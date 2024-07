On a essayé le premier moteur DJI pour vélo électrique, et on a pris une grosse claque

Frandroid a pu prendre en mains le premier vélo électrique équipé du moteur DJI Avinox, un VTTAE haut de gamme tout suspendu répondant au nom d'Amflow PL Carbon, lors du salon Eurobike 2024. Voici nos premières impressions.

Après une introduction de l’arrivée de DJI dans le vélo électrique, nous attendions avec impatience la partie pratique. Malheureusement, notre session tout-terrain en forêt avec leur premier modèle, le VTTAE Amflow PL Carbon, fut compromise et nous avons dû nous contenter d’une prise en main classique sur le salon Eurobike 2024, organisé à Francfort du 3 au 7 juillet.

Un bel écran, simple, tactile et ultra réactif

Malgré tout, les 45 minutes passées au guidon du VTT électrique nous ont permis de bien cerner l’écosystème DJI. Parlons déjà de l’écran 2 pouces, identique à la caméra Osmo Pocket 3. Bien évidemment, il n’est pas question de filmer avec, mais bel et bien de profiter de l’interface tactile très réactive. On peut aussi le parcourir au moyen de boutons sur le guidon, c’est mieux ! Les graphismes de l’écran OLED de l’Amflow PL Carbon sont léchés, et très visibles qu’importe les conditions lumineuses, que ce soit en plein soleil ou dans un parking.

Ce qui surprend, c’est la vitesse d’affichage et la réactivité vis-à-vis de la conduite. Le temps de latence entre l’action et les données de l’écran est infime, un plus pour les VTTistes voulant mesurer leurs performances et data en temps réel. La seule petite latence concerne la donnée liée à une pente, calculée sur une distance de 20 mètres environ. Bref, l’écran est petit, mais superbe, avec même une petite animation en mode Boost.

Un moteur DJI Avinox aux divers visages

Entrons plus directement dans le vif du sujet avec DJI et le moteur Avinox. Pour rappel, ce bloc central développe 850 W en pointe et 105 Nm de couple, des chiffres qui grimpent respectivement à 1 000 et 120 Nm en mode Boost. Ce dernier est activable en appuyant longuement sur le bouton « + », à partir de n’importe quel mode en cours, déclenchant un compte à rebours. Le mode Boost dure 30 secondes maximum, que l’on peut arrêter à tout moment, et signale les 5 dernières secondes par quelques bips sonores.

En toute franchise, notre terrain de jeu avec la rampe de parking du salon n’a pas permis de pousser cet Amflow PL Carbon dans ses retranchements. Cela ne nous a pas empêchés de jouer avec les modes Eco, Trail et Turbo, ainsi que l’Auto. Avec 105 Nm au maximum, même le mode Eco offre une belle assistance. Toutefois, pas de quoi toutefois franchir des pentes à + de 5 % en raison de la limite de 50 Nm, tandis que sa progressivité est à réserver sur le plat.

Il faut monter en mode Trail pour disposer du plein potentiel et d’une assistance linéaire : ceci permet de ne pas se faire surprendre par un effet « coup de pied » à la relance. Le DJI Avinox propose aussi un mode Turbo plus nerveux, pour « voler » sur les passages difficiles sans y laisser des plumes (« Avi » de « Avinox » est une référence aux oiseaux). Pour être honnête, nous attendrons de l’expérimenter en situation pour juger la différence avec le mode Trail.

Une précision de conduite époustouflante

L’Avinox apporte en plus un mode marche, avec une fonction anti-recul, ainsi qu’un mode Off. Avec ce dernier, on ne note pas de résistance particulière, de quoi pédaler en mode musculaire sans trop forcer. Là encore, notre rampe de parking (9 % maximum) n’est pas suffisante pour donner un avis complet.

Néanmoins, nous pouvons affirmer une chose : la réactivité au pédalage est si rapide que l’on se demande si elle n’est pas la meilleure jamais testée. L’assistance est naturelle et proportionnelle à la puissance que vous mettez dans les pédales, avec une précision inouïe. Ce ressenti n’intervient pas seulement en accélération, mais aussi en décélérant, là où certains moteurs souffrent d’une petite latence qui entraîne un effet moulinage.

Cette prouesse du DJI Avinox est telle qu’elle vient effacer en partie le changement de vitesse, surtout en présence de la transmission mécanique SRAM GX (12 vitesses) de notre modèle d’essai. Sur le modèle PL Carbon Pro, la transmission électronique permet un changement de vitesse en mode stationnaire (sans pédaler).

Notons au passage que le bruit du moteur est discret, surtout en comparaison avec le ZF CentriX. On peut d’ailleurs confirmer que le DJI Avinox, certes plus lourd et imposant, est bien plus agréable à utiliser que le rival allemand (dont le tempérament se rapproche du Bosch CX).

Un VTTAE Amflow pour cyclistes avertis et aisés

Passons rapidement sur la partie cycle de l’Amflow PL Carbon, qui devait être frustrée de l’environnement trop urbain de l’Eurobike. Le cadre carbone de ce VTTAE léger repose sur de superbes suspensions FOX Performance 160 mm (avant) et 150 mm (arrière), une selle télescopique, des pneus Maxxis Assegai/Dissector aux roues 29 pouces maison, et des freins Magura MT5 ultra mordants (4 pistons, disques de 203 mm).

Le poids minimal annoncé est 19,2 kg sur la version Pro dotée de la batterie 600 Wh, une prouesse pour un VTTAE aussi puissant. Notre version est peut-être plus proche des 21 kg, un chiffre qui reste impressionnant, surtout en avec l’intégration d’une batterie de 800 Wh !

Nous espérons donc pousser tous ces composants – et le moteur DJI Avinox – dans leurs retranchements dans un essai complet. Cela ne devrait pas arriver avant cet automne, date où l’Amflow PL Carbon débarquera en France (après l’Allemagne, l’Australie et le Royaume-Uni prioritaires).

Il n’y a pas encore de prix pour ce VTT électrique, dont la version « Pro » proposera une transmission électronique SRAM X0 Eagle, des freins Magura MT7 Pro, ainsi que le guidon et les roues en carbone. Notre estimation va de 8 000 à 11 000 euros sur ces deux premiers vélos à moteur DJI.