Voici le premier vélo électrique à intégrer le moteur DJI : un VTTAE qui impressionne par sa puissance

DJI profite de l'Eurobike de Francfort pour faire une entrée fracassante dans le marché du vélo électrique, et plus particulièrement du VTTAE. Voici l'Amflow PL, le premier VTT électrique qui intègre tout l'écosystème (batterie, moteur, écrans, etc.) de DJI. Un monstre de puissance doté d'une fiche technique hallucinante.

Si vous suivez un peu l’actualité des nouvelles technologies, vous devez sûrement connaître DJI, le géant mondial du drone, qui a réussi à faire oublier le français Parrot en quelques années seulement. L’entreprise est présente à l’Eurobike de Francfort pour présenter une toute nouvelle gamme de produits, baptisée Avinox. Il s’agit d’un système d’entraînement électrique pour VTT, avec un pack de moteur, batterie et écran. Nous avons couvert cette annonce dans une actualité dédiée.

Ce qui nous intéresse ici, c’est l’Amflow PL, le premier vélo électrique (VTTAE) qui intègre cette toute nouvelle motorisation. Amflow est une entreprise indépendante, mais qui bénéficie du soutien financier de DJI. Elle est toute jeune, puisqu’elle a vu le jour en 2023, et que ce VTT est son premier vélo. Mais quand on regarde la fiche technique, on prend une claque.

Un moteur ultra puissant : 1 000 watts

L’Amflow PL est un VTT électrique basée sur le système DJI Avinox. On a donc le droit au moteur d’une puissance nominale de 250 watts, mais qui est capable de grimper à 850 voire 1 000 watts en mode Boost, pendant 30 secondes. Un monstre de puissance. Le couple est également très fort, avec des valeurs maximales de 105 et 120 Nm selon les modes. De quoi grimper aux arbres, ou presque.

Pour la batterie, il sera possible de choisir deux capacités différentes (600 ou 800 Wh) en version Pro mais uniquement 800 Wh en version classique. L’intérêt de choisir le petit accumulateur est de rendre le vélo plus léger. L’autonomie réelle est annoncée à 60 km avec la batterie de 800 Wh et un cycliste de 75 kg sur un itinéraire VTT avec 1 440 mètres de dénivelé positif.

Avec un usage plus modéré, il est question de 117 et 157 km d’autonomie. Mais attention, car c’est avec un cycliste de 85 kg, qui roule en mode Eco sur une route plate et pavée, avec une cadence de 65 tours/minute et une vitesse de 15 km/h. Bonne nouvelle pour la recharge, puisque DJI fournit un chargeur rapide (12A/508 watts) qui permet de passer de 0 à 75 % en 1h30.

Pour piloter le tout, on retrouve un écran OLED intégré au cadre du vélo, qui affiche de nombreuses informations sur la sortie en cours, le moteur et la batterie. On trouve également une connexion4G, qui permet d’activer une alarme, et de recevoir des notifications sur son smartphone si le vélo est déplacé. Attention toutefois, le signal 4G se met à jour toutes les 30 minutes seulement. Ce qui laisse le temps aux voleurs de partir loin avec le vélo.

Un VTTAE très alléchant pour la partie technique

Amflow annonce un poids « ultra-léger » de 19,2 kg, mais on ne sait pas de quelle version il s’agit. Il est vrai que c’est léger pour un VTT électrique. Le cadre en carbone de 2,27 kg doit bien aider, tout comme le système DJI Avinox.

L’Amflow PL Carbon reçoit un amortisseur arrière FOX Float Performance et une fourche FOX 36 Performance. Le dérailleur arrière est signé SRAM, avec le GX Eagle 12 vitesses, qui vient gérer la cassette PG-1230 en 11-50T.

L’Amflow PL Carbon Pro se distingue par un amortisseur arrière FOX FLOAT X Factory, une fourche avant FOX 36 Factory et une transmission électronique 12 vitesses SRAM. On trouve un dérailleur X0 Eagle alimenté par la batterie du vélo et une cassette XG-1295 (10 – 52T).

Les freins à disque (203 mm) sont bien évidemment hydrauliques pour les deux versions, avec un Magura MT5 pour l’Amflow PL Carbon et Magura MT7 Pro pour son grand frère le PL Carbon Pro. Les jantes de 29 pouces sont en aluminium pour le premier alors qu’elles sont en carbone pour le second.

Prix et disponibilité

Le reste de la fiche technique est disponible sur le site d’Amflow, qui n’a pas encore ouvert les commandes de son nouveau VTT électrique. La marque chinoise précise toutefois que les vélos seront disponibles « d’ici le quatrième trimestre 2024 chez les revendeurs agréés en Allemagne, en Australie et au Royaume-Uni, entre autres » sans mentionner le prix.

Nous irons faire un tour sur le stand de DJI à l’Eurobike de Francfort pour tenter de récolter plus d’informations, et notamment la date d’arrivée en France de ces nouveaux VTTAE.