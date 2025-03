Free Mobile : la 5G SA arrivera bientôt sur les iPhone après plusieurs mois de retard

Les iPhone d’Apple sont encore parmi les rares smartphones à ne pas être compatibles avec la 5G SA de Free Mobile. Cela pourrait changer dans les mois à venir selon quelques indiscrétions récoltées par nos confrères de Numerama.

Lorsque la 5G SA de Free Mobile a été commercialisée en septembre dernier, il y avait un grand absent dans la liste des terminaux compatibles : les iPhone d’Apple. Selon Numerama, les smartphones de la marque à la pomme devraient bientôt bénéficier de la vraie 5G, lorsque les équipes qualité d’Apple en auront fini avec les tests en interne.

À lire aussi :

Réseau 5G en France : déploiement (NSA et SA), fonctionnement, usages, santé et inconvénients

Un lancement prévu en mai ou en juin

D’après Numerama, la 5G SA arrivera sur les iPhone avant le déploiement d’iOS 19. On parle même d’un lancement au moment du déploiement d’iOS 18.5 qui devrait arriver en mai ou en juin, quand bien même Free n’a pas confirmé cette information. La mise à jour iOS 18.4 avec Apple Intelligence et un lifting de Siri vient quant à elle d’être tout juste déployée.

Source : Robin Wycke – Frandroid

L’opérateur qui espérait un lancement beaucoup plus tôt a évoqué lors de sa conférence de presse du 25 mars dernier des délais toujours plus longs entre l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité et son déploiement sur les appareils Apple. Et ce à cause de tests en interne suivis d’autres tests par les équipes qualité d’Apple qui prennent généralement plusieurs mois.

Des mois d’attente au bout desquels les propriétaires d’un iPhone pourront profiter de la 5G SA, aka la « vraie 5G ». « Cette technologie apporte plus de sécurité, une latence inférieure et moins de consommation d’énergie » rappelle Nicolas Thomas, directeur général de Free. Cette 5G SA est aussi la promesse de plus de débits et permet entre autres d’utiliser la VoNR (Voice over New Radio) lors des appels téléphoniques.

À lire aussi :

Quel est le meilleur iPhone : le comparatif 2025 des modèles à acheter (et à éviter)

Les meilleurs forfaits mobile 5G du moment chez Free Free

Série Free 150 Go 11.99€ /mois MistralAI inclus Découvrir Free

Forfait Free 5G 350 Go 19.99€ /mois MistralAI inclus Découvrir Tous les forfaits 5G