Moteur DJI pour vélo électrique : on connaît très probablement la prochaine marque qui y goûtera

Révélé en juillet 2024, le système d’entraînement Avinox de DJI avait grandement fait sensation dans le domaine du vélo électrique. En attendant que son premier VTTAE Amflow PL Carbon se lance progressivement dans le monde, la marque chinoise va tenter, en tant que tout nouveau motoriste, de s’imposer sur le marché. Et un acteur du VTT semble visiblement avoir été séduit par le projet.

C’est un peu LA nouvelle de l’année 2024 dans le domaine du vélo électrique : l’arrivée de DJI en tant que motoriste et fabricant de VTTAE, elle qui était surtout et reconnue pour ses drones. Frandroid vous apprenait cette arrivée fracassante en juillet dernier à l’occasion de l’Eurobike, événement durant lequel nous avions pu prendre en main son premier VAE, l’Amflow PL Carbon – ensuite essayé de nouveau en Chine.

Si l’Amflow PL Carbon fait progressivement son bonhomme de chemin avec un déploiement d’abord prévu pour l’Allemagne, l’Angleterre et l’Australie – la France arrivera après, sans fourchette temporelle donnée -, l’attente se fait aussi attendre autour des marques qui jetteraient leur dévolu sur le fameux système d’entraînement Avinox.

Une story Instagram qui en dit long

Cela tombe bien : en cette fin de millésime, une petite fuite tend à nous faire croire que le fabricant de VTT Forbidden serait l’un des prochains clients de DJI en intégrant l’écosystème Avinox à ses futurs VTT électriques. D’ailleurs, ce serait la première fois que ce constructeur canadien électrise ses cycles. Il aurait visiblement envie de le faire avec la manière.

Pourquoi pense-t-on que Forbidden a conclu un accord avec DJI ? Car le propriétaire de la firme d’outre-Atlantique a publié une Story sur Instagram – repérée par Pinkbike et relayée par eBike News – pour le moins explicite quant au système utilisé : sur le tube supérieur du cadre, où se trouve l’écran, les lettres DJI apparaissent très clairement.

Source : Owen Pemberton

Après comparaison, c’est exactement la même intégration observée sur l’Amflow PL Carbon pris en main à deux reprises par la rédaction. L’image en question provient d’une caméra fixée sur le cadre du cycliste, lors d’une sortie sur une trace clairement typée VTT. Naturellement, Pinkbike est parti interroger Forbidden, qui a bel et bien confirmé qu’il travaillait sur un vélo électrique… sans donner aucun autre détail.

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

Que les marques spécialisées dans le VTT électrique s’intéressent de près au système de DJI n’est pas vraiment une surprise. C’est en effet la cible première du groupe chinois, qui souhaite montrer et démontrer son savoir-faire sur une discipline et une pratique du vélo plus exigeantes que les vélos urbains notamment.

Un moteur qui envoie du lourd

« Le VTT, ça correspond à nos valeurs liées à l’outdoor. C’était le point d’entrée le plus naturel pour nous », nous avait d’ailleurs précisé Olivier Mondon, Senior Communication Manager de DJI Europe, lors de l’Eurobike.

Pour rappel, le système Avinox affiche des caractéristiques techniques de haute volée : couple de 105 Nm, puissance de 850 W en pic, voire 120 Nm et 1000 W en mode Boost, batterie de 600 ou 600 Wh, charge rapide, écran OLED 2 pouces et une application mobile qui semble complète sur le papier.