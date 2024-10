Ventilateur, 144 Hz, RGB, overcloking… nous avons pris en main une tablette gaming

Avec sa puce Snapdragon 8 Gen 3 overclockée et son système de refroidissement actif, la Redmagic Nova se positionne comme la tablette de jeu la plus puissante du moment. Mais a-t-on vraiment besoin d'une tablette de gaming ? Regardons ce que ça donne.

Redmagic Nova // Source : Frandroid

Pourquoi aurait-on besoin d’une tablette quand des consoles Android existent ? Redmagic Nova débarque sur le marché des tablettes avec l’ambition de s’imposer comme la référence absolue pour le gaming mobile. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ses caractéristiques techniques sont musclées.

Au cœur de cette tablette survitaminée, on trouve le dernier SoC haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3, dans sa version « Leading » overclockée. Le CPU principal grimpe ainsi à 3,4 GHz, tandis que le GPU Adreno atteint la fréquence de 1 GHz. De quoi pulvériser quelques records de performances sur Android.

Pour exploiter pleinement cette puissance de feu, Redmagic a doté sa Nova d’un écran LCD IPS de 10,9 pouces à la définition 2K+ (2880 x 1800 pixels). Mais c’est surtout son taux de rafraîchissement de 144 Hz qui impressionne, il est censé garantir une fluidité optimale dans les jeux compatibles.

Côté mémoire, la tablette est généreusement dotée avec 12 ou 16 Go de RAM LPDDR5X, associés à 256 ou 512 Go de stockage UFS 4.0 ultra-rapide. De quoi installer une ludothèque bien fournie sans se soucier de l’espace disponible.

L’autonomie n’est pas en reste avec une imposante batterie de 10 100 mAh, compatible avec la charge rapide 80W. Redmagic annonce ainsi jusqu’à 18,7 heures d’utilisation, un chiffre qu’il faudra bien sûr vérifier en conditions réelles.

Pour refroidir efficacement ses composants, la Nova intègre un système de dissipation thermique assez spécial. On trouve ainsi un ventilateur actif de 20 000 tr/min, un caloduc 3D et pas moins de 9 couches de matériaux dissipateurs. De quoi maintenir les performances maximales même en usage intensif.

Enfin, l’audio n’a pas été négligé avec 4 haut-parleurs symétriques compatibles DTS:X Ultra, promettant un son immersif en jeu. On note également la présence d’un port USB-C, du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.3.

Voici un récapitulatif des principales caractéristiques techniques de la Redmagic Nova :

Redmagic Nova Caractéristiques Processeur Snapdragon 8 Gen 3 « Leading Version » (3,4 GHz) GPU Adreno (1 GHz) Écran 10,9″ LCD IPS, 2880 x 1800 px, 144 Hz RAM 12/16 Go LPDDR5X Stockage 256/512 Go UFS 4.0 Batterie 10 100 mAh, charge rapide 80W Refroidissement Ventilateur 20 000 tr/min, caloduc 3D, 9 couches dissipatives Audio 4 haut-parleurs, DTS:X Ultra Connectivité Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, USB-C OS Android 14 + RedMagic OS 9.5

Prise en main et ergonomie

Dès la première prise en main, on remarque que la Redmagic Nova a une finition soignée. La tablette conserve des dimensions contenues avec seulement 7,3 mm d’épaisseur pour un poids de 530 grammes. Elle est agréablement en main.

Redmagic Nova // Source : Frandroid

Le design se veut plus sobre que les smartphones gaming de la marque, avec un coloris « Midnight » élégant. Seul le logo Redmagic rétroéclairé et un cerclage LED autour du ventilateur apportent une touche gaming discrète. La face arrière transparente laisse entrevoir certains composants internes, un choix esthétique qui me plaît bien. Ici, c’est plutôt de la décoration que les véritables circuits intégrés.

Pour aller plus loin

Test du Redmagic 9S Pro : le smartphone gaming à la puissance maximale

L’écran de 10,9 pouces occupe la majorité de la face avant, avec des bordures relativement fines pour une tablette. Sa luminosité annoncée à 550 nits assure une bonne lisibilité, même en extérieur. Le taux de rafraîchissement de 144 Hz est son point fort, mais il faut des jeux compatibles pour en profiter.

Redmagic Nova // Source : Frandroid

La prise en main est facilitée par les tranches plates de la tablette, offrant une bonne préhension. Les boutons de volume et le bouton d’alimentation sont facilement accessibles sur la tranche droite. On regrette cependant l’absence de prise jack 3,5 mm, un choix étonnant pour une tablette orientée gaming.

