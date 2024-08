« On prend des abonnés à tous nos concurrents » : Free réaffirme son leadership sur le marché des télécoms

Le Groupe iliad vient de présenter ses résultats du premier semestre 2024 et, fait inédit, a annoncé rentrer dans le top 5 des opérateurs télécoms européens. Un exploit dû en partie à Free dont la Freebox Ultra se vante d’être un véritable succès commercial.

En 2019, le Groupe iliad présentait une feuille de route titrée Odyssée 2024 établissant ses objectifs sur cinq ans. Déploiement de la 5G, montée en puissance sur la fibre, développement des activités en Italie…

Au bout de cette odyssée, Thomas Reynaud, DG du Groupe iliad, annonce que le groupe de télécoms est entré dans le top 5 des opérateurs européens. Ses filiales en France, en Pologne et en Italie réunissent à elles trois 50 millions d’abonnés. Voyons de plus près les raisons de cet exploit.

Free maintient son leadership sur les télécoms

En France, Free enregistre une croissance de 9,6 % pour le premier semestre de 2024 et porte son nombre d’abonnés à quasiment 23 millions. Cela représente un français sur trois. Pour le Groupe iliad, cette croissance est avant tout boostée par le succès commercial de la Freebox Ultra.

En plus de proposer les meilleurs débits sur le marché (8 Gb/s symétrique), c’est encore la seule box en mesure de proposer du Wi-Fi 7, faisant qu’elle a quelques longueurs d’avance sur la concurrence. Sans compter l’offre TV riche avec des accès inclus à certaines plateformes de SVoD comme Netflix et Disney+.

@ Axel Savoye/Frandroid

Sur le marché de la fibre, Free a tout juste dépassé le cap des 6 millions d’abonnés, mais l’opérateur se porte encore mieux sur le marché des forfaits mobiles. Sur ce segment, il compte plus de 15,3 millions d’abonnés et ne cesse d’en gagner trimestre après trimestre. Une croissance portée par ses deux forfaits historiques : le forfait à 2 € et le forfait Free avec son enveloppe de 300 Go. Sans oublier l’engagement de l’opérateur à ne pas augmenter ses tarifs jusqu’en 2027.

Rappelons toutefois que Free tient la place de cancre en termes de réseau mobile. Si l’opérateur revendique une couverture de 95 % de la population française en 5G, le baromètre nPerf du premier semestre 2024 sur les performances des réseaux mobiles classe Free à la dernière place. « Les performances moyennes souffrent toujours d’une expérience moins efficace que celle de ses concurrents » rapporte l’évaluateur.

D’excellents résultats en Italie, en Pologne et en Suède

Free représente quasiment la moitié des abonnés du Groupe iliad qui doit aussi ses excellents résultats à ses filiales en Pologne et en Italie. Chez nos voisins transalpins, iliad Italia conserve la place de leader des recrutements des nouveaux abonnés mobiles pour le 25e trimestre consécutif, mais aussi de leader des recrutements sur le fixe.

En Pologne sa filiale Play enregistre de solides performances commerciales et est, elle aussi, leader des recrutements des nouveaux abonnés. Enfin, le Groupe iliad annonce être devenu l’actionnaire de référence de Tele2 fin avril, l’un des principaux opérateurs de télécoms en Suède. Le groupe agrandit ainsi son terrain de jeu, capte des parts de marché sur de nouveaux territoires afin de multiplier les opportunités de croissance.

@ Axel Savoye/Frandroid

Pour Thomas Reynaud, la fin de cette odyssée triomphante ne peut être que le début d’une nouvelle : « Le plan Odyssée 2024, qui a guidé notre feuille de route sur les 5 dernières années, aura porté ses fruits. À nous d’écrire la prochaine Odyssée en continuant d’innover, d’investir dans nos réseaux 5G et fibre et de renforcer nos activités Cloud et datacenters ».

