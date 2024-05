Apple et Google : on connaît le montant astronomique pour contrôler votre navigation web

Vous utilisez probablement Google comme moteur de recherche par défaut sur votre iPhone ou votre Mac, sans même vous poser de questions. Mais saviez-vous que cette situation n'est pas le fruit du hasard, mais plutôt d'un accord financier entre les deux géants de la tech ?

Google et Apple ont conclu un accord secret il y a plusieurs années pour que Google reste le moteur de recherche par défaut de Safari. Mais quel est le coût de cet accord pour Google ? Selon de nouveaux documents révélés dans le cadre d’un procès antitrust, Google paie 20 milliards de dollars par an à Apple pour conserver cette position privilégiée. C’est en tout cas le montant payé en 2022.

Pourquoi Google est-il prêt à payer une telle somme pour rester le moteur de recherche par défaut de Safari ? Tout simplement parce que cela lui permet de générer des revenus publicitaires colossaux.

En effet, être le moteur de recherche par défaut signifie que les utilisateurs de Safari utilisent Google par défaut pour effectuer leurs recherches sur le web, ce qui permet à Google d’afficher des publicités ciblées en fonction des recherches des utilisateurs. Selon les estimations, Google aurait généré plus de 50 milliards de dollars grâce au seul navigateur web d’Apple en 2022.

Des enjeux économiques, mais aussi éthiques

Cet accord entre Apple et Google soulève des questions. En effet, en payant pour être le moteur de recherche par défaut, Google empêche les utilisateurs de découvrir d’autres moteurs de recherche plus respectueux de la vie privée ou plus éthiques. De plus, cet accord renforce la position dominante de Google sur le marché de la recherche en ligne, ce qui peut nuire à la concurrence et à l’innovation.

Il est intéressant de noter que l’accord entre Apple et Google ne prévoit pas un montant fixe par an, mais plutôt un pourcentage des revenus publicitaires générés par Google via Safari. Ainsi, plus Google génère de revenus publicitaires grâce à Safari, plus Apple touche d’argent. Selon un témoin cité dans le procès antitrust, Apple conserverait 36 % des revenus publicitaires de Google dans Safari.