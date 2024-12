Un moteur de recherche conçu par Apple ? Cela n’arrivera probablement jamais, et c’est le géant de Cupertino qui le dit

Alors que Google a maille à partir avec la justice américaine, ne serait-ce pas l’occasion rêvée pour la concurrence de s’emparer de ses parts de marché ? Par pour Apple, qui ne participera pas à cette bataille, et ce, pour de bonnes raisons.

Un moteur de recherche Made by Apple, ce ne serait pas pour tout de suite // Source : ‪Salah Darwish via Unsplash

Qui pour renverser Google et sa position dominante dans la recherche sur internet ? OpenAI avec SearchGPT, sa solution dopée à l’intelligence artificielle ? Un outsider plein de bonnes intentions, comme Brave ou DuckDuckGo ? Ou bien un autre géant de la tech, tel que (au hasard) Apple ?

La firme de Cupertino est l’une des entreprises les plus riches, puissantes et influentes de la Silicon Valley. Avec son écosystème logiciel et matériel (Mac, iPhone, iPad, etc.), elle pourrait être l’un des concurrents les plus sérieux de Google dans son domaine de prédilection. Une éventualité qui est même régulièrement mentionnée depuis quelques années.

Pourtant, Apple vient de taire toutes les suppositions sur le sujet. En effet, interrogé à ce sujet par un tribunal fédéral américain, le vice-président senior des services de l’entreprise, Eddy Cue, a donné quelques bonnes raisons pour expliquer l’absence de la marque à la pomme dans la recherche sur internet.

Les trois bonnes raisons d’Apple pour ne pas créer un moteur de recherche en 2024

Cue a insisté sur le coût de développement d’un moteur de recherche, qui avoisinerait « des milliards de dollars ». Un investissement conséquent sur « de nombreuses années » qui se ferait au détriment d’autres projets, dans des domaines plus porteurs pour Apple. On peut notamment penser à la maison connectée, l’entreprise étant vraisemblablement bien partie pour lancer plusieurs produits destinés à ce secteur.

La recherche sur le web n’est pas non plus une spécialité propre à la marque à la pomme. Bien entendu, rien n’empêche qu’une firme aussi imposante qu’Apple se lance vers de nouveaux horizons. Cependant, Cue note que le lancement d’un concurrent à Google obligerait son entreprise à « vendre de la publicité ciblée », ce qui irait à l’encontre de ses « engagements de longue date en matière de protection de la vie privée ».

Enfin, l’intelligence artificielle est en train de bouleverser une partie du fonctionnement des moteurs de recherche, et surtout notre façon d’interagir avec eux. Que ce soit avec l’intégration de Gemini dans les résultats de Google, ou encore avec l’apparition de SearchGPT, le milieu est en train d’évoluer rapidement et devient plus concurrentiel. Ceci rendrait l’aventure « économiquement risquée » pour Apple, toujours selon Cue.

Une situation qui n’est pas pour déplaire à Apple

Bien entendu, ces arguments, valables aujourd’hui, pourraient ne plus l’être à l’avenir. En attendant, il semblerait bien qu’un moteur de recherche estampillé de la marque à la pomme ne soit pas du tout d’actualité. Une situation qui n’est de toute manière pas sans déplaire à Apple, puisque Google lui verse des milliards de dollars pour offrir une place de choix à son moteur de recherche sur Safari.

La firme de Cupertino tenterait même de défendre cet accord, pointé du doigt dans le procès antitrust intenté aux États-Unis contre Google. Comme le rapporte Reuters, pour Cue, bouleverser les habitudes prises entre les deux entreprises pourrait entraver « la capacité d’Apple à continuer à fournir des produits qui répondent au mieux aux besoins de ses utilisateurs ».