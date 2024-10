Le marché des smartphones haut de gamme s’apprête à accueillir un nouveau champion de la photo

Alors que Vivo n’est plus officiellement présent en France, le constructeur chinois continue d’innover. La preuve avec son nouveau X200 Pro, un smartphone aux capacités photographiques très prometteuses.

Alors que Vivo a quitté officiellement le marché français, le constructeur chinois continue de faire parler de lui à l’international. La preuve avec l’annonce en grande pompe de son nouveau fleuron, le Vivo X200 Pro. Un smartphone qui risque de faire des envieux parmi les amateurs de photographie mobile, mais qui restera malheureusement hors de portée pour les consommateurs hexagonaux.

Un téléobjectif qui voit loin, très loin

La star du show, c’est sans conteste le téléobjectif de 200 mégapixels dont est doté le Vivo X200 Pro. Une première dans l’industrie qui promet des zooms d’une grande netteté.

Vivo n’y est pas allé de main morte : l’objectif Zeiss Vario-APO offre une plage focale équivalente à 15-85 mm en 35 mm, avec une ouverture variant de f/1,57 à f/2,67. De quoi couvrir un large éventail de situations, du grand-angle au portrait en passant par la photo de rue.

Mais Vivo ne s’arrête pas là. Le constructeur annonce également une nouvelle focale de 135 mm, idéale pour le portrait. Couplé à des algorithmes de zoom améliorés, le X200 Pro promet de capturer des détails impressionnants, même sur des sujets éloignés. De quoi faire pâlir certains appareils photo hybrides ?

Zeiss, encore et toujours

Le partenariat entre Vivo et Zeiss continue de porter ses fruits. Le X200 Pro bénéficie du traitement T* de Zeiss, réputé pour sa capacité à réduire les reflets et les aberrations chromatiques. Un gage de qualité pour les photos en conditions difficiles.

Côté vidéo, Vivo met en avant la possibilité de filmer en 4K à 120 images par seconde et en LOG 10 bits.

Un capteur principal qui promet

Si le téléobjectif attire tous les regards, n’oublions pas le capteur principal. Vivo a opté pour le tout nouveau Sony LYT-818, fraîchement dévoilé par le géant japonais. Bien que les détails techniques soient encore flous, on peut s’attendre à des performances de haut vol en termes de dynamique et de sensibilité.

Pour traiter toutes ces données, Vivo a misé sur le processeur Mediatek Dimensity 9400, épaulé par la puce maison V3+. Une combinaison qui promet des performances élevées, tant pour le traitement d’image que pour les tâches quotidiennes.

Vivo n’a pas négligé l’affichage, avec un écran bénéficiant d’une gradation PWM à 2160 Hz. Une fréquence élevée qui devrait réduire considérablement la fatigue oculaire, notamment en usage nocturne.

Le X200 Pro ne vient pas seul. Vivo annonce également un modèle standard X200 et une version Mini. Cette dernière, avec son écran de 6,3 pouces, devrait séduire les amateurs de smartphones compacts sans pour autant sacrifier les performances photo.

Au total, le constructeur chinois annonce pas moins de 6 focales différentes, dont une nouvelle focale de 135 mm, idéale pour le portrait. Les “cinq focales humanistes” de Zeiss (24 mm, 35 mm, 50 mm, 85 mm et 100 mm) sont complétées par ce 135 mm. Le tout couplé à des algorithmes de zoom améliorés.

La série X200 bénéficie d’importantes améliorations en termes d’autonomie. La technologie des “anodes en silicium” a été améliorée, avec une teneur en silicium portée à 5 %. Vivo promet également une meilleure résistance aux basses températures, permettant une utilisation normale jusqu’à -20 degrés Celsius.

Toutes ces innovations font saliver, mais il y a un hic : Vivo n’est plus officiellement présent sur le marché français. Les consommateurs hexagonaux devront donc se contenter d’admirer de loin ces prouesses technologiques, à moins de passer par l’importation, avec tous les risques que cela comporte.

