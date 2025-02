Wi-Fi 6, 6E, 7 avec 1 ou 8 Gb/s de débit : quelle offre fibre Bbox est faite pour vous ?

Si les offres fibre de Bouygues Telecom sont reconnues pour être abordables, elles se distinguent surtout par leurs performances : jusqu’à 8 Gb/s en Ethernet et une connectivité Wi-Fi exemplaire, le tout à partir de 23,99 euros par mois.

Au moment de changer d’abonnement fibre, en dehors du prix, un paramètre est essentiel à prendre en compte : la qualité du réseau et notamment celui du Wi-Fi. Sur ce point, Bouygues Telecom est nommé, pour la 6ᵉ fois consécutive, n°1 en matière de Wi-Fi par nPerf.

Si l’opérateur est le premier à proposer une box compatible avec le Wi-Fi 7, il dispose aussi d’une large palette d’offres avec Wi-Fi 6 et Wi-Fi 6E. Il y en a pour tous les besoins et tous les budgets.

Bbox Wi-Fi 6 : un excellent rapport performances-prix

Les offres fibre les plus abordables sont souvent limitées au « vieux » Wi-Fi 5. Mais pas chez Bouygues Telecom. L’opérateur a largement déployé le Wi-Fi 6 sur ses box et affiche des tarifs attractifs, vous permettant d’accéder à d’excellents débits sans avoir besoin d’y consacrer un budget pharaonique.

Source : Bouygues Telecom

Par exemple, la Série Spéciale B&You est accessible sans engagement à 31,99 euros par mois. Bien qu’abordable, cette offre inclut tous les services essentiels comme :

un décodeur TV 4K ;

l’accès à un catalogue de 180 chaînes ;

les appels illimités vers les fixes en France et vers plus de 110 pays.

Mais son véritable atout réside dans sa connectivité et dans la performance de sa box. Pour ce prix plancher, vous obtenez jusqu’à 1 Gb/s de débits en téléchargement et 700 Mb/s en envoi. Mieux, le modem comprend une fonctionnalité lui permettant de sélectionner automatiquement la plage de fréquence Wi-Fi la plus optimale. Particulièrement compétitive, cette offre est néanmoins réservée aux clients mobile B&You.

Bouygues Telecom propose toutefois une autre formule avec Wi-Fi 6 à prix contenu et accessible à tous : la Bbox Must.

Source : Bouygues Telecom

Pour 34,99 euros par mois durant la première année (puis 41,99 euros pas mois), vous accédez à des débits remarquables : jusqu’à 2 Gb/s en téléchargement et 900 Mb/s en envoi. Le décodeur TV 4K et la téléphonie sont également inclus.

Bbox Wi-Fi 6E : une connexion boostée et plus stable à partir de 23,99 euros

En s’ouvrant aux bandes de fréquences des 6 GHz, le Wi-Fi 6E offre une performance supérieure au Wi-Fi 6, lui-même limité aux bandes de fréquences de 2,4 et 5 GHz. Résultat, la connexion est plus fluide, plus stable et surtout plus rapide. C’est une alternative idéale pour les gamers, les adeptes de sVOD et les télétravailleurs.

Bouygues Telecom propose actuellement deux formules comprenant une box Wi-Fi 6E : la B&YOU Pure Fibre et la Bbox Ultym.

Source : Bouygues Telecom

Unique sur le marché, l’offre B&YOU Pure fibre permet d’atteindre jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement (en filaire) et 1 Gb/s en envoi pour à peine 23,99 euros par mois. Sans engagement qui plus est. Pour accéder à de tels débits à un prix aussi bas, il faut toutefois accepter une légère concession : l’absence de téléphonie et de TV.

Si ces deux options sont incontournables pour vous, Bouygues Telecom a prévu la Bbox Ultym.

Source : Bouygues Telecom

Disponible à 42,99 euros par mois la première année (puis 49,99 euros par mois), celle-ci offre les mêmes débits que la B&YOU Pure fibre, mais avec en complément :

un décodeur TV 4K HDR Wi-Fi ;

180 chaînes ;

un enregistreur TV de 100 h ;

les appels illimités vers les fixes et les mobiles en France, en Europe et en Suisse, mais aussi vers les fixes de plus de 110 pays ;

Internet garanti même en cas de coupure de réseau fibre grâce à une clé 4G.

Le Wi-Fi 7 s’invite déjà chez Bouygues Telecom

Même si le réseau Wi-Fi 7 n’est pas encore complètement déployé en France et que seuls quelques rares appareils le prennent en charge, Bouygues Telecom a décidé de commencer à l’intégrer à ses box fibre. C’est une première sur le marché français.

Source : Bouygues Telecom

La promesse du Wi-Fi 7 : des débits deux fois plus rapide que le Wi-Fi 6 et une latence drastiquement réduite. Même en Ethernet, le bilan est impressionnant, la nouvelle Bbox Ultym Wi-Fi 7 supportant jusqu’à 8 Gb/s de débits ascendants et descendants. L’offre inclut en prime 2 répéteurs Wi-Fi 7 pour un signal optimisé dans toute la maison. Voilà de quoi contenter les utilisateurs les plus exigeants, comme les gamers, les streamers et autres professionnels de la création.

Pour l’heure, la Bbox Ultym Wi-Fi 7 n’est disponible qu’en boutique Bouygues Telecom, à 44,99 euros par mois la première année (puis 51,99 euros par mois).

Quels que soient vos besoins et votre budget, Bouygues Telecom a donc forcément une offre performante et compétitive pour vous.