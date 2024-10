Samsung Galaxy S25 : on connait déjà les coloris de tous les smartphones de la série

Les Galaxy S25 auront chacun droit à quatre coloris différents, et l’un d’entre eux en aura même un supplémentaire. Un leaker a déjà dévoilé tout ce qu’il faut attendre du côté de Samsung.

Ross Young, expert reconnu de l’industrie des écrans et leaker influent sur X (anciennement Twitter), vient de lever le voile sur les premières options de couleurs des trois modèles de la prochaine série phare de Samsung : les Galaxy S25, S25 Plus et Galaxy S25 Ultra.

Bien que le lancement officiel ne soit prévu que dans quelques mois, ces informations nous permettent déjà de nous faire une idée plus précise de l’esthétique des futurs Galaxy S25. Comme d’habitude, il y aura au moins 4 teintes différentes pour chaque modèle, mais probablement davantage pour ceux qui commandent directement chez Samsung.

Quelles couleurs pour les Galaxy S25 en 2025 ?

Les coloris révélés ne concernent que les teintes « de base » vendues sur tous les canaux de distribution, excluant les couleurs exclusives au site de Samsung. Voici la liste des coloris attendus pour chaque modèle :

Galaxy S25 standard :

Moon Night Blue

Silver Shadow

Sparkling Blue

Sparkling Green

Galaxy S25 Plus :

Midnight Black

Moon Night Blue

Silver Shadow

Sparkling Blue

Sparkling Green

Galaxy S25 Ultra :

Titanium Black

Titanium Blue

Titanium Gray

Titanium Silver

Un détail notable est l’absence apparente d’une option noire pour le Galaxy S25 standard, alors que le S25+ proposera bien un « Midnight Black ». Cette omission est d’autant plus surprenante que toute la série S24 incluait le noir parmi ses coloris de base.

Les nouvelles teintes « Sparkling Blue » et « Sparkling Green » promettent d’apporter une touche de fraîcheur aux S25 et S25+, les différenciant visuellement de leurs prédécesseurs. Pour le S25 Ultra, le remplacement du Titanium Yellow par un Titanium Silver plus conventionnel pourrait décevoir certains amateurs de couleurs audacieuses.

Comme toujours, Samsung devrait également proposer des coloris exclusifs sur son site web, comme c’est le cas actuellement pour le S24 Ultra avec ses versions Titanium Green, Blue et Orange. Cependant, ceux-ci ne sont pas encore connus.

Concernant la date de sortie, les rumeurs suggèrent une présentation dès la deuxième semaine de janvier 2025, suivie d’un lancement commercial mondial à la fin du même mois. Toutefois, l’intégration du nouveau processeur Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, pressenti pour équiper l’ensemble de la gamme à l’échelle mondiale, pourrait influencer ce calendrier.