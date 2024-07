Le géant du drone DJI fait sa grande entrée dans le vélo électrique : moteur, batterie et écran, tout ce qu’il faut savoir

Connaissez-vous les drones DJI ? Vous allez désormais découvrir les moteurs, batteries et écrans DJI… pour vélo électrique. Le géant asiatique lance en effet un écosystème inédit à destination des VAE à l’occasion de l’Eurobike 2024. Voici tout ce qu’il faut savoir sur le nouveau concurrent de Bosch.

La marque chinoise DJI, mondialement connue pour ses drones grand public et professionnels, fait une entrée fracassante dans l’univers du vélo électrique. La firme dévoile en effet un écosystème complet (moteur, batterie, écran) à l’occasion de l’Eurobike 2024, organisé à Francfort du 3 au 7 juillet 2024.

Avinox : voici le nom du système d’entraînement DJI à destination des VAE. Mais pas n’importe quels VAE. Pour ses débuts, DJI s’adresse exclusivement aux VTT électriques. Dans son communiqué de presse envoyé à la rédaction, le groupe asiatique explique même vouloir « redéfinir l’expérience du VTT électrique ».

Un moteur ultra puissant

Pour le coup, DJI n’y va pas avec le dos de la cuillère. La marque dégaine un moteur de 2,52 kg seulement… qui revendique un énorme couple de 105 Nm et une puissance en pic de 850 W. Des valeurs qui grimpent toujours plus avec l’activation du mode Boost – un mode situationnel : 1000 W et 120 Nm de couple. Bref, ça devrait « envoyer ».

Dans son communiqué, DJI écrit : « Le réducteur planétaire innovant à trains épicycloïdaux du système et les engrenages en en polymère haute performance contribuent à son équilibre exceptionnel entre taille, poids et puissance, tout en garantissant une conduite remarquablement silencieuse ». À vérifier dans un test, évidemment.

Au total, et outre le mode Boost, le système Avinox propose quatre modes d’assistance : Auto, Eco, Trail et Turbo. Le mode Auto permet « d’ajuster automatiquement et en continu l’assistance en fonction de la résistance au pédalage. L’application Avinox permet une personnalisation supplémentaire des niveaux et paramètres d’assistance, garantissant une expérience de conduite personnalisée », précise DJI.

Deux généreuses batteries au choix

En outre, un algorithme développé par DJI et capable de s’appuyer sur plusieurs capteurs permet « d’ajuster automatiquement et en continu l’assistance en fonction de la résistance au pédalage ». C’est évidemment prometteur sur le papier.

Source : DJI Source : DJI

Deux batteries ont été développées pour l’occasion, toutes les deux avec une capacité énergétique généreuse : 600 Wh et 800 Wh (seule la seconde est certifiée IP56, d’après la fiche produit), d’un poids respectif de 2,87 et 3,74 kg. Également, deux types de chargeurs sont fournis : l’un standard, l’autre rapide.

Chargeur standard :

Batterie de 600 Wh : 20-80 % en 2h26, 0-100 % en 4h45 ;

Batterie de 800 Wh : 20-80 % en 3h30, 0-100 % en 6h10.

Charge rapide :

Batterie de 600 Wh : 20-80 % en 1h12, 0-100 % en 2h40 ;

Batterie de 800 Wh : 20-80 % en 1h15, 0-100 % en 3h.

Source : DJI Source : DJI

L’écosystème est complété par un écran OLED de 2 pouces certifié IP56, combiné à une commande sans fil disponible depuis votre guidon. Une application mobile vient piloter l’ensemble de ce petit manège connecté, et offre diverses fonctions relatives à la sécurité du vélo, l’enregistrement et le partage de données, le paramétrage moteur et l’état du vélo.

Frandroid est présent à l’Eurobike de Francfort. Restez connecté, d’autres contenus seront publiés sur le système Avinox de DJI.