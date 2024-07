Paris : la 5G dans le métro est bel et bien sur les rails, mais pas partout

Longtemps à la ramasse en matière de connectivité, le métro parisien progresse significativement sur ce terrain depuis quelques années. Après l'arrivée de la 4G dans les rames, la 5G commence doucement à faire parler d'elle.

Intégralement couvert en 4G depuis 2020 après des années de déshérence, le réseau RATP se tourne tranquillement vers la connectivité 5G pour améliorer l’expérience de navigation des voyageurs, mais aussi leur capacité à rester informé en temps réel sur les conditions de trafic.

Dans le cadre de sa chronique « Parigo », France 3 nous donne plus d’informations sur la mise en place de la 5G dans le métro parisien. On apprend ainsi que sa première véritable apparition est prévue pour l’année prochaine, avec la mise en service de la ligne 15 du Grand Paris Express, fin 2025. Ce réseau doit pour rappel ajouter environ 200 km de nouvelles lignes de métro automatisé au réseau RATP existant.

La 5G dans les entrailles de Paris ? Oui, mais pas partout

Bien entendu, les lignes 16, 17 et 18 de ce même Grand Paris Express profiteront elles aussi de la connectivité 5G, prévue pour assurer une liaison très haut débit en souterrain comme en extérieur. On ignore toutefois à ce stade si l’intégralité des 200 km de nouvelles lignes seront bel et bien couverts, où si certaines portions de ce réseau devront faire sans connectivité 5G.

Par ailleurs, il faut s’attendre à un déploiement nettement plus sporadique de la 5G sur les lignes historiques du métro parisien, déjà couvertes en 4G. Et pour cause, certaines lignes ne disposent tout simplement pas de l’espace nécessaire à l’installation d’antennes 5G par les opérateurs.

Notons en parallèle que la ligne 14, qui relie depuis son prolongement la station Saint-Denis Pleyel à l’aéroport d’Orly, fait pour sa part figure d’exception. Cette dernière profite en effet d’une connectivité Wi-Fi.