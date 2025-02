La fibre et rien que la fibre : enfin une offre qui allie très haut débit et bas prix

Avec son offre Pure Fibre, B&YOU remet au gout du jour la simplicité en éliminant tout ce qui est superflu de son abonnement pour en baisser le prix.

Avez-vous réellement besoin d’une box TV ? Ou d’une ligne téléphonique ? Êtes-vous satisfait de votre débit internet ? Si la réponse à ces questions est non, c’est qu’il est grand temps de changer votre abonnement internet. En ce moment, B&YOU propose l’offre parfaite pour tous ceux qui souhaitent disposer d’un accès internet simple et performant. Son nom ? Pure fibre.

Débarrassée des volets téléphonie et télévision, cette offre se concentre sur l’essentiel, à savoir l’accès à internet. Et quel accès, car B&You vous propose ni plus ni moins que l’une des offres avec le meilleur débit disponible sur le marché, pouvant aller jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement (sous réserve d’éligibilité). Mieux, cette offre sans engagement bénéficie aussi de l’un des positionnements tarifaires les plus attractifs du moment avec un abonnement fixé à 23,99 euros par mois.

Une offre sans superflu qui mise sur le très (très) haut débit

Derrière cette offre Pure Fibre se cache la volonté de Bouygues Telecom de proposer à ses abonnés un abonnement internet efficace et abordable, sans pour autant rogner sur la qualité des prestations offertes. Pour arriver à ce délicat équilibre, l’opérateur a décidé de trancher dans le vif en éliminant tout ce qui est superflu. Vous ne trouverez donc pas ici de ligne fixe (mais qui s’en plaindra en 2025) pas plus qu’un décodeur TV garni de chaînes que vous ne regarderez jamais.

Non, avec son offre Pure Fibre, B&YOU vous propose la fibre et uniquement la fibre. Mais pas n’importe quelle fibre. Quitte à se concentrer sur la partie internet, autant offrir à ses abonnés la meilleure expérience possible. Si votre logement est éligible à ce que Bouygues Telecom appelle le Débit+, vous pouvez, en effet, profiter d’une connexion pouvant aller jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement, et 1 Gb/s en upload.

Bbox Ultym // Source : Bouygues Telecom

Afin d’offrir un service de qualité à tous les niveaux, la Bbox fournie avec cet abonnement (le modèle Ultym) est compatible Wi-Fi 6E. L’une des normes les plus efficaces actuellement, qui assure non seulement de meilleures performances, mais aussi une meilleure stabilité du réseau, moins de latence et une gestion plus efficace des appareils connectés.

Pour commencer, sachez que vous ne pourrez profiter des avantages de cette offre que si votre logement bénéficie d’un accès à la fibre optique. Cela peut paraître idiot dit comme cela, mais il existe encore des zones en France qui ne bénéficient pas d’un raccordement à la fibre. Néanmoins, être raccordé à la fibre n’est pas le seul prérequis pour profiter de l’offre Pure fibre à son plein potentiel.

En effet, pour bénéficier du débit de 8 Gb/s en téléchargement annoncé par l’opérateur, il faut que votre logement soit dans une zone couverte par les équipements XGS-PON qui sont encore en cours de déploiement. S’il n’existe pas de carte faisant état précisément des zones équipées ou non, vous pouvez consulter les données de l’ARCEP indiquant les débits maximum constatés en France.

Pour vous simplifier la vie, vous pouvez aussi tester l’éligibilité de votre logement directement chez Bouygues Telecom, durant le processus d’inscription, en rentrant simplement votre adresse ou le numéro de votre prise fibre.

Un tarif abordable sans aucune surprise

Exception faite de son débit, cette offre Pure Fibre se démarque par un positionnement tarifaire particulièrement intéressant. Avec une facture fixée à 23,99 euros par mois, elle se classe parmi les meilleures offres actuellement disponibles sur le marché. Une offre sans engagement dont le tarif est fixe, et donc sans surprise.

Malgré ce tarif plancher, Bouygues Telecolm n’a pas raboté ses prestations, pas plus que le service offert à ses clients. En souscrivant, vous avez ainsi accès :