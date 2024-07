Ces deux opérateurs mobile sont ceux avec le réseau mobile le plus performant en 2024

nPerf vient de dévoiler son baromètre du premier semestre 2024 sur les performances des réseaux mobiles en France. D'après le spécialiste des tests de connexion, les performances globales s'améliorent un peu plus et Bouygues défend toujours sa place au sommet du podium tandis que SFR nous offre des résultats surprenants.

Entreprise indépendante basée à Lyon depuis une dizaine d’années, nPerf publie régulièrement un baromètre sur l’état de l’internet mobile en France dans lequel sont passées en revue les performances de nos quatre grands opérateurs. Les réseaux mobiles de SFR, Orange, Bouygues et Free sont scrutés à la loupe et dans son dernier rapport, nPerf fait grimper Bouygues au sommet du podium avec SFR qui a opéré un retour en force ces derniers mois et finit quasi ex-æquo avec Bouygues et Orange dans un trio de tête extrêmement serré.

Bouygues, SFR et Orange dans le trio de tête

Une fois de plus, Bouygues rafle la première place avec un réseau mobile toujours plus performant grâce à d’excellents résultats en débits montants et la latence la plus faible. nPerf indique que les abonnés Bouygues ont profité des meilleures performances en navigation internet et en streaming au premier semestre 2024. Plus généralement, l’opérateur a obtenu la meilleure note dans toutes les matières, hormis celle des débits descendants où il n’obtient que la troisième place derrière Orange et SFR. Pour le spécialiste des tests de connexion, « la croissance des performances de Bouygues Télécom est d’autant plus remarquable qu’elle est continue sur l’ensemble de la période étudiée ».

SFR n’est pas loin derrière et nPerf lui attribue même la première place ex-æquo avec Bouygues, observant que l’écart de performances s’était considérablement réduit entre les deux opérateurs. SFR détrône notamment Orange sur les performances en débits descendants et est au coude-à-coude avec Bouygues et Orange sur les autres mesures. Dans un communiqué de presse, SFR salue les efforts payants sur la couverture du réseau en 5G autour de sites stratégiques, et surtout au niveau des gares de France et d’Île-de-France en prévision des Jeux Olympiques 2024.

De son côté, Orange se fait rattraper par la concurrence et finit à la troisième place de ce classement, sans pour autant démériter puisque l’écart entre la première et la troisième place tient dans un mouchoir de poche. Ses performances globales sont assez proches de celles de Bouygues Télécom et de SFR et rappelons qu’Orange est surtout le meilleur opérateur 5G en termes de débits, même si pour le moment son réseau est le moins étendu.

Free, abonné à la dernière place

Comme en fin d’année 2023, Free clôture ce classement en occupant la dernière place. « Les performances moyennes souffrent toujours d’une expérience moins efficace que celle de ses concurrents » rapporte nPerf. L’opérateur de Xavier Niel est surtout bon dernier dans toutes les mesures avec un écart plus important avec ses concurrents.

nPerf conclut sur une note positive. D’après la société lyonnaise, les français profitent « d’une amélioration continue des performances des réseaux au cours du premier semestre 2024 », mais elle pointe également un ralentissement de cette croissance et que ce gain de performances « ne se traduit pas par une amélioration des usages avancés tels que la navigation et le streaming ».