Redmagic Nova // Source : Frandroid

Le système de refroidissement actif constitue l’une des particularités de la Nova. En usage intensif, le ventilateur se déclenche de manière progressive. S’il reste discret la plupart du temps, on peut le percevoir dans un environnement silencieux. J’ai quand même du mal à me dire que ma tablette fait du bruit, on a pas l’habitude de ça sur une tablette.

Redmagic Nova // Source : Frandroid

La dissipation thermique s’avère néanmoins efficace, la tablette ne chauffant que modérément même après de longues sessions de jeu.

Et les performances ?

Même si ce n’est qu’une prise en main, pour évaluer les performances brutes de la Redmagic Nova, nous l’avons soumise à une batterie de benchmarks synthétiques. Les résultats obtenus sont tout simplement impressionnants, plaçant la tablette au sommet de la hiérarchie des appareils Android.

Sur AnTuTu v10, la Nova établit un nouveau record avec un score total de 2 135 147 points. C’est près de 10 % de plus que les meilleurs smartphones équipés du Snapdragon 8 Gen 3 standard. Le score GPU de 887 312 points témoigne notamment des capacités graphiques exceptionnelles de la tablette.

Les tests 3DMark confirment cette domination, avec un score de 5382 points sur le benchmark Wild Life Extreme. C’est environ 15 % de mieux que la moyenne des appareils haut de gamme sous Android. Le test Solar Bay, qui simule des rendus 3D complexes, affiche quant à lui 9132 points.

Enfin, sur Geekbench 6, la Nova obtient 1056 points en single-core et 7047 points en multi-core. Des résultats qui la placent au niveau des meilleurs iPhone en termes de puissance brute.

Pourquoi une tablette de gaming ? Qu’est-ce qui la différencie ?

Face à la domination d’Apple sur le marché des tablettes, on peut légitimement se demander quel est l’intérêt d’une tablette Android spécialisée dans le gaming. Surtout qu’il existe des consoles de jeux Android, avec des contrôleurs dédiés. J’ai, par exemple, un Razer Edge à la maison. La Redmagic Nova apporte plusieurs réponses convaincantes à cette question.

Tout d’abord, sa puissance brute dépasse largement celle des tablettes Android. Cela se traduit par une fluidité incomparable dans les jeux les plus exigeants, sans aucun ralentissement même avec les graphismes poussés au maximum.

Le taux de rafraîchissement de 144 Hz constitue un autre avantage pour les joueurs. Même si je n’ai pas trouvé un jeu qui profite réellement d’un taux de rafraichissement si élevé. On peut néanmoins regretter le choix d’un écran LCD plutôt que OLED.

Le système de refroidissement actif de la Nova lui permet de maintenir ses performances maximales sur de longues périodes, là où une tablette classique serait rapidement limitée par la chauffe. C’est vraiment une solution trouvée par Red Magic pour overclocker le processeur et obtenir de beaux scores sur les benchmarks.

L’écosystème gaming de RedMagic pourrait également un argument. Le mode Game Space optimise les ressources pour les jeux, tandis que Red Magic a travaillé la compatibilité avec divers accessoires (manettes, claviers…). En théorie, la Nova peut ainsi se transformer en véritable console portable, mais il faut lui ajouter des accessoires. Notons néanmoins que l’interface RedMagic OS 9.5, bien que riche en fonctionnalités gaming, manque parfois de finesse et d’optimisation.

Malgré ses performances impressionnantes, on peut s’interroger sur l’ergonomie de la RedMagic Nova pour le gaming intensif sans contrôleur dédié. En effet, si la tablette brille par sa puissance, elle ne propose pas de solution native pour améliorer la prise en main pour jouer.

L’absence de boutons physiques dédiés ou de zones tactiles personnalisables sur les bords de l’écran pourrait freiner certains joueurs habitués aux consoles portables.

Redmagic propose bien des accessoires compatibles, comme une manette Bluetooth, mais cela implique un achat supplémentaire et ne résout pas entièrement le problème de l’intégration. On aurait pu imaginer des grips amovibles ou un design plus ergonomique pour le jeu en mode paysage, à l’instar de certaines tablettes gaming concurrentes.

Prix et disponibilité

La Redmagic Nova sera disponible en précommande à partir du 7 octobre 2024, pour une commercialisation effective le 16 octobre.

Deux configurations seront proposées :