Vélos électriques DJI : on connaît enfin le prix et la disponibilité européenne de ces impressionnants VAE au moteur inédit

Deux mois et demi après avoir révélé son tout premier vélo électrique équipé d’un système électrique 100 % maison, DJI lève le voile sur la date de sortie et la grille tarifaire de ses modèles. Sans surprise, les prix s’envolent.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

À l’Eurobike 2024, le célèbre fabricant de drones DJI avait fait sensation en révélant son tout premier système 100 % maison : le DJI Avinox était alors né, et s’invitait même pour la première fois dans un vélo électrique répondant au nom d’Amflow PL Carbon. À Francfort, Frandroid avait eu autant l’opportunité de l’essayer que de discuter avec Olivier Mondon, Senior Communication Manager de DJI Europe.

Deux mois et demi plus tard, le couperet est tombé : les prix et la date de sortie sont enfin connus, comme nous l’apprend eBike News. Le média allemand fait partie de ceux qui ont visiblement eu vent de ces éléments d’informations en premier : rien d’étonnant, puisque l’Amflow PL Carbon et l’Amflow PL Carbon Pro sortiront d’abord en Allemagne et en Australie, à partir du mois d’octobre prochain.

La France arrivera après

S’en suivra ensuite la Grande-Bretagne, à partir de novembre. À l’époque, Olivier Mondon nous avait rassurés quant à une disponibilité française : « L’Amflow PL ne va pas arriver pour le moment en France, mais il y sera disponible ensuite, c’est sûr ». Pouvait-on croire à l’époque que l’Hexagone serait le prochain marché ciblé après la Grande-Bretagne. On espère ainsi voir débarquer ce VTTAE fin 2024, ou bien début 2025.

Quid du prix ? En juillet, Frandroid y était allé de sa petite prédiction : « Notre estimation va de 8 000 à 11 000 euros sur ces deux premiers vélos à moteur DJI ». Avons-nous vu juste ? Oui et non. L’Amflow PL Carbon sera en effet lancé à 6499 euros en version 800 Wh, quand l’Amflow PL Carbon Pro tutoiera les 9799 et 9999 euros en version 600 et 800 Wh. Des prix très élevés, mais qui n’étonnent pas eu égard aux prestations proposées.

Des caractéristiques de haute volée

105 Nm de couple, puissance maximale de 850 Wh, débattement arrière de 150 mm, fourche suspendue de 160 mm, cadre en carbone de 2,27 kg, transmission SRAM : voici, pêle-mêle, quelques caractéristiques à retenir. Nous vous invitons évidemment à consulter nos divers articles déjà écrits pour consulter tous les détails de leur fiche technique.