mo ? Faites le calcul : avec 128 Go, vous serez limité à environ 2,5 heures de tournage. Difficile de se prétendre « Pro » dans ces conditions.

N’oublions pas non plus les mises à jour système. iOS occupe déjà une bonne partie de l’espace, et chaque mise à jour grignote un peu plus. Surtout avec Apple Intelligence dont les modèles en local occuperont beaucoup d’espace.

Vous vous retrouverez vite à jongler avec l’espace disponible juste pour garder votre téléphone à jour. Et que dire du cache des applications comme Spotify, Netflix ou Instagram ? Toutes ces apps accumulent des données temporaires qui s’additionnent rapidement. Sur 128 Go, ça devient vite un casse-tête quotidien.

Une stratégie marketing discutable

Proposer une version 128 Go semble être plus une stratégie marketing qu’un réel souci du consommateur. Cela permet à Apple d’afficher un prix d’entrée plus bas pour le modèle Pro, pour inciter les clients à franchir le pas. Mais c’est un calcul à courte vue : les utilisateurs se retrouveront vite frustrés et contraints de passer à un modèle supérieur lors de leur prochain achat.

Si vous envisagez d’acheter un iPhone 16 Pro, faites-vous une faveur : oubliez le modèle 128 Go. Optez au minimum pour la version 256 Go. Vous vous remercierez plus tard quand vous n’aurez pas à supprimer frénétiquement des photos ou des applications pour libérer de l’espace. Votre expérience utilisateur n’en sera que meilleure, et vous éviterez bien des frustrations.