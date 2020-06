4G : l’ensemble du réseau RATP est désormais couvert à 100 % en très haut débit mobile

En partenariat avec Bouygues Telecom, Free Mobile, SFR et Orange, la RATP annonce que les transports en commun, mais aussi les gares, sont désormais couverts à 100 % en 4G.

La 4G dans le métro en Île-de-France est un sujet de longue date. Nous en parlions déjà il y a plus de 5 ans, lorsque Free Mobile avait signé un accord de déploiement avec la RATP en décembre 2014. Après plusieurs retards, le projet est enfin arrivé à son terminus : l’ensemble du réseau RATP est couvert à 100 % en 4G, d’après la Régie autonome des transports parisiens.

Couverture du train et des stations

Dans un communiqué de presse, la RATP se joint aux 4 opérateurs nationaux que sont Bouygues Telecom, Free Mobile, SFR et Orange, pour annoncer cet événement important pour les internautes de la capitale. On ne parle pas ici que de la couverture des wagons du métro, mais aussi des stations et des tunnels qui font partie intégrante du réseau souterrain de transports en commun.

Pour déployer ces technologies sur l’ensemble du réseau, la RATP et les opérateurs de téléphonie ont dû gérer en parfaite coopération de nombreuses contraintes techniques avec l’installation de 300 km de câbles, 3000 antennes et 280 locaux techniques sur des infrastructures souvent souterraines et parfois centenaires. Ce sont 321 sites télécom qui ont été mis en place sur le réseau afin de couvrir 304 stations souterraines (accès, quais et tunnels).

Pour la RATP, l’enjeu n’est pas que de permettre aux usagers des transports de télécharger la dernière application à la mode, écouter un podcast ou partager des photos sur les réseaux sociaux. Il s’agit surtout d’offrir un suivi en direct des informations importantes sur le réseau « Ce service permet notamment un accès facilité à l’information voyageurs pour rendre les parcours plus faciles et plus agréables (applications RATP et Via Navigo, comptes Twitter RATP dédiés à l’Information voyageur…) ».

Pour rappel, la première ville de France à avoir couvert entièrement son service de métro en 4G était Toulouse en 2017.