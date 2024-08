SFR dévoile des résultats catastrophiques avec une dette à 24 milliards d’euros et une hémorragie d’abonnés

L’opérateur au carré rouge a publié ses résultats financiers du second semestre et c’est un énième coup dur. Le nombre d’abonnés et le chiffre d’affaires continuent de plonger. Mais le plus inquiétant est sans doute la dette abondante qu’Altice se montre incapable de résorber…

La croissance, cela n’est pas donné à tout le monde. Alors que le Groupe iliad poursuit son ascension vers de nouveaux sommets, celui d’Altice est littéralement en train de s’effondrer. En trois mois, SFR a enregistré une perte de 343 000 abonnés mobiles et de 87 000 abonnés fixes.

La dégringolade ne semble pas s’arrêter, et ce même après avoir perdu près de 500 000 de clients au premier trimestre 2024 et être passé sous la barre des 20 millions d’abonnés mobiles. Depuis l’automne 2022, SFR a perdu environ deux millions de clients.

Une dette de plus de 24 milliards d’euros

Une telle hémorragie se ressent évidemment sur le chiffre d’affaires. Altice dévoile également que ses revenus ont baissé de 5,2 % par rapport à la même période l’année précédente. Au premier trimestre, cette baisse était de 3,8 %. Non seulement le chiffre d’affaires continue de baisser, mais cette baisse semble également s’accélérer.

Des résultats peu favorables à l’endiguement d’une dette qui s’élève aujourd’hui à 24,4 milliards d’euros. Presque dix fois le montant du chiffre d’affaires ! Et ce alors que le groupe avait fait du désendettement son objectif prioritaire pour l’année 2024.

La 5G est une affaire qui marche plutôt bien pour SFR // Source : Frederik Lipfert – Unsplash

Pourtant, l’opérateur au carré rouge peut se targuer d’avoir l’un des meilleurs réseaux mobiles en 4G et en 5G, puisque classé premier ex æquo dans le dernier baromètre nPerf. En revanche, ce n’est pas la même musique sur le marché de la fibre où SFR est encore le seul opérateur à s’appuyer sur un réseau coaxial. Cela lui vaut d’être classé troisième devant Orange dans la course aux débits selon DegroupTest.

Quelques mesures ont été prises pour sauver les pots cassés, comme l’augmentation des tarifs et la fin des prix préférentiels les premiers mois après souscription à un abonnement. Mais ce n’est pas ça qui arrangera les performances du réseau fibre, ni la réputation du service client souvent critiqué par les abonnés… ni le problème de la dette.

Altice brade son empire

Pour éponger plus efficacement cette dette monstrueuse et rassurer les investisseurs, Altice et son patron Patrick Drahi se sont engagés dans la vente de plusieurs de leurs filiales.

Récemment, Altice a cédé sa branche Média (BFM, RMC) au groupe CMA CGM de Rodolphe Saadé ainsi que l’adtech Teads à la société israélienne Outbrain. Cet été, SFR avait également finalisé la vente de 70 % de ses data centers à la banque Morgan Stanley.

La vente de La Poste Mobile dont SFR est actionnaire à 49 % est aussi sur les rails. Le groupe Altice pourrait en outre céder, au moins en partie, sa filiale XpFibre dotée d’un fonds de commerce de 7 millions de prises en fibre optique, ainsi que son opérateur portugais Meo. Enfin, et c’est une hypothèse qui traîne depuis un an, on pourrait imaginer SFR céder une partie de son propre capital pour résorber la dette de sa maison mère.