Samsung Galaxy Tab S10 : que deux tablettes et une puce qui changerait radicalement

Samsung n’a pas terminé ses lancements pour 2024. On attend encore le Galaxy S24 FE ainsi que ses nouvelles tablettes Galaxy Tab S10.

Une récente fuite montre des images promotionnelles des Galaxy Tab S10 de Samsung. N’y apparaît pas la Galaxy Tab S10 de base.

Android Headlines, qui dévoile ces clichés, pense qu’il n’y aura que deux Galaxy Tab S10 cette année, les Galaxy Tab S10 Plus et Galaxy Tab S10 Ultra. Il serait pourtant étonnant que Samsung fasse l’impasse sur un modèle moins onéreux. Surtout qu’il n’y a aucun modèle dans la gamme inférieur qui pourrait la remplacer.

Un design inchangé

La Galaxy Tab S10 Ultra se reconnaît à son encoche. Une spécificité qui reste propre au modèle Ultra cette année encore. La Galaxy Tab S10+ a donc un design plus conventionnel avec une bordure noire plus large.

Second point, on a une indication sur les finitions : Argent pour la S10 Plus et Graphite pour l’Ultra. Et c’est à peu près tout ce que peuvent nous dire ces clichés qui montrent tout de même des tablettes similaires à la génération précédente.

Les autres informations proviennent de l’organisme de certification chinois 3C, lequel indique que ces tablettes supporteront une charge filaire de 45 Watts, tout comme les Tab S9.

Samsung se tourne vers Mediatek ?

La dernière rumeur qui nous fait douter concerne le SoC de ces Galaxy Tab S10. Samsung à l’habitude de s’offrir les services des Snapdragon haut de gamme de Qualcomm. Cette année, il virerait sa cutie pour passer chez Mediatek avec un Dimensity 9300.

Une décision qui serait totalement étonnante, d’autant plus que cette puce n’est disponible que sur des appareils distribués en Chine.

Samsung devrait officialiser ses Galaxy Tab S10 en octobre, probablement en même temps que le Galaxy S24 FE.