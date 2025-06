Gros débit, Wi-Fi 7 et petit prix : et si la meilleure offre fibre était chez B&You ?

Est-il encore nécessaire de préciser que l’offre Pure Fibre de Bouygues Telecom est sans doute la meilleure disponible actuellement sur le marché ? Peut-être, car Bouygues a décidé de lui offrir un petit truc en plus : un forfait bourré de data à un prix ridiculement bas.

Avec son offre Pure Fibre, Bouygues Telecom prend le marché des télécoms à contrepied. L’opérateur propose en effet une formule qui va à l’essentiel : une ligne mobile sans fioritures et un abonnement fibre avec des débits parmi les meilleurs disponibles sur le marché, le tout enrobé dans une box internet qui bénéficie des dernières avancées en la matière avec le Wifi 7. Et le mieux dans tout cela ? Le prix.

Fixée à 23,99 euros par mois, la facture de la Pure Fibre est parmi les plus abordables qui soient pour ce niveau de prestation. Et si vous avez besoin d’une raison supplémentaire pour adopter cette offre, sachez qu’en ce moment, Bouygues Telecom vous permet d’accéder à un forfait mobile 200 Go 5G contre 0,99 euro seulement pendant un an.

Une fibre ultra-rapide pour accéder à tous vos contenus à vitesse grand V

La vitesse, la vitesse, rien que la vitesse. C’est un peu le leitmotiv de l’offre Pure Fibre de Bouygues Telecom. Une offre pensée pour aller à l’essentiel, à savoir proposer une connexion interne stable, capable de proposer des débits parmi les meilleurs du marché, et tout cela, évidemment, à un tarif abordable.

Une proposition alléchante pour de nombreux internautes qui souhaitent à la fois réaliser des économies sur leur abonnement mensuel, et bénéficier de prestations suffisantes pour les accompagner dans tous leurs usages. Avec un débit maximal de 8 Gb/s en téléchargement (1 Gb/s en upload), autant dire que vous ne devriez pas avoir de problème pour accéder à vos contenus en ligne dans la meilleure qualité possible.

Aucun problème non plus si vous souhaitez télécharger des fichiers volumineux, et ce, qu’ils pèsent plusieurs dizaines, ou centaines de gigaoctets. À débit maximal constant, il ne faut que 1 min 30 pour télécharger les 91 Go de Death Stranding 2 ou à peine plus de 3 minutes pour rapatrier les 190 Go de God of War : Ragnarok.

Une box internet à la pointe

Autre argument en faveur de l’offre Pure Fibre de Bouygues Telecom : sa box internet. L’opérateur a pris soin de proposer un équipement dernier cri, qui profite donc des dernières avancées technologiques, mais aussi capable d’accompagner les utilisateurs dans leurs besoins quotidiens.

Son véritable point fort ? Proposer une « vraie » connexion Wi-Fi 7. Une nouvelle génération de Wi-Fi qui offre non seulement de meilleures performances en termes de débit, mais aussi en matière de latence (ce qui est pratique pour le streaming et le jeu en ligne). Mieux, cette box offre aussi de nombreuses possibilités de personnalisation de son réseau Wi-Fi, comme la possibilité de couper l’accès au réseau à certains appareils sur des plages horaires définies. Idéal pour appliquer une sorte de contrôle parental.

Bouygues Telecom a particulièrement travaillé le design et l’ergonomie de sa box pour la rendre simple et plaisante à utiliser. Assez discrète et peu encombrante, elle bénéficie d’un écran tactile qui permet de la gérer intégralement. Outre les informations de base (référence de la box, version du logiciel, etc), cette interface permet aussi d’effectuer des tests de débits, de changer de mode de fonctionnement (éco par exemple), de diagnostiquer un problème, ou bien de connecter un appareil au réseau.

Une offre fibre abordable, sans engagement, et avec un joli cadeau

Si vous êtes à la recherche d’un abonnement internet performant, et que les à-côtés comme la télévision ne vous intéressent pas, l’offre Pure Fibre est faite pour vous. D’autant plus qu’elle possède un petit avantage supplémentaire : son prix. Bouygues Telecom a en effet décidé de faire plaisir aux budgets restreints en fixant le tarif de cet abonnement internet à 23,99 euros par mois. Un tarif abordable, pour une offre qui se paie en plus le luxe d’être sans engagement.

B&You 200 Go // Source : Bouygues Telecom

Et si les arguments déjà évoqués un peu plus haut ne suffisent pas à vous convaincre de franchir le pas, Bouygues Telecom a décidé d’en jeter deux de plus dans la balance :