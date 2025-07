Mardi, le parquet a approuvé le plan de restructuration de plusieurs sociétés d’Altice France, hormis SFR. Une décision qui pourrait aboutir à une fin précipitée des projets de cession de l’opérateur au carré rouge.

Une boutique SFR

Beaucoup de bruits pour rien ? Selon des informations recueillies par l’AFP, le dossier sur une éventuelle cession de SFR pourrait se refermer plus tôt que prévu. Ce mardi, le parquet a requis l’adoption du plan de restructuration de six des neuf sociétés du groupe Altice France.

Au grand dam de Patrick Drahi et de ses créanciers, SFR SA, SFR Fibre et Completel n’en font pas partie. La décision du tribunal du commerce de Paris attendue dans deux semaines pourrait faire capoter les projets de cession de l’opérateur au carré rouge.

Une décision de justice attendue le 4 août

Tout ne se passe pas comme Patrick Drahi l’espérait. Afin de réduire la dette du groupe Altice France de 24 à 15 milliards d’euros, le magnat des télécoms envisageait de vendre les joyaux de sa couronne : Infracos (qui pourrait revenir à l’américain Phoenix Tower International selon La Tribune), XpFibre, La Poste Mobile (racheté par Bouygues Telecom), avant de conclure sur une éventuelle cession de SFR.

Cette vente de SFR n’est toutefois pas vue d’un bon œil par l’Unsa, le syndicat majoritaire du groupe. Pour Abdelkader Choukrane, secrétaire général de l’Unsa et élu au CSE, « les dettes d’Altice n’ont pas à retomber sur SFR« . Le syndicat avait appelé le gouvernement à veiller à la sauvegarde des emplois du groupe et à protéger les activités critiques de l’opérateur. Début juillet, le ministre de l’Industrie, Marc Ferracci, se disait également préoccupé par l’éventualité d’une vente de SFR à des acteurs étrangers.

Marc Ferracci, ministre chargé de l’Industrie et de l’Énergie / © Service photographique de Matignon

Si pour Brahim Ben Maatoug, coordinateur syndical de l’Unsa, la restructuration de la dette d’Altice France est « un plan déguisé pour préparer la cession de SFR« , le patron d’Altice France assure qu’il n’en est rien :

Il n’y a pas de processus de vente de SFR en cours et aucune offre, pas même indicative et sans valeur, n’a été reçue à date. Arthur Dreyfuss, Président d’Altice France

Pourtant, selon Bloomberg, c’est bien Altice France qui aurait transmis des informations sur SFR à de potentiels acheteurs. Plusieurs concurrents de l’opérateur ainsi que des fonds d’investissement ont fait savoir être intéressés par une reprise totale ou partielle de l’opérateur au carré rouge.

Quoiqu’il en soit, SFR sera fixé le 4 août prochain, lorsque le tribunal du commerce de Paris se prononcera sur la procédure de sauvegarde accélérée du groupe Altice France. En cas de décision défavorable pour Altice et ses créanciers, les négociations seraient avortées et le groupe conserverait ses 24 milliards de dettes. Ainsi, les projets de cession de SFR et des autres sociétés d’Altice s’écrouleraient.

