iPhone 16 Pro : même le petit modèle aura droit à la meilleure qualité photo et vidéo possible

Apple a mis fin à la différence entre ses modèles Pro et Pro Max pour la photo, avec un zoom x5 sur ses deux nouveaux iPhone 16 Pro.

L’iPhone 16 Pro // Source : Apple

Ce n’est plus une surprise tant Apple a tendance à différencier ses iPhone classiques de ses modèles Pro par les performances photo. Cette année encore, l’iPhone 16 Pro ne fait pas exception à la règle et propose plusieurs fonctions majeures par rapport aux iPhone 16 standards.

Un zoom x5 même sur le petit iPhone 16 Pro

Comme de coutume, la principale plus-value des iPhone 16 Pro et 16 Pro Max réside dans l’intégration d’un troisième appareil photo à l’arrière. Néanmoins, contrairement aux années précédentes, Apple s’est cette fois décidé à intégrer le même module téléobjectif dans l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max. Il s’agit ici d’un module doté d’un capteur de 12 mégapixels avec des photosites de 1,12 micron et associé à un objectif équivalent 120 mm ouvrant à f/2,8. Concrètement, cela permettra de profiter directement d’un zoom hybride x5 sur les deux smartphones.

Pour le module photo principal, les deux iPhone 16 Pro embarquent un capteur de 48 mégapixels avec un objectif équivalent 24 mm. Comme sur la génération précédente, l’appareil va capturer par défaut des clichés de 12 mégapixels, mais va également permettre d’opérer un zoom x2 sans perte au centre de l’image. Apple annonce cependant que le capteur utilisé est plus rapide, permettant notamment de capturer plus facilement des sujets en mouvement.

Pour l’ultra grand-angle, c’est une fois encore un capteur de 48 millions de pixels qui a été intégré sur les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max, aussi bien pour des clichés de paysage plus détaillés, ou pour zoomer plus facilement sur une partie de l’image en mode macro.

Apple réinvente les presets Lightroom

En plus du matériel, les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max font la part belle au nouveau bouton « Camera Control ». Celui-ci va permettre, d’un simple geste du doigt, de changer de module photo, de zoomer ou de dézoomer, de modifier les paramètres de prise de vue… et de modifier les filtres.

En effet, Apple a annoncé de nouveaux filtres sur ses iPhone, qui pourront être utilisés dès la prise de vue ou en post-production. Loin de simples filtres Instagram, ces filtres semblent directement toucher la prise de vue en RAW, pour un contrôle plus fin de l’image. Ils pourraient ainsi se substituer directement à des presets sur un logiciel de développement comme Lightroom.

Enfin, pour la vidéo aussi, Apple a annoncé quelques fonctions exclusives aux iPhone 16 Pro et 16 Pro Max. C’est le cas notamment des vidéos au ralenti, jusqu’en 4K 120p, qui pourront être lues à l’écran en vitesse normale ou ralenti.

Pour rappel, les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max sont déjà disponibles en précommandes et seront livrés à compter du 20 septembre à partir de 1229 euros.