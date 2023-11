MediaTek défie Qualcomm : sa dernière puce esquisse le futur des smartphones en 2024

Voici un nouveau challenger : le Dimensity 9300 de MediaTek. Cette puce est conçue pour se mesurer au Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, une rencontre au sommet.

Habitué à trouver le juste milieu entre efficacité et performance, MediaTek change de tactique avec le Dimensity 9300. Cette fois-ci, l’entreprise laisse de côté les cœurs basse consommation et met le paquet sur la puissance.

Avec quatre cœurs ARM Cortex-X4 qui peuvent monter jusqu’à 3,25 GHz et quatre autres Cortex-A720 à 2,0 GHz, ce SoC est taillé pour la vitesse. Réalisé avec une technique de gravure de 4 nm, il affiche des performances en nette hausse : +15 % sur le monocoeur et +40 % quand tous les cœurs s’activent, par rapport à l’ancien modèle, le Dimensity 9200.

Pour ne rien gâcher, la mémoire cache L3 a été boostée de presque 30 % pour atteindre 18 Mo, ce qui aide bien pour traiter les données vite et bien. En associant cela à de la RAM dernier cri et un stockage flash ultra rapide, on se retrouve avec une puce qui fait tourner les applications et les jeux sans sourciller.

Le GPU ARM Immortalis-G720

Pour les jeux et les tâches gourmandes en graphisme, MediaTek a équipé son SoC d’un GPU très costaud : l’ARM Immortalis-G720 avec pas moins de 12 cœurs. Ce monstre de calcul offre 46 % de performance en plus dans les jeux avec ray tracing, tout en consommant 40 % moins d’énergie et en gérant mieux la mémoire.

L’ISP Imagiq 990 qui vient avec est aussi du haut niveau, permettant de prendre des photos en RAW 18 bits, de gérer des caméras jusqu’à 320 mégapixels et d’enregistrer des vidéos en 4K avec un effet bokeh, ou même en 8K.

Connectivité au top et écrans de rêve

Côté connexion, le Dimensity 9300 n’est pas en reste. Il supporte le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4, ce qui promet des échanges de données ultra rapides et sans accroc. Pour ce qui est de l’affichage, ce SoC est compatible avec les écrans 4K qui rafraîchissent à 120 Hz et offre une qualité Ultra HDR pour une immersion totale dans les films ou les jeux.

Les premiers téléphones équipés de cette puce, comme le Vivo X100, montrent déjà qu’ils ont du répondant face au Xiaomi 14 qui embarque le Snapdragon 8 Gen 3, du moins si on en croit les premiers scores d’AnTuTu qui ont fuité sur le net. Bien que MediaTek n’ait pas encore fait de comparaisons officielles, tout porte à croire que les utilisateurs auront de quoi se réjouir avec ce nouveau SoC.

Le Dimensity 9300 semble donc marquer un point important pour MediaTek qui affiche clairement ses ambitions. Il reste à voir comment Qualcomm réagira, mais une chose est sûre : les consommateurs vont avoir droit à des smartphones de plus en plus puissants et efficaces.