SFR pourrait disparaître : le scénario d’un retour à trois opérateurs en France se dessine

On pensait que l’opérateur au carré rouge aurait droit à un peu de répit après la restructuration de la dette d’Altice, mais ce dernier préparerait déjà la cession de SFR, Patrick Drahi souhaitant tourner la page des télécoms.

« Patrick Drahi veut tourner la page des télécoms en France » titre cette enquête du Figaro selon laquelle l’homme d’affaires souhaiterait se séparer de SFR. Miné par une dette colossale et une érosion de sa base d’abonnés, l’opérateur au carré rouge s’est vu accordé un peu de répit après la restructuration de la dette d’Altice mais en coulisse, on se prépare déjà à céder plusieurs actifs.

Une vente à la découpe, chaque morceau vendu au plus offrant

Pour le moment, rien d’officiel sur une vente de SFR et silence radio du côté de l’opérateur qui se borne à relancer la machine commerciale. Mais dans l’ombre, chacun veut sa part du butin : Orange, Free et Bouygues Telecom sont à l’affût et tâtent du côté des banques mais aussi des autorités de régulation afin de voir dans quelle mesure un rachat serait possible.

Pour le moment, un scénario à la découpe où chaque morceau est cédé au plus offrant est plus probable. Nous l’avons déjà constaté ces derniers mois avec la vente de la Poste Mobile à Bouygues Télécom, ainsi que la cession de data centers et du réseau Fibre qui cherche repreneur. Le fichier client, les boutiques, les licences d’exploitation des fréquences radio, les infrastructures du réseau mobile… Tout ça suscite aussi l’intérêt de la concurrence, ainsi que d’autres acteurs à l’étranger.

SFR s’est constitué après plus d’une dizaine de rachats. Il faudra soulever le capot pour voir ce qu’il y a dedans. Un observateur auprès du Figaro.

Selon Le Figaro, des opérateurs saoudiens (STC) et émiriens (Etisalat) seraient dans la boucle, faisant naître dans les esprits la vente de SFR à un acteur étranger et le retour d’un marché des télécoms à trois opérateurs. Politiquement, ce scénario ne serait pas du goût de tous pour des questions de souveraineté numérique. D’où le souhait d’Altice de clôturer le dossier avant la présidentielle de 2027 : « La pression de la présidentielle n’est pas à négliger. On ne sait pas à quoi ressemblera la France dans la deuxième moitié de 2027 » indique un connaisseur du dossier.

Des obstacles à la vente

Vu son poids et son influence sur le marché des télécoms, une probable vente de SFR est scrutée de tous les côtés, notamment par les autorités de concurrence européennes frileuses à l’idée d’une fusion entre SFR et un autre opérateur. Le duopole qui en résulterait aurait alors des chances de couler les deux autres grands opérateurs. La consolidation est un scénario récurrent qui ne s’est jamais produit jusqu’ici, et qui surtout mettrait des mois à se produire. Au vu de l’incertitude de la situation, elle a autant de chance de se produire que pas du tout.

Reste enfin la question cruciale du prix. Combien coûte SFR ? 20 milliards selon certains analystes, 25 milliards selon Drahi. Quitte à se retirer définitivement du marché des télécoms, l’homme d’affaires cherchera évidemment à tirer le maximum de la bête. Pour la concurrence, c’est trop au vu des performances de l’opérateur au carré rouge, mais les négociations ne font que commencer.

